L’illuminante è un prodotto di bellezza sempre più presente nella make-up routine, infatti può essere applicato per rifinire il trucco, rendere l’incarnato più luminoso e far apparire più fresco e curato il proprio aspetto. Inoltre, illuminando precise zone del viso, questo apparirà, nel complesso, più scolpito. Ma si può usare anche per il corpo. Come si applica l’illuminante? E quale scegliere per evitare di sbagliare? Scopriamolo assieme.

Illuminante: cos’è

L’illuminante è un prodotto di make-up che può presentarsi in svariate forme. Serve a dare luce al viso o a specifici punti di esso, a seconda dell’effetto che vogliamo ottenere utilizzandolo e di quanto ne stendiamo sul viso.

Illuminante: tipologie

La scelta del tipo di illuminante più adatto alle proprie esigenze e alla propria pelle, è fondamentale per ottenere un buon effetto finale. In commercio, è possibile trovare l’illuminante sia in forma compatta, sia in crema, in polvere, in stick o sotto forma di microsfere.

In crema

Quelli in crema, per esempio, servono a dare un effetto illuminante e bagnato, e vanno bene per ogni tipo di pelle anche se sarebbe meglio che evitassero di usarli le donne con la pelle tendente a lucidarsi spesso. Sicuramente sono più indicati d’inverno. Tendono inoltre a durare di meno rispetto alla controparte in polvere. Preferite un illuminante liquido o in crema se la pelle tende a diventare secca o se ha una predisposizione a non mantenere un sufficiente grado di idratazione durante la giornata. Questa formulazione più leggera può essere applicata sotto il fondotinta, illuminando il viso in modo delicato; applicandolo sopra invece, otterrete un effetto più evidente.

In polvere

Gli illuminanti in polvere sono più indicati appunto per chi ha una pelle caratterizzata talvolta da un eccesso di sebo, che questi prodotti possono “asciugare” se ben usati in combinazione con il resto del make up. Hanno una durata generalmente superiore agli illuminanti in crema, ma tendono a “muoversi” sul viso se non ben fissati, per cui generalmente si corre il rischio di ottenere uno zigomo meno definito utilizzandoli.

Illuminante: come si usa

L’illuminante può essere utilizzato, anche a seconda della tipologia scelta, su tutto il corpo oppure su specifiche zone del viso, generalmente associato a una più ampia opera di contouring. Quello in crema può essere sfumato con le dita, vista la sua composizione semi-liquida: ciò permetterà una precisione maggiore, ma attenzione a non usare troppo prodotto per non compromettere il risultato rendendo eccessivo.

L’illuminante in polvere invece va utilizzato con un pennello diverso a seconda del risultato che vogliamo ottenere e la zona che andremo a coprire. Per usare l’illuminante sul viso, infatti, andrà bene il pennello per la cipria, che permette di non concentrare il prodotto su un’unica parte del viso ma lo elargisce sulla pelle in maniera omogenea. Ottimo anche il piumino, sempre da cipria. Se vi interessa illuminare gli zigomi, converrà usare un pennello grande angolato. Data la sua forma particolare, vi permetterà di essere più precise nell’applicazione del prodotto nella zona degli zigomi, evitando di “migrare” sulle guance.

C’è chi poi utilizza l’illuminante anche in altre zone del corpo: steso sulle gambe, per esempio, tenderà a slanciare e farle apparire più magre. Su collo e scapola creerà un effetto precisione decisamente sexy. Sotto la palpebra, infine, aprirà lo sguardo concludendo perfettamente ogni tipo di makeup occhi. Tranne che nel caso delle palpebre (in cui vi consigliamo di usare un normale pennello da ombretto, meglio se a lingua di gatto), potrete tranquillamente picchiettarlo con le dita, onde evitare – non ci stancheremo mai di ripeterlo!- di usarne troppo.

Illuminante: come scegliere il colore

Il colore dell’illuminante va scelto con molta cura. In commercio puoi trovare diverse tonalità di illuminante. Un illuminante neutro bianco è l’ideale per tutte le carnagioni ad eccezione delle pelli olivastre, in questo caso potete preferire un color pesca. Colori come il bronzo e il nocciola sono adatti, per un make-up fresco e estivo, per le pelli più scure; mentre il dorato e l’argento sono perfetti per le serate mondane. In generale, tutti gli illuminanti neutri sono consigliati a chi non presenta particolari esigenze o piccole imperfezioni da nascondere. Se il vostro colorito risulta un po’ spento potete utilizzare un prodotto illuminante colorato sui toni del rosa o del lilla, in modo da valorizzare la carnagione; scegliete invece una tonalità rosa chiaro se avete una carnagione molto chiara, che conferisce un effetto caldo ed equilibrato al viso.

