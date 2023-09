T i presentiamo la nostra wish list dalle sfilate di New York: tutto quello che vorremmo indossare (anche subito) e come abbinarlo copiando le migliori idee moda dalle passerelle della Grande Mela

New York, Londra, Milano, Parigi: le quattro capitali della moda sono pronte a passarsi il testimone, sempre nello stesso ordine come da tradizione. I calendari delle fashion week sono fitti, ricchi di appuntamenti e sfilate: quelle che le maison stanno presentando sono le collezioni moda primavera-estate 2024, e noi abbiamo iniziato a stilare la lista di ciò che non dovrà assolutamente mancare nel guardaroba della prossima bella stagione. Qui, in questo bugiardino della moda che verrà, troverai 5 tendenze da scoprire e sperimentare subito, oltre ai consigli di styling per costruire i tuoi look. Iniziamo?

La tendenza oro

La stagione primaverile del prossimo anno comincerà così, con la voglia di brillare! Lo faremo con i tessuti effetto-metallizzato, dalle texture liscie oppure plissettate. Alle sfilate della New York Fashion Week, i pantaloni che vorremmo per il nostro guardaroba sono firmati Ralph Lauren: lo stilista americano (che questa stagione è tornato a far parte della kermesse dopo anni di sfilate fuori dal calendario ufficiale) ha portato in passerella una collezione moda primavera-estate 2024 profondamente pervasa dal colore oro. E a mostrarci come indossare i pantaloni effetto-metallizzato è stata proprio la top model Mariacarla Boscono, volata nella Grande Mela dopo il fashion moment sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Non solo pantaloni, ma anche vestiti: l’abito oro tutto plissè di Prabal Gurung è fonte di ispirazione per i look da sera.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ralph Lauren primavera-estate 2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prabal Gurung primavera-estate 2024.

I vestiti in pizzo e tulle ricamato

Pizzo e tulle ricamato: potrebbero mai mancare in un guardaroba primaverile? Le sfilate di New York non si sono fatte trovare impreparate, anzi le proposte erano davvero tantissime: noi abbiamo selezionato le due idee – a nostro avviso – più pratiche. Il vestito caftano in pizzo bianco di Michael Kors puoi indossarlo da mattina a sera, senza troppe difficoltà e soprattutto con comodi sandali bassi. Ci è piaciuta anche la gonna in tulle ricamato di Collina Strada, il brand emergente fiore all’occhiello della NYFW. La puoi indossare con corsetti, camicie oversize e top maxi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Michael Kors Collection primavera-estate 2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Collina Strada primavera-estate 2024.

Le camicie bianche oversize

È uno dei capi più essenziali nel guardaroba femminile: sua altezza reale la camicia bianca non può mai mancare. La moda primavera-estate 2024 delle sfilate di New York ti invita a indossarla con nonchalance, avendo cura di lasciare sempre qualche bottone aperto. Come si porta? Indubbiamente con i pantaloni dritti, come suggerisce Altuzarra, oppure con le gonne a fiori di Phillip Lim. Due idee moda casual chic molto versatili e proponibili da mattina a sera.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Altuzarra primavera-estate 2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. 3.1 Phillip Lim primavera-estate 2024.

Gli slip dress

Troppo presto per pensarci? Tutt’altro! Mentre ci apprestiamo a costruire il capsule wardrobe perfetto per questo autunno, le sfilate di New York guardano già a cosa indosseremo la prossima estate. Gli slip dress – gli abiti in stile sottoveste – non sono esclusi, anzi saranno protagonisti indiscussi. Per i tuoi look più grintosi e rock, ti proponiamo lo slip dress in pelle di Coach: rendilo chic con i sandali eleganti, magari quelli in pelle effetto-metallizzato. Per un look più etereo e angelico, scegli invece uno slip dress bianco come quello di Bevza. Con colori audaci a contrasto – vedi le slingback arancioni – la tua mise non passerà inosservata.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Coach primavera-estate 2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bevza primavera-estate 2024.

I fiori scultorei

Non solo minimalismo. I look pensati per mantenere un profilo basso non fanno al caso tuo? Abbiamo la soluzione: dettagli maxi e decisamente scenici. A venire in aiuto sono le paillettes multicolor, come nel caso del fiore scultoreo del top di Colin Locascio. Il nostro consiglio di styling però è questo: lascia al top tutta la scena, abbinando pantaloni monocromatici e declinati in una nuance più neutrale. Strategicamente in palette è infatti il fiore scultoreo del vestito presentato da Ulla Johnson, il brand moda amatissimo anche dall’attrice Katie Holmes. Quale delle due proposte ti piace di più?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Colin Locascio primavera-estate 2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ulla Johnson primavera-estate 2024.