La musica accompagna le nostre giornate e i nostri momenti più importanti, non a caso colleghiamo spesso le canzoni ad eventi particolari, la nascita di un amore o di una amicizia. Per questo le frasi belle tratte dalle canzoni le usiamo spesso per le nostre dediche, per biglietti di auguri, per i messaggi su Whatsapp, ma anche come frasi per Instagram o frasi per i selfie. Ecco quindi perché ci è venuto in mente di fare una raccolta di frasi dalle canzoni più belle in italiano e in inglese, di tutti i cantanti più famosi.

Frasi canzoni 2021

Queste sono le canzoni più recenti, tutti i testi più belli del 2021, a cominciare (ovviamente) dalla canzone che ha trionfato al Festival di Sanremo. Leggi le frasi dalle canzoni 2021 più belle e famose, scegli quella che ti piace di più e condividila!

In periferia fa molto caldo/mamma stai tranquilla sto arrivando (Mahmood, Soldi)

È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno/È bello se le nuvole sono solo un contorno/A volte è bello avere diciott'anni/È bello se mi chiami, è bello se rimani (E' sempre bello, Coez)

Ti ha distrutto l'amore/È il mio stesso veleno/26 lettere ed ancora non ci chiamiamo/È un dolore di lusso il tuo/Scritto di inchiostro nero che/Getti sopra i vetri se non ti piace/Ciò che vedi (Buona (cattiva) sorte, Tiziano Ferro)

Sdraiato a terra come i Doors/Vestito bene, Michael Kors/Perdo la testa come Kevin/A ventisette come Amy/Rolls Royce (Rolls Royce, Achille Lauro)

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare/Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole (Abbi cura di me, Simone Cristicchi)

Il mio primo bacio nel 2006/Le ho detto, "Ti amo" Mi ha risposto, "Ok" (hey)/Mi hanno scritto sullo zaino nuovo "Ghali gay"/Tu facevi tanto il bullo e ora dove sei? (Turbococco, Ghali)

Guida fino alla mattina/La luna che mi accompagna fino a te/In montagna al mare in una laguna

Se ti trovo non è fortuna ma/Solo l'inizio dell'estate (Dove e quando, Benji e Fede)

I'm at a party I don't wanna be at/And I don't ever wear a suit and tie/Wonderin' if I could/sneak out the back/Nobody's even lookin' me in my eyes (I don't care, Ed Sheeran e Justin Bibier)

Le labbra fanno la differenza/In un volto, in un viso/L'estate fa strani scherzi/Sulla bocca, in un sorriso (Maradona y Pelé, Thegiornalisti)

Io non so più dove ho messo il cuore/Forse non l'ho mai avuto/Forse l'ho scordato/Dentro ad una ventiquattrore (Calypso, Charlie Charles)

Frasi canzoni italiane

La musica italiana è famosa in tutto il mondo, i nostri cantautori hanno fan inaspettati in paesi come la Russia (guarda il caso Al Bano e Romina) soprattutto grazie alla bellezza dei testi. Pensiamo solo a quante frasi di Lucio Battisti, o per meglio dire delle sue canzoni, sono impresse nella memoria collettiva, ma è altrettanto vero per altri cantanti. Ecco la selezione di 10 frasi bellissime dalle canzoni italiane.

Non so se ti ricordi di me, quanto è bello abbracciarmi, per sentirti un po' a casa, sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata (Madame)

Sei lo stupore atteso, un desiderio La verità in un mondo immaginario (Francesco Renga)

Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto Non vado a fondo se sono insieme a te (Orietta Berti)

L’amore si scopre solo in mezzo al temporale, ammiro i vostri punti fermi ma ho bisogno di viaggiare (Gio Evan)

Hai le fiamme negli occhi ed infatti Se mi guardi mi bruci Quando ti sto vicino sento Che a volte perdo il baricentro (Coma_Cose)

Sembra ieri che la sera Ci stringeva quando tu stringevi me (Noemi)

