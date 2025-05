Avrai sicuramente sentito dire che più a lungo si tiene in posa una maschera per capelli, meglio è – qualcuno consiglia addirittura di lasciarla tutta la notte. Eppure, secondo i professionisti, dopo circa 30 minuti i capelli non assorbono più i principi attivi. In realtà è proprio lo stato della tua chioma a dirti se hai trovato il tempo di posa ideale (questo vale per qualsiasi tipo di trattamento). Ma come funziona di preciso una maschera per capelli? Il grande vantaggio è che non solo nutre con un cocktail di attivi, ma chiude anche le squame (shampoo e spazzola invece le aprono). Così, tutto ciò che è necessario alla chioma è come “sigillato” dentro al capello.

Come applicare al meglio la maschera per capelli

Gli esperti Kerastase danno anche i tip per un’applicazione migliore: «Ogni maschera è concepita per soddisfare un’esigenza specifica. I professionisti raccomandano di applicare una maschera quando si hanno i capelli asciutti o leggermente umidi, per evitare che il prodotto penetri male o non raggiunga tutte le ciocche. Se decidete di applicare il trattamento dopo lo shampoo, dovreste iniziare tamponando bene i capelli. Se vogliamo trattare capelli secchi, opachi, ricci, colorati, mossi o indeboliti sulle lunghezze, meglio applicare il prodotto ciocca per ciocca».

E ancora: «Si consiglia di rimuovere il prodotto risciacquando i capelli con acqua fredda. Il getto freddo sigilla le squame dei capelli, mantenendo così i principi attivi della maschera nella fibra capillare, e rendendo la chioma lucida. Quando i capelli scricchiolano sotto il getto d’acqua, il risciacquo è completo».

Capelli sani: da 5 a 10 minuti di posa

Se la tua chioma è in buona salute, non serve esagerare con i tempi: bastano pochi minuti perché la maschera faccia il suo dovere. Il fusto capillare assorbe rapidamente ciò che gli serve e, con una posa breve, il capello resta leggero e brillante. Scegli piuttosto una maschera mirata… lucidante? Volumizzante? Intensificatrice del colore? L’importante è scegliere quella di cui davvero hai bisogno.

Capelli secchi: da 20 a 30 minuti di posa

Quando i capelli sono secchi o disidratati (spesso lo capisci al tatto: sono ruvidi, opachi, sfibrati), hanno bisogno di una coccola più lunga. Lascia in posa la maschera per 20-30 minuti e, per un risultato migliore, tieni i capelli in un asciugamano caldo o sotto un casco in modo che il calore, stimolando l’apertura delle squame, favorisca la penetrazione del prodotto.

Capelli danneggiati: anche 2 ore

Danni da piastra, colorazioni frequenti, decolorazioni o stress ambientale? Serve un trattamento intensivo. Le chiome stressate beneficiano di pose più lunghe — anche fino a due ore — soprattutto se usi maschere ristrutturanti a base di cheratina, ceramidi o proteine. Se tieni in posa una maschera capelli per diverse ore, avvolgili nella pellicola trasparente o indossa una cuffia da doccia, questo ti permetterà di ottenere un trattamento intensivo mentre continui le tue attività senza macchiare i vestiti.

IPA

Maschera per capelli: le 10 migliori

Honey Gloss Ceramide Therapy Hair Mask di Gisou contiene miele, un umettante naturale che trattiene l’umidità rendendo i capelli morbidi, idratati e dalla lucentezza intensa, oltre a Ceramidi Biomimetici rinforzanti e acido ialuronico idratante. Incredibilmente potente e sensoriale (€ 42, da Sephora). Formulata con olio di jojoba, potenti antiossidanti e vitamine, Soulfood – Maschera nutriente di AMIKA lascia i capelli 7 volte più idratati e dell’87% più riparati fin dal primo utilizzo (€ 21, da Sephora). Le Baume di Nuxe è una maschera dalla texture sublime, arricchita con Burro di Karité e Pantenolo (Provitamina B5). Trasforma i capelli fornendo massimi livelli di riparazione e nutrizione grazie a olio di camelia rosa fermentato, senza appesantirli e con un tempo di applicazione di soli 3 minuti dopo lo shampoo! (€ 37). Capelli colorati o trattati chimicamente? Proteggi la brillantezza e la durata del colore con la Maschera Intensiva N2 di Hairmed. Grazie agli antiossidanti e alle proteine del grano, contrasta l’ossidazione e gli agenti esterni, preservando la vitalità della tua chioma (€ 27). Per capelli molto rovinati e fragilizzati: Repairing & Strengthening Mask di Sephora contiene biotina e ceramidi-like che agiscono da legante riempiendo gli interstizi tra le cuticole dei capelli, aiutando a prevenirne la rottura e aumentare la lucentezza (€ 16,99). La texture ricca e cremosa di Maschera Filler di Biopoint dona un effetto rimpolpante ai capelli fini e piatti (€ 15,90). La Maschera Aromachologie Riparazione Intensa di L’Occitane protegge i capelli dalle doppie punte e ripara i capelli secchi, lasciandoli morbidi, elastici e setosi (€ 34). Color Vibrance Color Protecting Mask di LISAP MILANO è un trattamento intensivo dalla texture ricca ed avvolgente. Grazie alla sinergia dei suoi preziosi attivi – Estratto di Semi di Girasole, Olio di Monoi ed Estratto di Magnolia – la maschera non solo protegge il colore dai raggi UV ma garantisce anche un’idratazione profonda (€25, in salone). Maschera Nutriente Ricca Eksperience Conscious Curls di Revlon è infusa con l’esclusivo Aquamaris Complex, olio di nocciolo di albicocca, aminoacido mimetico e oli fitobiomimetici naturali. Perfetta per capelli mossi, ricci e ricci a spirale (€ 24,20). Color Glow Maschera Luminosità Ristrutturante di René Furterer è un trattamento professionale che idrata, districa e rinforza la fibra del capello spento e indebolito preservando la luminosità del colore, che appare più intenso e luminoso a lungo (€ 45,90, in farmacia).

Leggi anche 5 motivi per cui dovresti lavare i capelli a testa in giù

Leggi anche No heat styling: 7 consigli per una piega senza calore