Amore, amicizia, dolore, felicità: ogni giorno una frase diversa di un grande personaggio, per trovare ispirazione o per dedicare un pensiero saggio alle persone che ami

Frasi e citazioni famose

Alla ricerca di ispirazione per affrontare la giornata? Spesso le citazioni e le frasi belle di grandi personaggi, nella loro brevità ed efficacia, aiutano a mettere in luce aspetti della quotidianità che tendiamo a sottovalutare e riescono a farci guardare le cose da un'altra prospettiva.

Amore, amicizia, lavoro, giovinezza, vecchiaia, dolore, felicità: gli argomenti sono tantissimi e ognuno di loro ci ha lasciato un messaggio importante da conservare, che è bello ripercorrere giorno dopo giorno.

L'amore è il sentimento che più di ogni altro ha ispirato scrittori, poeti, registi. Per questa ragione esistono tantissime frasi d'amore famose, di quelle che si utilizzano per le dediche quando magari non ne abbiamo di nostre. Ma quali sono le frasi d'amore più famose? Qui abbiamo riportato le 10 frasi d'amore più celebri e conosciute, leggetele tutte per innamorarvi di nuovo e soprattutto dedicatele a chi amate!

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato (William Shakespeare)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti (Fernando Pessoa)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato (Walt Whitman)

La amo e questo è l’inizio e la fine di tutto (Francis Scott Fitzgerald)

La voce dei tuoi occhi è più profonda di tutte le rose (E.E. Cummings)

Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi (Platone)

Che cosa resta della vita, se non l’aver amato? (Victor Hugo)

Non posso averti ma, dato che t’amo, posso esserti (Jacques Prévert)

Le frasi sulla vita sono ottime quando si è in cerca di una motivazione, di parole che ci ispirino e ci permettano di guardare oltre. Non a caso sono le classiche citazioni che si condividono con gli amici nei momenti più difficili e duri. Vediamo insieme quali sono le 10 frasi più famose sulla vita, magari qualcuna la conoscete già, ad esempio fra queste trovate una delle più belle frasi di Paulo Coelho.

Buoni libri, buoni amici ed una coscienza tranquilla che ti permetta di dormire bene: questa è la vita ideale (Mark Twain)

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. (George Bernard Shaw)

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare (Marco Aurelio)

vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, questo è tutto (Oscar Wilde)

Non quanto a lungo, ma quanto bene hai vissuto che conta (Seneca)

La vita ci è stata data per essere spesa, non risparmiata (D. H. Lawrence)

E' proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante (Paulo Coehlo)

Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici (Guillaume Apollinaire)

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata (Confucio)

Esiste un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera (H. D. Thoreau)

Dai film e dai libri

I libri e i film sono una continua ispirazione per quel che riguarda le citazioni, alcune sono talmente entrate nel parlare comune che probabilmente non sappiamo nemmeno da quale romanzo o pellicola sono tratte. Per questa ragione è stato particolarmente difficile selezionarne solo 10, perché le frasi famose da film e libri sono molte di più! Ma intanto leggiamo questa prima decina e poi aggiungiamone altre.

“Amore” significa non dover mai dire “mi dispiace” (Lovestory)

Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva (L'attimo fuggente)

Francamente me ne infischio (Via col Vento)

La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita! (Forrest Gump)

No, io sono tuo padre (L'impero colpisce ancora)

Io non so cosa accadrà. Nessuno può saperlo. Questa è la vita. non sappiamo cosa succederà. Questo è il motivo per cui dobbiamo cogliere le occasioni finché possiamo (Dopo di te, Jojo Mojes)

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. (Anna Karenina, Lev Tolstoj)

Una cosa però l’ho imparata: per conoscere bene la gente bisogna averci litigato seriamente almeno una volta. Solo allora puoi giudicarne il carattere (Diario, Anna Frank)

Finché l’opinione altrui galopperà per formarsi opinioni errate sulla nostra condotta e giudicarla da superficiali apparenze, la nostra felicità sarà sempre, si può dire, nelle mani del caso (Ragione e sentimento, Jane Austin)

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi (Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry)

Latine

I latini la sapevano lunga e ci hanno lasciato una ricca eredità di frasi famose, anzi famosissime, che usiamo quotidianamente. Si tratta di motti, citazioni note, poche parole di precisa filosofia. Possono essere utili quando l'ispirazione per vivere la giornata con il giusto atteggiamento manca del tutto, ma anche quando si vuole esortare un amico a fare qualcosa. Ecco le 10 citazioni latine più famose

Carpe diem (Cogli l'attimo, Orazio)

Alea iacta est (Il dado è tratto, Giulio Cesare)

Veni, vidi, vici (Venni, vidi, vinsi, Gaio Giulio Cesare)

Communia esse amicorum inter se omnia (Gli amici hanno tutto in comune, Terenzio)

