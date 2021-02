T i sembra di avere pochissimo tempo libero? Evita di disperdere energie, impara a essere più concentrata e a risparmiare tempo. Ecco le strategie per conquistare più tempo libero per te stessa

20 strategie quotidiane per aumentare il tempo libero

Rallentare è essenziale per recuperare il tempo necessario per noi stessi: tempo che a causa dei nostri ritmi frenetici rischia di assottigliarsi nella routine quotidiana. Fare downshifting, ovvero scalare la marcia, e recuperare il contatto con il tempo, e con te stessa e le tue priorità, è il primo passo per migliorare la qualità della tua vita.

Pensi di non avere mai tempo? Fermati un attimo e chiediti quali siano i tuoi reali bisogni. Pensa alle passioni che hai, a ciò che ti nutre e ti riempie di gioia: inizia a dedicare almeno un momento della tua giornata a ciò che ami. Passo dopo passo, le giornate si coloreranno con sfumature inedite.

Mangia cibi freschi, cucinati in modo sano e leggero; fai ogni giorno una passeggiata e pratica con regolarità l'attività fisica, dal nuoto o l'acquagym a un nuovo sport da imparare. Se puoi dedica 15 minuti al giorno a meditare o anche solo respirare, in silenzio, in solitudine.

Tutto questo ha davvero a che fare con l'ottimizzazione del tempo? Sì, perché un corpo vitale e allenato risponderà meglio alle attività quotidiane. Con tutta la grinta necessaria di cui abbiamo bisogno!

La questione è che non esistono giornate da 48 ore: è un dato di fatto. Probabilmente non ti servirebbero nemmeno, perché in fondo il timer del tempo è una misura inventata dalla società umana. Prenditi un quarto d'ora e analizza la tua giornata: scrivi su un foglio come spendi la tua giornata, dalle pause caffè, a Facebook, chiacchiere, telefonate, computer. Adesso sei consapevole di come usi il tempo: è il momento di iniziare a ottimizzarlo.

Definisci i tuoi obiettivi

Tieni presente i risultati che vuoi raggiungere a lungo, medio e breve termine, nel lavoro e nella vita. Guardali. Scrivili. E non dimenticarli.

Auto-controllo e auto-disciplina devono essere tuoi amici: scrivi su un post it i tuoi obiettivi e attaccali sul computer o l'armadietto del bagno. Ogni giorno sarai consapevole di ciò che vuoi raggiungere nella giornata e, con occhio lungimirante, di ciò che desideri raggiungere nell'arco di qualche mese: servirà a focalizzarti sui tuoi reali bisogni.

Fai decluttering mentale

Elimina ciò che per te non è importante. Ti sembrerà banale eppure è un piccolo gesto rivoluzionario. Abbiamo la mente sovraccarica di input, impegni, nozioni: è così occupata che spesso diventiamo vittime di continue dimenticanze e confusioni. Parola d'ordine: reset. Sarà utile per concentrarti solo su ciò che davvero ritieni importante.

Gestisci le spese online

Bollette? Attiva la domiciliazione bancaria. Per tenere sotto controllo le uscite crea (a costi minimi) una carta di credito ricaricabile da utilizzare per le spese di casa e le bollette. I sistemi di home banking sono ormai facilissimi da utilizzare, e permettono anche di avere sempre un colpo d'occhio completo sullo stato delle tue finanze, quanto stai spendendo, quanto spendi in media sul lungo periodo e via dicendo. Puoi anche impostare un budget mensile da rispettare per ogni tipologia di spesa.

Anche spesa e shopping possono essere sbrigate via internet: abbonati alle newsletter gratuite e ti arriveranno direttamente sulla mail le offerte più vantaggiose. Attenzione, però, a non esagerare con gli acquisti! Datti un massimale da caricare ogni mese sulla carta prepagata e non sforare.

Usa delle strategie in cucina

Non hai tempo di cucinare? Sperimenta il crudismo. Non si tratta di diete drastiche, ma di essere più attenta a ciò che consumi: prediligi insalate, verdure scottate, al vapore o alla piastra, cotture rapide e cibi semplici, semplicissimi. Un'altra strategia molto efficace è fare un menu settimanale: un piccolo sforzo organizzativo che ti permette di risparmiare un sacco di tempo sia nel fare la spesa che nel decidere ogni giorno il menu.

Quando puoi, invece, goditi il tempo ai fornelli e cogli l'occasione per preparare i piatti che ami, con passione e pazienza, dal pane fatto in casa, alla parmigiana della mamma. Potrai suddividere le pietanze in porzioni da lasciare in freezer, pronte da scongelare.

Scrivi una to do list della giornata

Ogni giorno scrivi una To do list con la lista delle cose da fare e gli impegni più urgenti: puoi farlo su carta, con un post-it, sul computer o un tablet, a seconda di cosa ti è più comodo. I vantaggi?

