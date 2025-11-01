La detersione probabilmente è lo step più sottovalutato della beauty routine. Spesso siamo alla ricerca della crema più avanzata o quella più virale, “se la usano tutti funzionerà…”. Ma la verità è che senza una pulizia accurata, nulla è realmente efficace. Eseguirla ogni giorno in modo corretto dà al viso una luminosità che non ti aspetti.

Il consiglio delle facialist

Mentre la sera è consigliato farla in modo accurato, la mattina la pulizia del viso dovrebbe essere davvero soft. «Meglio lasciare il viso asciutto e risvegliare gli occhi con un dischetto di cotone imbevuto di lozione rinfrescante» spiega Joëlle Ciocco (@joellecioccoparis), che nel suo istituto riceve top model e attrici come Monica Bellucci e Laetitia Casta. Anche la facilist Joanna Czech (@joannaczechofficial), fondatrice dell’omonima linea beauty, spiega: «Al posto del detergente, la mattina, consiglio di usare acqua e una spugna per risciacquare via i residui del prodotto serale. Quindi, anche se non fa male detergere il viso al mattino, non è necessario». La ragione è semplice, di notte la pelle si rigenera e rinforza la barriera protettiva, dunque sarebbe davvero un peccato lavarla via la mattina! La barriera cutanea è, infatti, ciò che permette alla pelle di difendersi durante il giorno da ogni tipo di aggressione, dal freddo allo smog.

Perchè la detersione serale è più importante

Al contrario, la sera la pulizia del viso non andrebbe fatta una sola volta, ma addirittura due. Nel libro La scienza dei cosmetici, la divulgatrice scientifica Beatrice Mautino (@divagatrice) scrive: «Lavarsi il viso la sera è più importante che farlo la mattina. Di notte la pelle cambia ritmo, si concentra sulla riparazione dei propri tessuti e produce meno sebo, quindi al mattino ce n’è meno bisogno. Può servire per svegliarsi, soprattutto se ci si lava con l’acqua fredda, ma non è necessario usare un detergente se la pelle non è unta o se non si sono fatti i trattamenti notturni che devono essere sciacquati. Al contrario, di giorno si depositano molte cose sulla pelle: il sebo prodotto dalle ghiandole sebacee, i microrganismi che naturalmente la popolano, lo smog e il particolato atmosferico, oltre ai residui di cosmetici e creme solari applicati con il make-up».

La detersione serale ha quindi l’obiettivo di eliminare tutto questo. Evitando che la pelle “soffochi”, eviti imperfezioni, brufoli o un incarnato spento dovuto all’accumulo di cellule morte. C’è anche un’altra ragione, piuttosto ovvia, per cui è importante dedicare attenzione alla pulizia serale: la sera, in genere, abbiamo più tempo per prenderci cura di noi. Partire da un viso perfettamente deterso permette di sfruttare al meglio i principi attivi dei prodotti applicati successivamente, che arrivano più in profondità.

Come capire se la propria detersione è davvero efficace?

Un segnale chiaro è la sensazione immediata dopo il lavaggio: la pelle deve risultare morbida e fresca, se “tira” o brucia, o se dopo pochi minuti si percepisce secchezza, significa che il detergente utilizzato è troppo aggressivo. In questo caso meglio orientarsi verso formule più delicate. Scegli tensioattivi non schiumogeni o arricchite con ingredienti lenitivi come l’aloe vera, la camomilla o l’acqua di rose.

Attenzione alla temperatura dell’acqua

Molte persone utilizzano acqua troppo calda, convinte che apra i pori e pulisca meglio. In realtà, il calore eccessivo può indebolire la barriera lipidica e aumentare la sensibilità cutanea. L’acqua ideale è tiepida, seguita da un ultimo risciacquo con acqua più fresca per tonificare la pelle e stimolare la microcircolazione. Questo piccolo accorgimento, se fatto ogni sera, aiuta anche a migliorare l’ossigenazione del viso e a ottenere un colorito più sano e uniforme.

Detersione: gli strumenti che fanno la differenza

Per chi desidera una pulizia più profonda, ma senza irritare, si possono usare spugnette naturali in konjac, panni in microfibra o dispositivi a microvibrazione in silicone, da utilizzare una o due volte alla settimana. Anche l’asciugamano dedicato al viso andrebbe cambiato spesso: è un dettaglio che molti trascurano, ma che influisce molto sulla salute della pelle.

