Una corretta skincare è fondamentale per una pelle tonica e radiosa. Utilizzare i prodotti giusti e applicarli nella maniera corretta, con costanza e regolarità, è una buona abitudine da adottare a qualunque età. Questo però da solo non basta per avere una pelle in salute: se vuoi davvero raggiungere il tuo obiettivo dovrai partire dall’alimentazione. Come consigliano alcuni dermatologi (tra cui Carolina Schneider, Macrene Alexiades e Holiday Durham) ci sono alcuni cibi da inserire nella tua dieta per ottenere effetti che ti stupiranno.

Noci

Tra le molte proprietà delle noci, c’è anche quella di contribuire alla salute della pelle. Sono ricche di acidi grassi omega-3 e zinco, che mantengono idratazione ed elasticità, favoriscono la guarigione e regolano la produzione di sebo. Puoi aggiungerne una manciata alla tua colazione, oppure ricordarti di mangiarne qualcuna a pranzo o a cena. Sono anche un ottimo snack, pratico da portare con te fuori casa. Consumandole regolarmente noterai come la grana della tua pelle diventerà più liscia nel tempo.

Pesce grasso

I pesci grassi, come ad esempio salmone e sardine, sono ricchi di elementi antinfiammatori. Aiutano a mantenere la barriera lipidica della pelle, così da proteggerla da inquinamento e agenti atmosferici. Ricordati di prevederne regolarmente una porzione quando prepari il pranzo o la cena. Puoi cucinarli nella maniera che ti piace di più, così da mantenere un’alimentazione varia.

Peperoni

I peperoni sono una fonte incredibile di vitamina C e carotenoidi, che stimolano la produzione di collagene per mantenere elasticità e contrastare l’invecchiamento. Grazie al beta-carotene aiutano anche nella protezione dai danni del sole (anche se una buona crema con protezione solare è sempre necessaria). Mangiali crudi con olio e limone, oppure grigliati o arrostiti: sarà una gioia per il palato e un aiuto per la salute della pelle.

Pomodori

Per migliorare la consistenza della pelle, i pomodori sono il tuo miglior alleato grazie alla presenza di licopene. Questo può attenuare gli effetti dello stress ossidativo, migliorando così la salute generale dell’epidermide. Deliziosi e versatili come sono, non ti sarà difficile inserire i pomodori nella tua alimentazione: crudi da soli o in insalata, grigliati, passati, arrostiti… c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Semi di girasole

Per una pelle in salute, prendi l’abitudine di mangiare i semi di girasole. Sono ricchi di vitamina E, un potente antiossidante che protegge la pelle e ne supporta la rigenerazione. Puoi sgranocchiarli mentre guardi la tua serie tv preferita, oppure aggiungerli all’insalata.

Altri consigli per una pelle sana

Scegliere solo frutta e verdura di stagione è sempre un’ottima idea, valida anche se il tuo obiettivo è quello di mantenere la pelle in salute. I latticini possono essere irritanti e stimolare la produzione di sebo, per questo è bene ridurne il consumo (anche se non è necessario eliminarli del tutto dalla tua dieta). Non dimenticare mai la corretta idratazione: bevi acqua in abbondanza per mantenere la pelle idratata e per eliminare le tossine.

Leggi anche Gli integratori anti-age per la salute della tua pelle sono questi

Leggi anche Ice Therapy: il segreto freddo per una pelle perfetta