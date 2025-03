La crema contorno occhi low cost è una valida scelta per regalarsi una chicca cosmetica a cui a volte si rinuncia per non gravare troppo sul budget beauty. In genere, se si fa un bilancio dei prezzi dei prodotti skincare, le creme per il contorno occhi son quelle che costano di più in rapporto alle loro quantità.

Ecco che, se non si vuole – o non si può – spendere molto in prodotti beauty, si può optare per un buon contorno occhi low cost. Non avranno il fascino attrattivo della skincare di lusso, ma sicuramente sono di qualità poiché per legge tutte le aziende devono rispettare degli standard qualitativi di produzione.

Le creme contorno occhi low cost funzionano?

L’efficacia delle creme contorno occhi low cost c’è ed è assolutamente auspicabile. L’unica differenza con i prodotti più costosi è che occorre più tempo per vedere i primi risultati, poiché sono formulati con concentrazione più basse di principi attivi. Nel lungo termine l’uso continuativo ripaga con l’attenuazione delle linee di espressione, delle borse e delle occhiaie.

Il tempo stimato per vedere un contorno occhi più disteso grazie alle creme più economiche? Secondo i nostri test empirici, circa due mesi, ma bisogna essere molto costanti nell’applicazione, cioè tutti i giorni mattina e sera.

Kent Curwen – Launchmetrics/Spotlight

Contorno occhi low cost fantastici e dove trovarli

Dove acquistare prodotti beauty senza spendere una fortuna? La prima risposta che ti viene in mente è senz’alto al supermercato e nei drug store tipo Acqua&Sapone, Tigotà o Dm. Ma si trovano anche in profumeria, data la diffusione di brand di skincare economici che producono cosmetici economici di qualità.

Ottimi prezzi anche in erboristeria e nei negozi di cosmetici naturali o biologici, un po’ meno in farmacia, a meno che non si usufruisca delle numerose offerte online. Lascia perdere i mercatini che vendono cosmetici artigianali perché non puoi essere sicura sulla sicurezza delle norme igieniche di produzione: basta un conservante di meno per infettare un prodotto che andrà applicato vicino agli occhi!

Creme contorno occhi economiche a massimo 15 euro

In basso la nostra selezione di prodotti per il contorno occhi da circa 7 euro a massimo 15 euro, divisi per canali di vendita. Ce n’è per tutte le esigenze: idratanti, rinfrescanti, anti-occhiaie e borse e naturalmente con funzione anti-rughe.

Contorno occhi low cost al supermercato

Q10 Energy, contorno occhi illuminante con Q10 Puro, Vitamina C ed E, riduce le rughe, le occhiaie e il gonfiore. Da una storica garanzia internazionale della skincare low cost, NIVEA, (15 €).

Illuminating Eye Cream, un contorno occhi a prezzo accessibile contro stanchezza, occhiaie e rughe. Contiene estratto di perle che riflettono la luce, minimizzando le ombre bluastre sotto gli occhi. La caffeina biologica agisce contro i segni di fatica. Di Lavera (15,89 € da Esselunga, Oviesse e su Douglas.it).

Contorno occhi biologico alla Rosa Mosqueta. Contiene inoltre acido ialuronico vegetale, fitocollagene complesso vegetalo ricco in vitamina C, acqua di rosa centifolia ligure, burro di karité, eritritolo ed estratti di alga rossa. L’uso continuativo aiuta ad attenuare la visibilità delle borse sotto gli occhi. Di I Provenzali (8,99 €).

Anti Gravity esplica 3 azioni sulla zona sotto gli occhi: aiuta a contrastare l’effetto gravità, ridurre i gonfiori e schiarire le occhiaie. Di Matt, linea Age Active (11,88 €).

Prodotti economici in profumeria

Crema Antifatica Effetto Lifting, una scelta contorno occhi low cost made in Italy. Contiene il 98% di ingredienti di origine naturale, tra cui lo squalane e gli alcani di cocco, entrambi altamente idratanti ed emollienti. Di Astra (6,90 €).

Retinol Eye Cream: a base di retinolo, si usa di notte per dare sostegno alla delicata zona del contorno occhi. Di Inkey List (15 €).

Holy Hydration! Eye Cream idrata in profondità e minimizza le occhiaie, lasciando lo sguardo fresco e riposato. L’acido ialuronico e i peptidi aiutano a rimpolpare la pelle e a migliorare l’elasticità. Di ELF, un brand americano low cost che persegue la filosofia della bellezza accessibile (12 €).

Fermentation Eye Cream, la scelta contorno occhi low cost made in Korea. Contiene Galactomyces fermentato, per combattere le rughe e le linee d’espressione, olio di macadamia, aloe vera, acido ialuronico e ceramidi dall’azione idratante. Di Benton (9,99 € da Miin, shop di cosmetici coreani).

Creme contorno occhi naturali, in erboristeria e negozi eco-bio

Opuntia, gel contorno occhi rinfrescante grazie agli estratti di fico d’india e cetriolo 100% naturali e biologici. Di Weleda, cosmesi biologica (14,39 €)

Contorno Occhi Idratante & Antiborse: ha una texture fresca in gel che non appiccica. La sua azione rinfrescante è potenziata dalla sfera in metallo roll-on. Contiene fiordaliso bio riconosciuto per le sue proprietà lenitive. Di Yves Rocher (14,95 €).

Emulsione altamente concentrata che idrata, mantiene l’elasticità e previene la formazione delle rughe nella zona perioculare. Contiene vitamine E, di Antos (10 € in erboristeria).

L’Elisir Oro, trattamento antietà per l’area perioculare con il complesso Saffron-ide Pro-Age™, il nuovo blend di ceramidi e pistilli di zafferano coltivati a Tenuta Bottega Verde in Toscana, capace di ridurre la visibilità delle rughe. Insieme all’attività vasoprotettrice e lenitiva di Inolixir™ – estratto naturale dal fungo Chaga, originario dei paesi del Nord – protegge la rete microvascolare, donando un effetto anti-borse e occhiaie. Di Bottega Verde (14,99 €).

WOW, crema contorno occhi 3 in 1. Contiene caffeina naturale per stimolare il microcircolo e alleviare borse e stanchezza. In più, il itoretinolo, l’acido Ialuronico e l’olio di argan aiutano a contrastare i segni del tempo. Il fitocomplesso di gelsomino e biancospino ha un’azione schiarente. Di La Saponaria (13,90 €).

Gel Crema Contorno Occhi all’Hamamelis, contiene estratti vegetali dall’azione tonificante e idratante. Per potenziarne l’azione astringente si può conservare in frigorifero. Di Fitocose (14 €).

In farmacia

Rehydrate, trattamento contorno occhi adatto alle rughe da disidratazione. Contiene glicerina vegetale che rallenta l’evaporazione dell’acqua dagli strati superiori della pelle. Gli esteri degli acidi grassi donano confort e morbidezza duraturi. Il tutto formulato con il 15% di cqua termale di Jonzac che aiuta a rinfozare la barriera cutanea. Di Jonzac (14).

Leggi anche Siero con acido ialuronico low cost? Eccone 15 a meno di 20 euro

Leggi anche Anno nuovo, skincare nuova a meno di 50 euro totali