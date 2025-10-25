Le zampe di gallina sono uno dei peggiori incubi beauty e, se le hai, anche il trucco può diventare un’arma a doppio taglio: invece di coprire le rughe spesso le mette ancora più in evidenza. Per fortuna i make-up artist professionisti conoscono diversi ”trucchetti” per minimizzarle. La make-up artist Barbara del Sarto spiega: «Le rughe, incluse le zampe di gallina, non sono altro che piccole pieghe della pelle che creano ombre e riflessi. L’obiettivo del trucco non è coprirle, ma illuminarle: bisogna dare luce allo spazio tra i solchi per farle sparire visivamente». Ecco un primo tip utile: se pensi che usare una base o un correttore molto coprenti sia la soluzione, non è così. Per il make up del contorno occhi less is more.

1. Idratazione prima di tutto

«Il contorno occhi va idrato ogni giorno, ad esempio con prodotti a base di acido ialuronico, che hanno un effetto riempitivo e rimpolpante» spiega Barbara Del Sarto. «Così anche le rughe, pur rimanendo sul viso, sono più facili da lavorare col trucco».

Gel-crema contorno occhi a tripla azione: idratante, illuminante e antirughe. Contiene acido Jaluronico ad alta concentrazione, contenuto nell’esclusiva tecnologia Jalubalance: Jaluronius Eyes di Cosmetici Magistrali (€ 28,50).

2. Il primer è indispensabile

Scegli un primer anti-age rimpolpante: dà turgore alla pelle e riempie otticamente le rughe. Soprattutto, leviga la grana e i solchi sotto oculari, quasi con un effetto filtro Instagram. «Puoi usarlo anche da solo, senza fondotinta» spiega la make up artist Marianna Zambenedetti. «Il primer senza un’ulteriore base illumina il viso e riempie le rughe. Ricorda di aspettare qualche secondo che si asciughi prima di passare allo step successivo». Se ancora non hai provato un primer e pensi di acquistarne uno, meglio quelli a effetto “blur” (o “blurring”, perfezionante): hanno una texture che inizialmente sembra spessa e cremosa, ma si stendono magnificamente.

Un primer traslucido dalla texture in gel rosa che diventa trasparente all’applicazione; una base levigante che rinfresca il volto: Easy Blur Primer di Huda Beauty (€ 18, da Sephora).

3. Fondotinta: leggero e fluido

Evita le formule troppo coprenti: i fondotinta spessi tendono a insinuarsi nelle rughe, accentuandole. Preferisci texture fluide e leggere, magari arricchite con ingredienti skincare come l’acido ialuronico. Il fondotinta, in ogni caso, è facoltativo, oppure puoi decidere di applicarlo solo sul naso e guance evitando la zona occhi.

Formula ibrida tra make-up e trattamento, con Olio di Mandorle, Olio di Jojoba, Olio di Camelia e Olio di Baobab, tutti rigorosamente biologici: Fondotinta in Siero Biologico di Deborah Milano Formula Pura (€ 24).

4. Correttore solo nei punti chiave

La make-up artist Marianna Zambenedetti consiglia di scegliere correttori dalla texture morbida e leggera, mai pastosa, meglio se arricchita con oli o ingredienti idratanti. Il prodotto deve rimanere sottile ed elastico e soprattutto va applicato in piccolissime quantità. «L’errore più comune è stendere il correttore su tutta la parte inferiore dell’occhio, come si faceva un tempo. In realtà, va applicato solo nell’incavo dell’occhio – in pratica dove si forma l’occhiaia – e poi leggermente sfumato dall’angolo esterno verso l’esterno dell’occhio, in diagonale». In questo modo illumini lo sguardo senza creare spessore, evitando che il prodotto si accumuli nelle linee d’espressione.

Anche la make-up artist Barbara del Sarto aggiunge un tip da non trascurare: «Il correttore deve illuminare, ma non con un finish brillante: l’effetto luminoso si ottiene scegliendo un tono leggermente più chiaro del proprio incarnato». Da evitare, quindi, formule glow o con microbrillantini, che rischiano di accentuare le rughette invece di minimizzarle.

Altamente performante ma con zero spessore: IT’S A FILTER Correttore Perfezionatore Levigante di Diego dalla Palma (€ 29,50).

5. Polveri: meno è meglio

Le polveri sono il nemico numero uno delle zampe di gallina. Se proprio vuoi usarle, scegline di impalpabili e sottilissime evitando ciprie pesanti. La zona del contorno occhi deve restare più leggera rispetto a guance e naso.

Le mitiche perle di poudre Météorites di Guerlain nella limited edition per il Natale 2025 (€ 70).

6. Sposta l’attenzione

Infine, puoi anche distrarre lo sguardo dalle rughette valorizzando altre parti del viso.

Come consiglia Barbara del Sarto: «Se le zampe di gallina ti infastidiscono, punta l’attenzione altrove: trucca di più le labbra, oppure concentra il make-up sulla parte superiore dell’occhio. Usa la matita solo sulla rima superiore e solleva otticamente lo sguardo con un ombretto o un kajal effetto lifting».

Leggi anche Come ringiovanire il contorno occhi: consigli e nuovi trattamenti

Leggi anche L’ultima frontiera dei trattamenti antiage