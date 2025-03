E se il segreto per migliorare le nostre capacità cerebrali dipendesse da ciò che mangiamo al risveglio? La domanda trova risposta in un recente studio dell’Università di Reading, nel Regno Unito, secondo cui la semplice aggiunta di noci alla nostra colazione garantirebbe lo slancio cognitivo necessario per l’intera giornata.

Le noci amiche del cervello

La ricerca ha rivelato che mangiare 50 grammi di noci (una manciata abbondante) mescolate a muesli e yogurt ha portato a tempi di reazione più rapidi e a migliori prestazioni di memoria nel corso della giornata, rispetto a una colazione con lo stesso apporto calorico, ma senza l’aggiunta di noci. «Questo studio aiuta a rafforzare la tesi delle noci come cibo per il cervello. Una manciata di noci a colazione potrebbe dare ai giovani adulti un vantaggio mentale quando devono dare il massimo», afferma la neuroscienziata Claire Williams, autrice della ricerca. «È davvero sorprendente – aggiunge – come un’aggiunta dietetica così semplice possa fare tanta differenza nelle prestazioni cognitive».

I risultati dello studio

Lo studio ha seguito 32 giovani adulti sani, di età compresa tra 18 e 30 anni. Divisi in due gruppi, hanno fatto colazioni diverse: una con noci, l’altra senza. I ricercatori hanno sottoposto ogni soggetto a tre test cognitivi durante l’intero arco della giornata, mentre l’attività cerebrale è stata monitorata per sei ore dopo ogni colazione.

Il team ha scoperto che coloro che mangiavano noci avevano tempi di reazione più rapidi durante il giorno e prestazioni di memoria migliori alla fine del periodo di test rispetto a coloro che non le includevano nel loro pasto mattutino.

«Gli effetti sulla memoria sono stati contrastanti, con una peggiore prestazione mnemonica osservata dopo due ore rispetto al gruppo di controllo (forse a causa di problemi di umore o di motivazione successivi al consumo di una colazione a base di noci che ai partecipanti non è piaciuta)», ha scritto il team di ricerca nel suo articolo.

Le registrazioni dell’attività cerebrale hanno suggerito che le noci potrebbero aiutare il cervello a funzionare in modo più efficiente durante compiti mentali impegnativi. L’analisi dei campioni di sangue ha anche rivelato benefici nei livelli di glucosio e acidi grassi, che potrebbero contribuire a migliorare le prestazioni cognitive.

Tutti i benefici di noci e frutta secca

I ricercatori dell’Università di Reading ritengono che gli effetti positivi potrebbero essere collegati ai nutrienti presenti nelle noci, tra cui gli acidi grassi alfa-linolenici omega-3, le proteine ​​e i polifenoli.

Lo studio attuale si basa su ricerche precedenti che evidenziano quanto le noci siano in grado di apportare benefici per la salute. L’università di Harvard, ad esempio, ha dimostrato che le persone con diabete di tipo 2 che mangiano più di cinque porzioni di noci alla settimana riducono il rischio di malattie cardiache fino al 17%. Un’altra ricerca del 2010, pubblicata sulla rivista Nutrients, ha scoperto che mangiare più noci potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiache e calcoli biliari, sia negli uomini che nelle donne. Ciò potrebbe essere dovuto alla capacità della frutta secca di ridurre l’infiammazione quando vengono introdotte in una dieta. Si ritiene che l’infiammazione sia uno dei principali fattori che prevengono l’accumulo di colesterolo, ma anche altre patologie, tra cui le malattie autoimmuni, Alzheimer e persino ansia e depressione.

Leggi anche Ecco la bevanda che aiuta il cervello degli anziani

Leggi anche Il pisolino fa guadagnare al cervello dai 3 ai 6 anni