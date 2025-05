Il giorno del matrimonio per una donna, il desiderio più grande è quello di apparire bella, elegante e con un viso sorridente e rilassato. Per apparire nel migliore dei modi, ci sono alcuni consigli su come preparare la pelle del viso per il giorno del matrimonio.

Cura del viso per il matrimonio

Prendersi cura della propria pelle seguendo una corretta skincare routine deve essere alla base della quotidianità di ogni donna. Questo per evitare che con il passare del tempo la propria cute sia soggetta a segni del tempo, a irritazioni o a disidratazione. Ma quando sta per arrivare il giorno del nostro matrimonio la beauty routine diventa di vitale importanza. Tutto quel giorno deve essere perfetto, compreso il trucco della sposa, che è la protagonista della giornata insieme al suo partner. Per avere un trucco perfetto anche la pelle deve essere nutrita e ben curata. Senza dimenticare l’alimentazione: qualche settimana prima, è opportuno idratare la pelle assumendo del tè e altri alimenti ricchi di antiossidanti. Dunque, come preparare la pelle per il matrimonio?

Cura del viso per il matrimonio: sei mesi prima

La cura del viso per il giorno del matrimonio deve iniziare con largo anticipo, soprattutto se non sei solita a fare la skincare, con creme, tonico e maschere è ora di cominciare. Già cinque o sei mesi prima del giorno più importante della tua vita dovrai sottoporti a trattamento di pulizia del viso e idratazione profonda. Ricordati che i trattamenti devono essere eseguiti da mani esperte per avere una lunga durata nel tempo, quindi scegli bene il tuo centro estetico di fiducia.

Cura del viso per il matrimonio: tre mesi prima

Non andare a farti le sopracciglia un mese prima del matrimonio. Se poi il risultato non ti soddisfa? Se la forma chiesta non è quella giusta? Le sopracciglia sono i protagonisti del tuo viso e riescono a cambiare totalmente i tuoi tratti. Per tale motivo quindi, un trattamento così importante non deve essere lasciato per l’ultimo momento. Già tre mesi prima dovrai rivolgerti ad un centro estetico per informarti sul trattamento e dare tutte le indicazioni su ciò che desideri. Nel caso in cui il risultato non fosse quello che ti aspettavi, le tue sopracciglia avranno il tempo di ricrescere.

Cura del viso per il matrimonio: un mese prima

Se non l’hai già fatto, un mese prima del matrimonio è l’ora di cominciare una skincare routine personalizzata per la tua tipologia di pelle. Non devi saltare i giorni: segui la tua cura del viso attentamente, mettendo i prodotti necessari mattina e sera. Dovrai detergere e idratare la tua pelle, curare il contorno occhi in modo da evitare occhiaie il giorno del matrimonio e idratare anche le tue labbra. In questo modo, non avrai niente da temere: il tuo viso e il tuo make-up nel tuo giorno importante saranno perfetti.

Cura del viso per il matrimonio: il giorno prima

Come curare il viso il giorno prima del matrimonio? Il consiglio che ci sentiamo di dare è di riposare e cercare di dormire bene, per evitare che il viso appaia stanco e vanificare in tal modo, il make up che ci apprestiamo a fare. Per ottenere dei buoni risultati, conviene utilizzare un buon esfoliante, magari con prodotti naturali, o fare un peeling. Quest’applicazione aiuta innanzitutto ad eliminare le cellule morte e dona alla pelle un effetto luce molto intenso. Subito dopo conviene applicare una maschera all’argilla se la pelle è mista, oppure una maschera agli agrumi se risulta piuttosto secca. Un buon tonificante va inoltre applicato sulla pelle del viso per idratarlo, mentre la mattina del matrimonio, va pulito accuratamente e a fondo prima di iniziare l’applicazione del trucco prescelto, in modo da creare una base ideale per farlo aderire bene, e durare per tutta la giornata.

Per quanto riguarda gli occhi, e il contorno se sono molto stanchi e cerchiati, a causa dello stress e dalla mancanza di sonno, occorre un buon siero rivitalizzante per eliminare le occhiaie ed in grado di sortire effetti incredibili, eliminando quasi del tutto il problema, decongestionando ottimamente tutta l’area interessata.

Cura del viso per il matrimonio: gli imprevisti

Si sa però che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. he dramma svegliarsi il giorno del matrimonio e scoprire che la nostra pelle non è perfetta, che un maledetto brufolo ha fatto la sua comparsa o peggio un’allergia! Ma per fortuna a tutto c’è rimedio, anche ai più difficili problemi di pelle.

Brufoli, occhi gonfi e scottature

Se la mattina del matrimonio ti svegli con un brufolo, prima di tutto pulisci la pelle con un esfoliante leggero, poi prendi il fondotinta e sistemalo con attenzione sopra e intorno al brufolo per coprirlo. Ci penserà poi la make up artist a risolvere il problema. E per gli occhi gonfi? La chiave per far riassorbire il gonfiore è applicarci qualcosa di freddo sopra: prova con del ghiaccio o del cetriolo freddo da tenere sugli occhi per 5 – 10 minuti. Per le occhiaie, invece, l’unica soluzione di emergenza è utilizzare un correttore che deve essere steso con cura per non creare strani effetti. Se invece ti sei scottata al sole, fai un bel bagno freddo per decongestionare naturalmente, quindi prendi un prodotto apposito ed applicalo.

Mal di gola e allergie

Sarà difficile reperire il medico proprio quel giorno, quindi attrezzati con un po’ di anticipo una piccola cassetta del pronto soccorso per avere tutto sottomano sia per il mal di gola sia per altri malanni. Per le labbra secche, naturale conseguenza del mal di gola, usa tanto burro di cacao o un rossetto idratante. Per le reazioni allergiche, invece, dopo aver individuato cosa ti dà fastidio, usa un buon idratante per dare un po’ di sollievo alla pelle. E se l’allergia causa gli occhi rossi, usa un make up dai toni leggeri, dal cipria al terra, per attenuare l’effetto.