C ontro la pelle che già a metà giornata sembra "tirare", ci vogliono cosmetici specifici contro la secchezza o la ipersensibilità cutanea. Le creme devono essere capaci di rafforzare la barriera epidermica e di lenire, oltre che di nutrire. Scopri le più adatte

Sensazione di pelle che tira sul viso: ti è capitato di avvertirla? Sappi che può dipendere sia dalla secchezza che dalla ipersensibilità cutanea, non necessariamente associate nello stesso momento.

La pelle è l’organo più grande del corpo umano, e svolge un ruolo fondamentale nel mantenere l’integrità e la salute generale dell’organismo. Tuttavia, a volte può manifestare segnali di disagio, come la sensazione di pelle che tira. Questo sintomo può derivare da diverse cause, tra cui la pelle secca e la pelle sensibile, due condizioni che, sebbene abbiano delle sovrapposizioni, presentano anche delle differenze significative.

Pelle che tira: quando dipende dalla secchezza cutanea

La secchezza cutanea del viso è caratterizzata dalla mancanza di idratazione adeguata della pelle. Questo può essere causato da una varietà di fattori, tra cui l’esposizione agli agenti atmosferici, l’età, l’uso eccessivo di detergenti aggressivi, una dieta povera di nutrienti essenziali e condizioni dermatologiche come l’eczema o la dermatite atopica.

Quando la pelle diventa secca, perde la sua naturale capacità di trattenere l’umidità, il che porta a una sensazione di tensione e “tiraggio”. Oltre che sul viso, la secchezza cutanea coinvolge le mani e le gambe.

Per alleviare la secchezza cutanea, è importante adottare una beauty routince che includa l’idratazione regolare con creme o lozioni ricche di agenti idratanti come l’acido ialuronico, le ceramidi, la glicerina o gli oli naturali. È inoltre consigliabile limitare l’uso di acqua calda per lavarsi e affidarsi a detergenti delicati che non compromettano ulteriormente la barriera cutanea.

Pelle che tira: quando dipende dalla ipersensibilità cutanea

La sensibilità cutanea è un’altra condizione che può manifestarsi con una sensazione di pelle che tira, ma a differenza della secchezza cutanea, è caratterizzata da una risposta iperreattiva della pelle agli stimoli esterni. Questi stimoli possono includere agenti irritanti come detergenti aggressivi, profumi, cambiamenti climatici, esposizione ai raggi UV e stress emotivo.

Le persone con pelle sensibile possono sperimentare arrossamenti, pizzicori, prurito, bruciore e sensazioni di pelle che tira anche in risposta a stimoli apparentemente innocui. La sensibilità cutanea può essere influenzata da fattori genetici, ambientali e persino psicologici.

Per gestire la sensibilità cutanea, è importante adottare una beauty routine mirata, ricca di agenti idratanti e lenitivi.

Creme e prodotti per la pelle che tira

Secondo un’indagine Mintel il 43% ha accusato una sensazione di pelle secca come se tirasse. Questa condizione fastidiosa di pelle può manifestarsi in qualunque persona, a prescindere da età, luogo in cui si vive, professione. Se senti la pelle che tira, ecco alcuni prodotti che potrebbero alleviarla.

Rosa Ialuronica, crema viso di Equilibra

La sensazione di pelle che tira è combattuta dal mix di acido ialuronico, olio di marula, burro di karité e ceramidi Vegetali: insieme proteggono la barriera epidermica. L’estratto di rosa damascena agisce, invece, come antiossidante. Rosa Ialuronica di Equilibra (12,99 euro).

Una crema leggera ideale per pelli sì assetate di idratazione, ma non troppo secche.

Tolérance Control di Avène

Con una consistenza ricca, ultra-nutritiva e gradevole, questo balsamo regala alla pelle grande comfort, senza effetto lucido. Contiene D-Sensinose™, un attivo brevettato che aiuta a controllare l’iperreattività cutanea. Tolérance Control di Avène (23,50 euro).

La crema effetto balsamo specifica per chi, oltre alla pelle che tira, avverte bruciori e pizzicori.

Ceramidin di DrJart+

Le 5 tipologie di ceramidi contenute in questa crema molto ricca (ma a rapido assorbimento), rafforzano la barriera cutanea e di idratano intensamente la pelle sino a 100 ore dopo l’applicazione. Ceramidin di DrJart+ (44 euro).

Ideale per tamponare la sensazione di pelle che tira episodica, come ad esempio succede nei cambi di stagione.

Balsamo Riparatore Avanzato di CeraVe

Una formula idratante-riparatrice, arricchita con 3 ceramidi essenziali, acido ialuronico e vaselina che protegge e lenisce la pelle secca e screpolata. Inoltre, trattiene l’idratazione e aiuta a riparare la barriera cutanea. Balsamo Riparatore Avanzato di CeraVe (12,30 euro).

La scelta ideale per la pelle che tira a qualsiasi età, anche per i neonati.

Stabilizing Repair Cream di Dermalogica

Una volta a contatto con la pelle, la sua texture si trasforma da balsamo a crema, alleviando rapidamente prurito, arrossamento e secchezza grazie all’estratto di cica e a una miscela botanica dall’azione lenitiva. La pianta della resurrezione, nota per la sua capacità idratante, rafforza la barriera idro-lipidica cutanea Stabilizing Repair Cream di Dermalogica (75 euro).

Il prodotto ideale per la pelle molto sensibile che tende agli arrossamenti

Oli viso, contorno occhi e maschere contro la sensazione di pelle che tira

Un olio secco e setoso dall’efficacia nutriente e riparatrice. È formulato con Melatosphere®, un ingrediente brevettato a base di melatonina incapsulata in “oleosfere”, associati a oli vegetali dermoaffini di avocado, opuntia e rosa mosqueta. Nutre la pelle in profondità, ripristinando la barriera cutanea. Nutriage Oleoserum di Cosmetici Magistrali (40 euro).

Il prodotto ideale per la pelle particolarmente secca e devitalizzata.

Crema contorno occhi lenitiva di Rilastil

Anche l’area attorno agli occhi può accusare secchezza con sensazione di pelle che tira. Rilastil ha formulato un prodotto specifico che contrasta i rossori e i gonfiori, sortendo un’azione decongestionante. Contorno occhi Difesa di Rilastil (19 euro).

Il contorno occhi adatto a chi ha l’area palpebrale e perioculare sensibile.

Hydra-Essentiel [HA2] di Clarins

Una maschera-crema dalla texture fresca per un’idratazione profonda. Nel cuore della formula una coppia di acido ialuronico (classico + acetilato) associato all’estratto di pianta di Goethe bio per un’idratazione costante e profonda Hydra-Essentiel [HA2] di Clarins (41 euro).

La maschera viso ideale per chi ha una pelle molto disidratata.

Crema Riparatrice Intensiva di Murad

Grazie ai principi attivi come allantoina e niacinamide, questa crema ricca aumenta la funzione barriera e della pelle, riparandola da danni esterni e irritazioni. La tecnologia brevettata RepleniCell garantisce il corretto mantenimento dell’idratazione superficiale e profonda. Crema Riparatrice Intensiva di Murad (94 euro).

Olio viso di Patyka

Un elisir di bellezza per pelli esigente che hanno bisogno di nutrimento e di contrastare quell sensazione di tirare. Assolve a variefunzioni specifiche: protegge grazie allo squalano vegetale; tonifica grazie al mix di mandarino verde, geranio, sandalo e neroli, illumina, nutre e rigenera. Huile Absolue di Patyka (54,90 euro).

Il prodotto ideale per una pelle matura.