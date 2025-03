I trattamenti antiage naturali piacciono alle celeb

Contrastare le rughe senza finzioni, ma in modo naturale. È l’ultima frontiera dei trattamenti antietà. E lo sanno bene anche molte celeb. L’attrice britannica Helen Mirren, 80 anni a luglio, è tra le più attive sostenitrici del movimento pro age, a favore cioè di una bellezza autentica. Che rispecchia l’età reale, ci convive in modo sereno e vuole curare la pelle senza ossessioni. «È un approccio di cui si discute da un po’, anche se con terminologie diverse: prima si parlava di “grey pride” (orgoglio grigio). L’idea di fondo resta la stessa: il processo di invecchiamento non va nascosto, ma valorizzato, perché sinonimo di competenza ed esperienza» spiega Rossella Ghigi, sociologa dell’Università di Bologna. Un concetto che nel mondo beauty si traduce con un atteggiamento che abbraccia i segni dell’età e ne valorizza il fascino, come fa sempre la Mirren. Ma anche l’attrice Andie MacDowell, 66enne, altra sostenitrice convinta della filosofia pro age. Due donne che dimostrano l’età che hanno, non la nascondono e ribadiscono con positività l’importanza del prendersi cura di sé, dalla skincare al make up, senza l’urgenza di ricorrere a continui interventi di chirurgia estetica. «Diversamente da Demi Moore che» continua Ghigi «nel suo ultimo film The Substance sfoggia con orgoglio i suoi anni, ma lo fa esaltando un corpo da sessantenne che sembra quello di una quarantenne». Una strada spesso seguita anche da alcuni marchi beauty sui social media, dove non mancano esempi di age washing, con messaggi fintamente inclusivi. «Le modelle over 50, senza rughe grazie alle foto ritoccate o a filtri di bellezza falsano la realtà, perpetuano un’ossessione per la giovinezza e lanciano un messaggio solo fintamente inclusivo» conclude la sociologa.

La skincare antietà punta su tecniche dolci

Mettere in pausa gli impegni e dedicarti del tempo. Magari pochi minuti al giorno, facendo qualcosa per il benessere della pelle: anche questo fa parte dei nuovi trattamenti antietà. Pensiamo ai sempre più diffusi beauty attrezzini: dal rullo di giada o alla pietra a forma di cuore gua sha. Vengono dall’Oriente e sono strumenti specifici per la bellezza di viso, collo e contorno occhi. E che, se utilizzati con regolarità, non solo riducono le occhiaie e facilitano l’assorbimento delle creme, ma regalano alla pelle sensazioni di piacere, grazie alla superficie liscia e fresca, riducendo la tensione muscolare. Come fanno anche gli esercizi di ginnastica facciale, o face yoga. Secondo la rivista medica americana Jama Dermatology, rendono il viso più compatto e tonico. Esercitare i muscoli del viso, con smorfie di vario tipo, può rallentare i segni del tempo in modo mirato e divertente.

I nuovi trattamenti antiage tengono conto delle emozioni

Tra i nuovi trattamenti antietà c’è anche la neurocosmesi o skincare emozionale, perché crea un legame tra pelle e cervello. Come? Grazie a principi attivi e formulazioni in grado di migliorare l’umore sfruttando un approccio olistico, che spazia dall’aromaterapia all’uso di ingredienti vegetali. Alcuni di questi, come la caffeina o i derivati del limone, hanno proprietà energizzanti, mentre altri, come l’estratto di passiflora, rilassano. E, oltre a venire assorbiti dalla pelle e a renderla più tonica e luminosa, influenzano anche la secrezione di dopamina e serotonina, note come molecole del piacere. Questo miglioramento dell’umore ha effetti a cascata anche sul benessere della pelle che, in età matura, viene spesso colpita da irritazioni e rossori, a causa delle variazioni ormonali o dello stress.

Cosmetici antietà da mettere nel beauty

Grazie a un peptide speciale, Active Age Lift-Active Siero Lifting di Dermophisiologique (101 €, in istituto) ha un potente effetto tensore.

Il trattamento concentrato per pelli mature Defence My Age Gold Siero Fortificante Intensivo di Bionike (45,90 €, in farmacia) migliora il tono e rassoda.

Con texture soffice e formula al 92% naturale, Pro-Age Uplifting Cream di Mediterranea (59 €, su mediterranea.it) idrata e rimpolpa.

Un integratore con 23 ingredienti attivi, tra cui collagene marino, acido ialuronico, elastina, ceramidi per rendere più elastica la pelle: Forte Ageless di Gold Collagen (da 69,60 €, 10 flaconcini da bere).

Nutriage Eye Balm di Cosmetici Magistrali (38 €, in farmacia) ha un’azione nutriente, decongestionante e lenitiva sul contorno occhi.

Age Reverse Masque di Miamo (89 €, in farmacia) funziona da antietà globale grazie a un complesso esclusivo.

Il booster rimpolpante Age Pro Evolution Siero Anti-Età Pro Collagene di Becos (75 €, in istituto) mixa collagene biofermentato, vitamina C e tripeptidi.

Leggi anche Olio antirughe, come scegliere quello giusto

Leggi anche Skincare di primavera: cambia così la tua beauty routine