Se è più facile scrivimi /Che hai bisogno di quello che hai perso / E va bene una volta su cento/ Se ci pensi precipiti/ Non ho tempo deciditi/ A fine lavoro ti penso (Annalisa)

So che in fondo Ci ha stupiti finire qui da soli in questo posto Ma se poi non mi trovi Chiamami per nome (Fedez e Francesca Michielin)

Senza te Senza te io morirei Perché ho paura di camminare Se perdo la tua luce bianca Se perdo la tua luce nera (Davide Toffolo e Extraliscio)

E sei tu che mi ringrazi Ma grazie di che Grazie a te ho tirato fuori il meglio di me (Ermal Meta)

Frasi canzoni inglese

Grande influenza la esercita anche la musica inglese, molti di noi sono cresciuti proprio ascoltando le canzoni di band inglesi e americane...anche se non sempre ne comprendevamo i testi! Queste sono 10 frasi di canzoni in inglese veramente bellissime da dedicare a chi vogliamo!

Hey Jude, don't be afraid/You were made to go out and get her/The minute you let her under your skin/Then you begin to make it better (Hey Jude, The Beatles)

Hello, can you hear me?/I'm in California dreaming about who we used to be/When we were younger and free/I've forgotten how it felt before the world fell at our feet (Hello, Adele)

Give me all your true hate and I'll translate it in our bed,/Into never seen passion, never seen passion/That is why I am so mad about you/Mad about you,/Mad (Mad about you, Hooverphonic)

Every single day/Every word you say/Every game you play/Every night you stay/I'll be watching you (Every breath you take, The Police)

Buddy, you're a young man, hard man/Shouting in the street, gonna take on the world someday/You got blood on your face, you big disgrace/Waving your banner all over the place (We will rock you, The Queen)

Last Christmas, I gave you my heart/But the very next day you gave it away/This year, to save me from tears/I'll give it to someone special (Last Christmas, Wham!)

Don't want to close my eyes/I don't want to fall asleep/'Cause I'd miss you baby/And I don't want to miss a thing (I don't wanna miss a thing, Aerosmith)

But you see, it's not me/It's not my family/In your head, in your head, they are fighting/With their tanks, and their bombs/And their bombs, and their guns/In your head, in your head they are crying (Zombie, The Cranberries)

Near, far, wherever you are/I believe that the heart does go on/Once more you open the door/And you're here in my heart/And my heart will go on and on (My heart will go on, Céline Dion)

If you go hard, you gotta get on the floor/If you're a party freak then step on the floor/If you're an animal then tear up the floor/Break a sweat on the floor/Yeah we work on the floor (On the floor, Jennifer Lopez)

Rap

La musica rap e i suoi derivati hanno conquistato un pubblico sempre più importante e molte hit degli ultimi anni vengono proprio da questo genere. Per questo nella nostra raccolta di frasi dalle canzoni abbiamo ne abbiamo aggiunte 10 che vengono proprio dall'universo del rap.

Sono tanti, arroganti coi più deboli/Zerbini coi potenti, sono replicanti/Sono tutti identici, guardali/Stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere (Quelli che benpensano, Frankie Hi-nrg)

Stavo col libanese/Quando sotto casa gli hanno sparato/Ma quanta violenza che passa in tele/Però meglio in tele che dentro casa (Pamplona, Fabri Fibra feat. Thegiornalisti)

E' una canzone d'amore/mi sale dal cuore/con ardore candore/di stile cantautore/caro ascoltatore/la canto con calore/struggente/un mix fra Masini e Cocciante (Ohi Maria, Articolo 31)

My tea's gone cold I'm wondering why I/Got out of bed at all/The morning rain clouds up my window/And I can't see at all/And even if I could it'll all be gray (Stan, Eminem)

Guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico/Non sono il tipo lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido/Finisce che prendo a cazzotti le porte/Dici sei pazzo, ma pazzo di te (Il cielo nella stanza, Salmo)

Il pacco sì di sgamo, lo stadio sì di sgamo/Il marciapiedi sgamo, le zoccole di sgamo/Le macchine di sgamo, l'Italia sì di sgamo/Da Salerno a Milano, i soldi in mano sgamo (Trap Phone, Gué Pequeno ft. Capo Plaza)