Una volta su carta non penserai ulteriormente a ciò che devi fare. E a ogni cosa compiuta... cancella la riga corrispondente: che soddisfazione! Un consiglio: cerca di completare almeno 3 punti prima delle 11, ti darà la carica.

Dedica alla casa mezz'ora al giorno per le pulizie

Indubbiamente sopraggiungeranno i momenti in cui, per una cena o una festa speciale, il disordine invaderà gli spazi domestici, tuttavia nella quotidianità è molto più facile tenere in ordine casa dedicando mezz'ora al giorno alle pulizie che non ridursi a una domenica di schiavitù completa di fronte al caos.

Quando svaligi l'armadio per provarti mille abbinamenti prima di uscire ricordati che, a meno che tu non abbia a disposione una persona che si occupa delle pulizie, non ci sarà nessuno a rimettere in ordine: dovrai farlo tu. Quando esci da una stanza lascia dietro di te ordine, e pretendi lo stesso da chi vive con te. Era un ottimo insegnamento da bambini e lo è anche da adulti.

Fai ordine nei tuoi spazi e nella mente

L'ordine, mentale e spaziale, è una strategia che ti consentirà di risparmiare tempo e migliorare la tua efficienza. Metti ordine tra le cartelle del tuo computer, sugli scaffali della tua scrivania, tra le pareti di casa. Insegna ai tuoi figli la buona abitudine di mettere a posto i giocattoli e lascia al caos una piccola, calcolata porzione di spazio.

Ricordati di eliminare il più possibile cesti o scatole dove infilare tutto ciò che non sai dove riporre: non avere la consapevolezza di ciò che si ha equivale quasi a non averlo.

Impara a rallentare

Sapersi prendere il tempo di cui abbiamo bisogno è una risorsa fondamentale per affrontare la vita con calma e con una reale tranquillità d'animo, senza perdere il sorriso anche di fronte alle avversità. Tempo per una siesta di una mezz'oretta o un libro che ami, per un week end con le amiche, per una sauna o una passeggiata al parco in solitudine.

Più nutriamo l'ansia per il tempo, più il tempo sembra sfuggire inesorabilmente, come sabbia tra le dita. Vivere nello stress non fa produrre meglio, né di più: impara a rallentare, incredibilmente scoprirai quanto il tempo inizierà a moltiplicarsi.

Abbandona la pigrizia

Impara a fare moto: ovunque! Quando puoi usa le scale al posto dell'ascensore. Sfrutta la pausa pranzo per una passeggiata con le colleghe o da sola: Se sei nelle vicinanze di un'area verde, anche piccola, sappi che ti basterà un angolo green e qualche minuto di silenzio per respirare meglio, ossigenarti, sciogliere i muscoli e far sorridere l'umore.

Il segreto è mettere al bando la pigrizia e essere attiva, sempre: hai mai considerato a che super sport ti costringono le pulizie di casa e i giochi con i figli? Divertirti con i bambini farà bene a loro e a te.

Trucchi di bellezza salvatempo

Sostituisci la crema con gli oli naturali: puoi utilizzarli come struccante. Ti basta un dischetto di cotone e qualche goccia di olio con cui massaggiare il viso e sciogliere il make up: in un solo gesto avrai struccato e nutrito la pelle, in una dolcezza estrema. Poi spruzza acqua termale o tonico per una buona notte nel massimo relax.

Quando fai la doccia, spegni per un attimo il getto e spalma sul corpo l'olio naturale (sempre lo stesso!), poi risciacqua la pelle con un getto d'acqua: quando ti asciughi non avrai più bisogno di altro tempo per la crema e l'epidermide sarà meravigliosamente idratata: l'olio vegetale è un prodotto naturale e multifunzionale.

Conosci la regola d'oro dei 15 minuti? É semplicissima e praticamente infallibile: tutto ciò che può essere fatto in meno di 15 minuti, fallo subito! Ti sembrerà persino banale, eppure quante volte ti capita di rimandare qualcosa a cui finisci per pensare continuamente senza, tuttavia, portare a termine la questione?

Per gestire meglio il tempo inizia a non procrastinare. Quando arriva un'incombenza valuta: ti interessa o no? Se sì, puoi delegarla o spetta a te? Se rientra tra i tuoi doveri e si può risolvere in breve tempo rendila subito azione non pensarci più.

Abbandona il multitasking

Pensa alle attività che di solito svolgi, a come gestisci il lavoro: senti che qualcosa ti rallenta? Confrontati con colleghe e amiche: condividere le strategie d'azione e i consigli è importante.

L'epoca del multitasking è tramontata: fai una cosa per volta, dedicandole la giusta concentrazione e, al tempo stesso, rimani aperta alle connessioni potenziali, fra fatti, persone, lavori. Se ti sembra di impiegare troppo tempo o energia, considera l'ipotesi di cambiare modalità nell'affrontare la quotidianità.

