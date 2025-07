Per anni le uova sono state considerate un alimento da consumare con cautela, in particolare per chi doveva tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. L’opinione diffusa era che potessero aumentare il colesterolo LDL, quello comunemente definito «cattivo», e che il loro consumo frequente fosse associato a un maggiore rischio cardiovascolare o a un aumento di peso. In particolare durante la menopausa, periodo in cui il metabolismo cambia e il rischio di ipercolesterolemia cresce, questo alimento era spesso escluso dalla dieta.

Il riscatto delle uova

Negli ultimi anni, però, numerosi studi scientifici hanno rivalutato il profilo nutrizionale delle uova, ritenendole una fonte preziosa di nutrienti fondamentali, specie in fasi della vita caratterizzate da cambiamenti ormonali importanti. È stato, infatti, dimostrato che un consumo moderato di uova non rappresenta un pericolo per la salute cardiovascolare e può anzi offrire numerosi benefici, specialmente per le donne in menopausa.

Il contenuto proteico delle uova

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il contenuto proteico. Durante la menopausa, il fabbisogno di proteine aumenta per compensare la naturale perdita di massa muscolare legata all’età e ai cambiamenti ormonali. Le uova, in questo senso, rappresentano un’ottima fonte proteica di alta qualità. Un paio di uova al giorno possono coprire una parte significativa del fabbisogno proteico, contribuendo alla salute dei muscoli e al mantenimento di un buon livello di energia.

Uova, un concentrato di vitamine

Ma non è solo la quota proteica a rendere le uova un alimento indicato in questa fase della vita. Si tratta, infatti, di un vero e proprio concentrato di micronutrienti essenziali. Sono ricche di vitamine del gruppo B, in particolare B12, che gioca un ruolo chiave nel corretto funzionamento del sistema nervoso. Contengono anche vitamina D, utile a rafforzare le ossa e a contrastare la perdita di densità ossea tipica della menopausa. Tra le altre sostanze benefiche, le uova forniscono colina, fondamentale per il metabolismo e la salute cerebrale. La colina è infatti un precursore della fosfatidilserina, un composto che favorisce la memoria e le funzioni cognitive. In un periodo in cui molte donne lamentano difficoltà di concentrazione o piccoli vuoti di memoria, un supporto nutrizionale adeguato può rivelarsi di grande aiuto.

Ferro e fosforo nelle uova

Il ferro contenuto nelle uova, benché non altamente biodisponibile quanto quello della carne rossa, contribuisce al trasporto dell’ossigeno nel sangue, mentre il selenio e il fosforo supportano rispettivamente il sistema immunitario e il benessere di ossa e denti. La presenza di luteina e zeaxantina, due carotenoidi presenti nel tuorlo, favorisce inoltre la salute oculare, aiutando a prevenire malattie degenerative legate all’età.

In linea con le uova

Un ulteriore beneficio delle uova riguarda il controllo del peso. Nonostante abbiano avuto una cattiva reputazione per anni, in realtà possiedono un buon potere saziante. Inserite all’interno di un’alimentazione equilibrata, possono contribuire a ridurre la sensazione di fame e a evitare spuntini non necessari, aiutando così a gestire meglio il peso corporeo in un momento della vita in cui il metabolismo rallenta e si tende ad accumulare più facilmente grasso, in particolare nella zona addominale. Non va poi dimenticato il ruolo della biotina, una vitamina del gruppo B presente nelle uova, che favorisce il benessere della pelle, dei capelli e delle unghie. Un aspetto non secondario, visto che i cambiamenti ormonali possono influenzare anche l’aspetto esteriore e la qualità dei tessuti cutanei e annessi.

Il segreto è la moderazione

Naturalmente, come per qualsiasi alimento, la moderazione è fondamentale. Inserire le uova nella propria dieta alcune volte a settimana, variando con altre fonti proteiche di origine vegetale e animale, permette di beneficiare delle loro proprietà senza eccedere. È importante, inoltre, prestare attenzione alla modalità di preparazione: meglio evitare le fritture e prediligere metodi di cottura semplici come la bollitura, la cottura in camicia o al vapore.

Leggi anche Tiroide, gli effetti su menopausa e gravidanza