Fallo anche tu, eccome no/Si guadagna di più, è comodo/Qui nessuno diventa autonomo/Senza fare un po' il fenomeno (Fenomeno, Fabri Fibra)

Baby accendo questa con i fra' di fianco/Tutti quanti in chimica col volto bianco/Occhiali da sole pure sera tardi/La mia gente in paranoia se la guardi (Oro e argento, Gemitaiz)

Fumo la mia porra, non mi pungo con la spada/Caccio la mia rima per i cani sciolti della strada/E intanto il numero dei cani sciolti sta salendo/Se ancora non li vedi è una questione di tempo (Cani sciolti, Sangue misto)

Se vuoi fare Tony, li devi far fuori, sopporti pressioni/Reprimi emozioni, investigazioni sotto i palazzoni/Gli sbirri coi droni, investi in azioni, cattive intenzioni/Se vuoi fare Tony sei senza padroni pensando ai milioni (Tony, Marracash e Gué Pequeno)

Frasi di Vasco Rossi

Vasco Rossi è il re della musica italiana, una carriera lunghissima fatta di successi e di brani che hanno conquistato il cuore anche di coloro che non sono fan della prima ora del Blasco. Scegliere solo 10 frasi dalle canzoni di Vasco Rossi è difficile, ma noi ci abbiamo provato!

Ed ora che non mi consolo/Davanti una fotografia/Mi rendo conto che il tempo vola/E che la vita poi è una sola (Stupendo)

Lascia stare/Che ho qualche anno in più/Meno male/Che sei convinta tu/Io sto uguale/Mi chiedo solo se/Faccio male, a volte/A ridere di te (Ridere di te)

Respiri piano per non far rumore/Ti addormenti di sera/Ti risvegli con il sole/Sei chiara come un'alba/Sei fresca come l'aria (Alba chiara)

Una canzone per te/E non ci credi, eh?/Sorridi e abbassi gli occhi un istante/E dici, "Non credo d'essere così importante" (Una canzone per te)

E ogni volta che mi sveglio/Ogni volta che mi sbaglio/Ogni volta che sono sicuro e/Ogni volta che mi sento solo/Ogni volta che mi viene in mente/Qualche cosa che non c'entra niente/Ogni volta (Ogni volta)

Voglio una vita maleducata/Di quelle vite fatte, fatte così/Voglio una vita che se ne frega/Che se ne frega di tutto sì (Vita spericolata)

Una splendida giornata/Straviziata, stravissuta, senza tregua/Una splendida giornata/Sempre con il cuore in gola fino a sera/Finché la sera non arriverà (Splendida giornata)

Vivere/È passato tanto tempo/Vivere/È un ricordo senza tempo/Vivere!/È un po' come perder tempo/Vivere e sorridere dei guai/Così come non hai fatto mai/E poi pensare che domani sarà sempre meglio (Vivere)

E ora tu, chissà dove sei/Avrai trovato amore, o come me/Cerchi soltanto le avventure/Perché non vuoi più piangere (Anima fragile)

Guardami quando mi parli/Guarda se 'Tremo'?/Smettila di parlare/Guardando il muro (Dillo alla Luna)

Ultimo

Ultimo è uno dei giovani della musica italiana, ma ha alle spalle già una lunga gavetta che lo ha portato ad avere un grande pubblico e a conquistare palcoscenici importanti. Ecco alcune delle più belle frasi tratte dalle sue canzoni

Ho perso tempo per guardarmi dentro e/Ho sistemato qualche mia abitudine/Ma poi la sera che arrivava ed io/Mi chiedevo dov'è il senso/Se c'è un senso a tutto questo (Il ballo delle incertezze)

Oh, fa male dirtelo adesso/Ma non so più cosa sento/Se solamente Dio inventasse/Delle nuove parole potrei dirti che/Siamo soltanto bagagli/Viaggiamo in ordini sparsi (I tuoi particolari)

