L’estate è ufficialmente arrivata. Hai prenotato volo e hotel e ciò che devi fare ora è semplicemente preparare i bagagli, salire sull’aereo e rilassarti. Ma attenzione, perché purtroppo a volte il giorno della partenza può riservare spiacevoli sorprese, svolte inaspettate che potrebbero stressarti e far partire la vacanza con il piede sbagliato. Con l’inizio dell’alta stagione ci sembra quindi giusto rispolverare qualche classico trucchetto di viaggio che potrebbe rendere meno disagevole un possibile imprevisto in aereo.

Il sito The Everygirl ha chiesto a un’assistente di volo con otto anni di esperienza per American Airlines i suoi consigli di viaggio, così da non trovarsi impreparate in caso di intoppi il giorno della partenza. Ecco 10 suggerimenti utili…

Leggi anche Viaggi in aereo: ecco perché dovresti evitare i bagagli neri

Acquista i biglietti direttamente dalla compagnia aerea

Sebbene esistano molti ottimi siti Web per il monitoraggio dei prezzi dei voli, il consiglio della hostess è quello di acquistare i biglietti direttamente dalla compagnia aerea. In questo modo, se il tuo volo dovesse ritardare o essere cancellato, potrai facilmente riprenotare o ottenere un rimborso dalla compagnia aerea.

Scarica l’app della compagnia aerea prima del viaggio

Non perdere tempo stampando la tua carta d’imbarco. Con l’app della tua compagnia aerea puoi accedere facilmente alla tua carta d’imbarco, monitorare eventuali ritardi del volo, controllare il gate e accedere all’intrattenimento a bordo. È fondamentale scaricare l’app ed effettuare il login prima di partire per l’aeroporto. In questo modo, non dovrai affrettarti all’ultimo minuto per scaricarlo e ricordare la tua password quando stai per salire a bordo.

Leggi anche Donne sedute vicine in aereo: un nuovo servizio

Porta degli snack e una bottiglia d’acqua sull’aereo

Non si può sapere se un volo subirà ritardi a terra, con la conseguenza di rimanere fermi in pista senza poter scendere dall’aereo. Se non vuoi pagare prezzi alti per un sacchetto di patatine o dell’acqua, porta con te degli snack e una bottiglietta da riempire nel tuo bagaglio a mano. Ricorda solo di non riempire la bottiglia d’acqua finché non hai superato i controlli di sicurezza.

Porta in volo una batteria di riserva carica

A detta dell’assistente di volo, capita spesso che le prese di ricarica sugli aerei siano difettose. Sarebbe bene dunque munirsi di una batteria di riserva in modo da non dover “soffrire” durante il volo con il telefono scarico e senza intrattenimento.

Concediti del tempo in caso di coincidenze tra due voli

Le compagnie aeree possono permetterti di prenotare brevi scali tra voli in coincidenza, ma secondo l’assistente di volo “solo perché la tua compagnia aerea ti consente di prenotare una coincidenza con un tempo d’attesa di appena 40 minuti non significa che sia una buona idea”. Concediti almeno due ore a terra. È normale voler arrivare a destinazione nel più breve tempo possibile, ma perdere la coincidenza non farà altro che ritardare il tuo arrivo. Quindi, fai una sosta più lunga e, se hai tempo da perdere, mangia qualcosa in aeroporto per far passare il tempo più velocemente.

Metti qualche indumento in più nel bagaglio a mano

La temperatura in aereo non ha vie di mezzo: o troppo calda o troppo fredda. Anche per i voli internazionali a lungo raggio, le compagnie aeree forniscono solo una leggera coperta che potrebbe non essere sufficiente per scaldarti. Porta allora qualche indumento in più nel bagaglio a mano, ti permetterà di non tremare o sudare durante il volo.

Leggi anche Viaggiare in aereo: ecco quali sono i voli più sicuri del mondo

Porta medicinali da banco sul tuo volo

Turbolenze o vuoti d’aria possono trasformare anche un volo breve in un’esperienza “indimenticabile”, intrappolata in un sedile minuscolo o, peggio ancora… nel bagno dell’aereo. Per scongiurare il disastro, porta con te qualche medicinale da banco. Prima di un volo a lungo raggio è anche meglio evitare pasti abbondanti ed eccedere con le bevande. Opta invece per menu leggeri, mantieniti idratata e porta con te molti spuntini.

Scarica l’intrattenimento prima di arrivare in aeroporto

Non c’è niente di peggio che non avere niente da fare su un volo, fissare lo schienale di fronte a te o cercare di forzarti a dormire. Evita di annoiarti e previeni scaricando contenuti multimediali suoi tuoi dispositivi (o anche semplicemente un libro) prima di uscire di casa.

Pianifica il tuo volo il giorno prima di un evento

Mai prenotare un volo che arriva il giorno di un evento importante. Gli assistenti di volo sono testimoni di innumerevoli crolli nervosi di viaggiatori che non riescono ad arrivare al loro evento perché non si sono concessi il tempo sufficiente per arrivarci. Prenota quindi il tuo volo il giorno prima. Come suggerisce l’assistente di volo: “È più costoso, ma la tranquillità non ha prezzo”.

Leggi anche Etichetta in aereo: il decalogo per viaggiare sereni

Aspettati l’inaspettato

Sii sempre pronta per cambiamenti imprevisti, che si tratti di un semplice cambio di gate o della cancellazione del volo. Se soffri di ansia da viaggio dai un’occhiata al meteo o monitora il volo sull’app FlightAware per sentirti più serena. Il sito web della FAA ha anche un resoconto in tempo reale di tutti i ritardi dei voli e può persino prevedere ritardi futuri. Armarsi di quante più informazioni possibili può rendere la partenza meno complicata.