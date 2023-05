Scopri gli alimenti per sfoggiare unghie forti e curate

D alla vitamina H al ferro, scopri gli alimenti che ti aiuteranno a migliorare la salute (e l'aspetto) delle tue unghie

Anche se non sei un’appassionata di manicure, non segui le tendenze del momento e non sei interessata ai colori più in voga, sappi che puoi sfoggiare mani impeccabili optando per unghie al naturale. Come fare? Resta fondamentale la cura quotidiana, ma alcuni alimenti possono fare la differenza e migliorare le tue unghie, rendendole sane e forti.

Per avere unghie forti comincia da alcuni alimenti

Le unghie naturali, senza smalto, possono essere belle ed eleganti. Per renderle sane e forti, limale, idratale, rimuovi le cuticole, ma attenzione anche all’alimentazione.

Anche per rafforzare le tue unghie serve un’alimentazione adeguata. Fa bene alla salute, riduce lo stress e migliora persino l’aspetto della tua manicure. Sono utili i cibi ricchi di vitamina H (biotina), che combatte lo sfaldamento e la fragilità dell’unghia. Non rinunciare allora alle uova, che presentano un alto contenuto di biotina. Lo stesso vale per il cavolfiore.

Non dimenticare i funghi, ricchi anche di potassio e alcune vitamine B. Per mantenere in salute le tue unghie, le mandorle saranno le tue alleate indiscusse. Nella tua dieta inserisci anche gli spinaci bolliti e il pesce: in qualsiasi modo vorrai cucinarlo, ha un’alta quantità di vitamina H, senza dimenticare gli acidi grassi Omega-3. Anch’essi, infatti, sono utili per rafforzare le unghie.

Quindi, aggiungi alla tua dieta semi di lino e chia. Sono ricchi di proprietà benefiche anche i cereali integrali, che contengono magnesio, ferro, fibre, zinco, rame, vitamine del gruppo B e antiossidanti. In aggiunta, non dire no ai legumi: fagioli e lenticchie, per esempio, sono ricchi di proteine. Non solo: se hai a cuore la salute delle tue mani, prova le patate dolci: sono salutari e contribuiscono a rafforzare le unghie.

Per lo stesso motivo, opta per cibi ricchi di aminoacidi essenziali. Ne contengono principalmente gli alimenti di origine animale, come latte e derivati, carne, prodotti della pesca e uova. Inoltre, proprio l’albume dell’uovo e i prodotti della pesca e del pollame presentano un alto contenuto di aminoacidi solforati, che esercitano un ruolo importante nella sintesi della cheratina. Altrettanto utili per le tue unghie sono le vitamine A, C ed E. Non rinunciare quindi a pomodori, carote, peperone, albicocche e meloni, ma anche fragole, ciliegie e naturalmente agrumi, fino a prezzemolo, lattuga, radicchio e cavoli.

Altri consigli per la salute delle tue unghie

Una dieta attenta può aiutare le tue unghie e perseverarne la salute, ma per migliorarne l’aspetto e sfoggiare unghie naturali impeccabili non rinunciare ad alcune accortezze. Ricordati di limarle con costanza e sempre nella stessa direzione per evitare sfaldature: è il primo step per mantenere la forma che preferisci. Inoltre, è bene spingere all’indietro le cuticole (usando un bastoncino di legno) e ammorbidirle con acqua tiepida o con un olio apposito. Poi rimuovile con un tronchesino.

Per le tue unghie hai mai pensato all’esfoliazione? I prodotti esfolianti aiutano a togliere le cellule morte, favorendone la rigenerazione e ammorbidendo le cuticole. Dopo lo scrub, è utile l'applicazione di oli o basi rinforzanti. Non solo: proprio come idrati le tue mani, ricordati che è altrettanto importante idratare le unghie. Quindi usa più volte al giorno una crema per mani e unghie.

Attenzione alla ricostruzione in gel e acrilico, che se fatta troppo frequentemente rischia di indebolire le tue unghie. Evitala se hai unghie fragili: in alternativa, perché non optare per lo smalto semipermanente? Per la cura delle tue unghie, puoi concederti qualche coccola in più e provare impacchi o maschere idratanti. Generalmente sono a base di prodotti naturali, come burro di karité, olio d'oliva, di mandorle, di argan o di jojoba. Per un effetto più duraturo cerca di tenere l'impacco tutta la notte, garantendo così un assorbimento totale. Per farlo, indossa guanti di cotone prima di coricarti nel letto.

L'uso di integratori alimentari

Stress, problemi dermatologici o infezioni, traumi e carenze nutrizionali possono indebolire le tue unghie. Un’alimentazione più attenta potrà esserti d’aiuto. In aggiunta, esistono integratori alimentari.

Oltre a specifici alimenti, per rendere forti le tue unghie puoi assumere integratori orali, che agiscono su tutti i tessuti cheratinizzati. Possono quindi essere utili per la pelle, ma anche aumentare la crescita di peli e capelli, fino a rendere meno fragili le tue unghie. Inoltre, puoi provare integratori locali o topici da applicare direttamente sull’unghia.