Io ti aspetto giuro che lo faccio dentro un bar/Dove da dentro ti vedrò arrivare/In quel posto che alla luna ha appeso un aquilone/Dove si accettano le ansie e diventano cure (Pianeti)

Maledette, maledette le persone che non sanno di essere sole/Dopo piangono da sole, maledette le persone/Maledette le persone che non sanno di essere sole/Dopo piangono da sole, maledette le persone, seh, maledette! (Mille universi)

Ho di nuovo invertito le rotte/Il mondo corre ed io fermo distante/Sognatore di grandi promesse

Io ancora scappo dall'essere grande/Ho provato a nuotare tra gli altri e/Vivere il giorno tra/impegni e ritardi/Avere un ruolo fra i tanti di tutti/Sentirmi parte di un gruppo (Peter Pan)

So dieci giorni che sto fori/Dici sorridi e dentro muori/A me m'hanno stancato tutti/Donne, auto e amici a volte/Eppure de te io non me stanco (Poesia per Roma)

È colpa delle favole/Se tu non sei più con me/Se cammino per la strada quando/Una strada poi non c'è/Se non riesco ad esser grande/E mi innamoro in un privèe/Perché mi illudo che la gente/Sia di più di quel che è (Colpa delle favole)

Tu che respiri troppo in fretta/E la paura non ti passa/Resti sbagliata ma è lo stesso/Tanto sai che poi rimango/Abbiamo avuto troppe cose/Per due che in fondo come noi/Si sono spenti tempo fa (Vorrei soltanto amarti)

È rimasto il tuo profumo in questa casa che ora è triste/Sopra il pianoforte ho messo le tue foto già riviste/È rimasta la collana che ti avevo regalato/Per quella corsa verso il mare sono ancora affaticato (Ovunque tu sia)

Mi hanno sempre illuso un po'/Quando fuori piove/Perché il mondo mi ha deluso un po'/Colpa della musica/Mi ha reso gli occhi amari un po' (Quando fuori piove)

Frasi canzoni su amicizia e amore

Sentimenti come amore e amicizia sono spesso al centro delle canzoni, perché sono le emozioni più profonde e belle che un essere umano prova. Ecco 10 frasi da altrettante canzoni che potete usare come frasi d'amore e frasi sull'amicizia, abbiamo dovuto fare una selezione perché l'elenco è pressoché infinto.

Se lo potessi immaginare/Dipingerei/Il sogno di poterti amare/Se io sapessi come fare/Ti scriverei/Ti scriverei/Una canzone d'amore (Una canzone d'amore, 883)

A te che sei l'unica al mondo/L'unica ragione per arrivare fino in fondo/Ad ogni mio respiro/Quando ti guardo (A te, Jovanotti)

Un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate/E far l'amore giù al faro/Ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo, ti amo davvero (Questo piccolo grand amore, Claudio Baglioni)

Ricordi la volta che ti cantai/Fu subito un brivido sì/Ti dico una cosa se non la sai/Per me vale ancora così (Più bella cosa, Eros Ramazzotti)

Perdere l'amore/Quando si fa sera/Quando tra i capelli/Un po' d'argento li colora/Rischi di impazzire/Può scoppiarti il cuore/Perdere una donna/E avere voglia di morire (Perdere l'amore, Massimo Ranieri)

Ti ho mandata via/Sento l'odore della città/Non faccio niente, resto chiuso qua/Ecco un altro dei miei limiti (Spaccacuore, Samuele Bersani)

Now I can't sing a love song/Like the way it's meant to be/Well, I guess I'm not that good anymore/But baby, that's just me (Always, Bon Jovi)

And I.../Will always/Love you, oohh/Will always/Love you/You (I will always love you, Whitney Houston)

It's a little bit funny this feeling inside/I'm not one of those who can easily hide, I/Don't have much money but boy if I did/I'd buy a big house where we both could live (Your song, Elton John)

Oh, my love, my darling/I've hungered, for your touch/A long, lonely time/Time goes by so slowly/And time can do so much/Are you still mine? (Unchained Melody, Righthouse brothers)