Illuminante sul viso: come applicarlo

Ora vediamo come applicarlo al meglio. Come detto, potete stenderlo con le dita oppure con i pennelli adatti, come quelli a ventaglio o dal taglio obliquo per sfumare polveri e bronzer. Il pennello vi permetterà di applicare il prodotto con più facilità e precisione, in modo da ottenere un effetto davvero naturale.

Illuminante sul viso: dove applicarlo

La zona per eccellenza in cui viene solitamente utilizzato è lo zigomo alto, proprio sull’osso al di sotto dell’occhio: stendetelo picchiettando e sfumandolo con i polpastrelli, così da ottenere un risultato omogeneo. Prelevate una quantità davvero minima di prodotto, per evitare un effetto eccessivo. Se volete ottenere un accenno di contouring, potete stenderne una piccola quantità lungo il naso, che risulterà più affusolato; se volete camuffare un naso leggermente grande, applicate un po’ di illuminante sulla punta. Potete metterne anche un po’ al centro del mento.

Quest’ultimo trucco farà sembrare le labbra più grandi. Se le labbra più grandi sono il vostro cruccio, l’illuminante può aiutarvi! Dovrete stenderlo al centro del labbro inferiore (sfumandolo verso i lati leggermente) e sul bordo delle labbra superiori al centro, sul famoso arco di cupido (la riga deve essere molto sottile, occhio a non esagerare!). Se avete un mento poco sporgente e volete definirlo, potete stendere un pizzico (poco!) di illuminante anche qui, esattamente al centro. Ci sono poi, anche altre piccole zone del viso che possono essere illuminate.

Se avete la fronte larga dovrete applicare l’illuminante al centro. Invece al contrario, per fronti piccole, potrete illuminare anche i lati dando maggiore tridimensionalità. Potete utilizzarlo anche nell’angolo interno dell’occhio, un punto luce che aprirà lo sguardo, e vi farà sembrare meno stanche e più radiose. Non dimenticate di applicare un ombretto chiaro, ma questa volta opaco, sotto l’arcata sopraccigliare: questo passaggio definisce la forma delle sopracciglia, che sembreranno più sollevate; e sull’arco di cupido, le labbra sembreranno più voluminose.

Illuminante in polvere: come applicarlo

Vediamo ora passo per passo come applicare l’illuminante in polvere.

Truccare gli zigomi

La prima zona da truccare sono gli zigomi. Prima di applicare la polvere illuminante, prendete un pennello per il fard e prelevate una piccola quantità di terra abbronzante oppure di fondotinta liquido di due toni più scuri rispetto al vostro incarnato. Quindi, eseguendo movimenti circolari, applicatelo sulla linea che collega la tempia all’osso zigomale corrispondente. Una volta eseguita questa prima operazione, prendete con un pennellino pulito un po’ di polvere illuminante. Stendetela al di sopra dell’ombreggiatura appena eseguita con particolare concentrazione per la zona compresa tra l’occhio e la parte alta dello zigomo. Fate attenzione a non mettere troppo prodotto per non rischiare di avere il tanto odioso “effetto maschera”.

Zona naso

Ora passate alla zona del naso. Sempre usando il pennello del fard, applicate la terra sui lati in modo omogeneo per scurire le singole parti e far apparire così il naso più sottile. Al centro del naso, invece, applicherete un sottile strato di polvere illuminante per far risaltare la zona. Sulle palpebre la polvere illuminante potrà essere stesa anche senza creare prima la zona scura. Basterà metterne un pochino sulla parte corrispondente all’angolo della piegatura di ogni sopracciglio; in questo modo lo sguardo sembrerà più intenso e fresco. Anche in questo caso, non esagerare con le quantità, oppure potreste ottenere un effetto antiestetico e poco naturale.

Truccare i lati delle tempie

Da ultimo dedicatevi a truccare anche i lati delle tempie con la terra abbronzante e, se la vostra fronte è troppo alta, soffermatevi anche sulla zona immediatamente sottostante l’attaccatura dei capelli. Successivamente applicate la polvere illuminante al centro della fronte con un pennello da cipria, che vi aiuterà a stenderla correttamente su una parte del viso più ampia. Per concludere, mettete una punta di polvere illuminante anche al centro del mento, per far risaltare le labbra.

Così facendo otterrete un make up adatto per qualsiasi occasione da quella più chic a quella informale. L’importante è non utilizzare mai prodotti in quantità eccessiva, soprattutto nella stagione estiva, in quanto l’obiettivo di un buon trucco deve sempre essere quello di valorizzare i tratti del viso con un effetto il più possibile disteso e naturale anche dopo molte ore dalla prima applicazione. Un consiglio? Stendete sempre la polvere con il pennello più adatto.