Strategia di sopravvivenza: impara a dire «No, grazie» alle situazione che ti rallentano, le telefonate lunghissime, o le persone che prosciugano le tue risorse (sai benissimo chi e cosa riguardano). Saper dire no significa preservare le proprie energie e affermare i propri spazi, per vivere meglio e più leggera.

Migliora la tua capacità di organizzazione

Organizzazione, un requisito essenziale per gestire meglio il tempo: esercitati a pensare per connessioni. Un esempio? Se devi fare una commissione valuta se ci sono altri impegni che puoi sbrigare nello stesso posto o nelle vicinanze; se sai che passerai di fronte al supermercato valuta se in frigo manca qualcosa e lascia una borsa in più in auto, da utilizzare per gli acquisti.

Più sarai allenata più il gioco di incastri diventerà semplice. Un valido aiuto: l'agenda, che potrà anche diventare un diario di viaggio familiare, dove segnare scadenze e bollette, impegni tuoi e dei bambini, ricorrenze.

Impara a delegare

Noi donne commettiamo questo errore quotidianamente: ogni giorno ci prendiamo carico di compiti che in realtà potrebbero benissimo svolgere altre persone. Noi chiamiamo questo meccanismo efficienza, in realtà assomiglia più all'incapacità di perdere il controllo.

Lascia che il tuo partner ti aiuti, per esempio nelle faccende di casa. Potete scambiarvi consigli, ma accetta che faccia le cose a modo suo, non tuo. Tra svolgere bene un compito e completarlo come noi stessi lo faremmo la differenza è abissale: ne sei consapevole?

Ascolta il tuo corpo e riposati

Sei stanca? Riposati. Potrà sembrarti un controsenso, eppure è fondamentale per risparmiare tempo. Decisamente meglio una serata tra divano e letto, rispetto a un lavoro terminato male e con poca concentrazione: rischi di impiegare il doppio del tempo e di fatica.

Ascoltare il tuo corpo ti permetterà di essere concentrata, calma, pronta all'azione: presente. Inoltre è stato dimostrato che intervallare il lavoro con pause, con coscienza, migliora efficienza e produttività.

Comincia a separare il tempo tra lavoro e vita privata

Se non lo fai, inizia a dividere il tempo del lavoro dagli spazi della famiglia. Sii presente in ogni spazio della tua vita al 100%: questa attitudine farà di te una professionista competente e affidabile, che non chiama mille volte i bambini dall'ufficio, e una donna simpatica e travolgente, che non parla solo di lavoro con gli amici o il partner.

Nutri con energia e determinazione interessi diversi e differenti ambiti della tua vita: ricorda che il miglior metodo per trovare più tempo è fare ciò che si ama e essere motivati dalla passione.

Buone abitudini della sera

L'ora della buona notte si avvicina? Prima di dirigerti verso il letto (se puoi!) lava i piatti e lascia in ordine la casa: la mattina inizierà con più calma e relax.

Buone abitudini: è un'ottima strategia preparare la propria borsa la sera prima invece che la mattina. Insegna anche ai tuoi figli a preparare la cartella il pomeriggio, appena terminati i compiti. Semplificarsi la vita è un'arte e contribuisce a ridurre lo stress quotidiano.

Anticipa la sveglia di un'ora: potrai guadagnare tempo prezioso per te. Attenzione, però: dedica questo momento esclusivamente per qualcosa che ami... altrimenti non avrai nemmeno voglia di alzarti!

Puoi concederti tempo per mezz'ora di stretching, un po' di yoga e una lenta colazione, in silenzio davanti alla finestra, per studiare o per qualsiasi cosa ti appassioni. Partirai più carica ed energica, pronta a affrontare la giornata.

Hai mai notato che quando la sveglia suona per il lavoro non ci si vorrebbe alzare mai, mentre quando si fanno cose che amiamo, come andare in vacanza, anche svegliarsi all'alba può risultare elettrizzante?

Rendi i tuoi figli indipendenti

Hai figli? Cresci i tuoi bambini come persone indipendenti: questo ti permetterà di guadagnare tempo prezioso e per i tuoi figli sarà il dono più speciale e importante della vita. Vigila su di loro ma non fare le cose al posto dei tuoi figli: i compiti, la cartella da preparare per il giorno dopo fanno parte dei loro doveri, non dei tuoi.

Resisti alla tentazione di far trovare loro tutto pronto: insegnare ai bambini a fare ordine nella cameretta, lasciare i vestiti sporchi nel cesto della roba da lavare o eseguire i compiti senza che tu stia a fianco come un avvoltoio li renderà, un giorno, adulti autosufficienti: consapevoli che libertà è assumersi le proprie responsabilità.