Vivere est cogitare (Vivere è pensare, Marco Tullio Cicerone)

Labor omnia vincit (La fatica vince ogni cosa, Virgilio)

Nec sine te, nec tecum vivere possum (Non posso vivere né con te, né senza di te, Ovidio)

Omne ignotum pro magnifico (Tutto ciò che è sconosciuto è sublime, Tacito)

Piger ipse sibi obstat (Il pigro si ostacola da solo, Lucio Anneo Seneca)

Mens sana in corpore sano (Mente sana in corpo sano, Decimo Giunio Giovenale)

Cogito ergo sum (Penso dunque sono, Cartesio)

Ogni anno, una volta l'anno, c'è una giornata dedicata interamente a noi e a noi soltanto, si tratta del compleanno! La cosa più bella è ricevere gli auguri da tutte le persone che amiamo perché, soprattutto quando non si è più bambini, è davvero il pensiero ciò che conta di più. Ecco quindi le frasi di compleanno più famose che potete usare per fare gli auguri di compleanno a un'amica, ma anche in alcuni casi per gli auguri per il primo compleanno.

Non è necessario scegliere delle parole serie e celebrative, vanno bene anche degli auguri di compleanno simpatici se l'amico o l'amica in questione hanno un buon senso dell'umorismo.

Mio fratello gemello è un deficiente. Continua a dimenticarsi il mio compleanno (Rodney Dangerfield)

L'età dell'uomo, vista dal di dentro, è eterna giovinezza (Hugo Von Hofmannsthal)

Buon compleanno e ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama (Claude Adrien Helvetius)

Nella nostra interiorità abbiamo sempre la stessa età (Gertrude Stein)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi (Danny Kaye)

Penso che sia meraviglioso che siate intervenuti al quarantatreesimo anniversario del mio trentanovesimo compleanno. Abbiamo deciso di non mettere le candeline sulla torta, quest’anno. Avevamo paura che un aereo della Pan Am le scambiasse per una pista di atterraggio (Bob Hope)

Io mi ricordo sempre il compleanno di mia moglie. Cade il giorno dopo di quando lei me lo ricorda (Leopold Fechtner)

Irresponsabile della mia nascita, ho un alibi di ferro: non c'ero (Gesualdo Bufalino)

L’età non è importante a meno che tu non sia un formaggio (Barbara Johnson)

Si può essere splendidi a trent'anni, affascinanti a quarant'anni, e irresistibili per il resto della tua vita (Coco Chanel)

1 di 4 - Antoine De Saint Exupery 2 di 4 - Catone 3 di 4 - Arthur Bloch 4 di 4 - Mark Twain

Frasi di Natale Famose

Il Natale è senza alcun dubbio la festa più amata dell'anno, sia dai grandi che dai bambini e tipicamente è l'occasione per scambiarsi frasi di auguri anche con chi non si vede da un po' di tempo. Quali sono le frasi di Natale famose che possiamo utilizzare a questo scopo, o magari per fare una dedica da accompagnare al regalo che abbiamo acquistato. Ecco quindi le 10 frasi di Natale famose più belle!

Natale non sarà Natale senza regali (Louisa May Alcott)

Se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va attorno con cotesto "allegro Natale" in bocca, avrebbe a esser bollito nella propria pentola e sotterrato con uno stecco di agrifoglio nel cuore. Sì, proprio! (Charles Dickens)

Ti dirò io che cos'è il Natale! È solo un altro giorno lavorativo e ogni scemo che non è d'accordo dovrebbe essere bollito nel suo brodo!/Ma signore, il Natale è un giorno in cui si fa del bene. È un giorno da passare in famiglia. E io dico: bla, bubbole! (Canto di Natale di Topolino)

Se ci diamo la mano/i miracoli si fanno/e il giorno di Natale/durerà tutto l'anno (Gianni Rodari)

Desidero una rosa a Natale non più di quanto desideri una nevicata nella nuova e fresca allegria di maggio; ogni cosa a suo tempo (William Shakespeare)

Ho creduto a babbo Natale fino all'eta' di sei anni. Mia madre mi Porto' al centro commerciale per vederlo e lui mi chiese un autografo (Shirley Temple)

Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente ma Babbo Natale si è suicidato (Jake LaMotta)

E' Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri (Madre Teresa di Calcutta)

Oggi siamo seduti, alla vigilia | di Natale, noi, gente misera, | in una gelida stanzetta, | il vento corre fuori, il vento entra. | Vieni, buon Signore Gesù, da noi, volgi lo sguardo: | perché tu ci sei davvero necessario (Bertold Brecht)

di Natale, noi, gente misera, in una gelida stanzetta, il vento corre fuori, il vento entra. Vieni, buon Signore Gesù, da noi, volgi lo sguardo: perché tu ci sei davvero necessario (Bertold Brecht) È Natale! Siamo tutti più cattivi! (Iron Man 3, Tony Stark)