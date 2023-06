6 consigli di salute e benessere se sei del cancro

La donna del Cancro è una tra le più femminili dello zodiaco: delicata e riservata, ma allo stesso tempo testarda, determinata. Scoprite come restare in 'equilibrio'.

La donna del Cancro è una tra le più femminili dello zodiaco: attraente e riservata, testarda, determinata è una persona molto insicura e facile allo stress psicofisico. Il Cancro è il segno delle contraddizioni, può sembrare scontroso ma in realtà è per natura dolce e sensibile e non è facile capire cosa c'è dietro la sua fragilità. Romantica e sognatrice non è molto attratta dalla vita mondana e preferisce costruirsi solide amicizie nelle quali cercare il sostegno affettivo.

La donna del Cancro ha bisogno di una sferzata di energia, quella del sole e dell'aria fresca ricca di ossigeno in grado di ricaricare l'organismo un po' spento e debole ma soprattutto di ricaricare le ossa della giusta dose di vitamina-D. Anche pelle e muscoli devono liberarsi dall'accumulo di tossine accumulate ma attenzione a problemi come insonnia, stanchezza e irritabilità tipiche di questo segno.

Vigore ed energia

Passeggiare all'aria aperta, soprattutto fuori città, in campagna, montagna, al mare o al lago, dove l'aria è pura aiuta la vostra mente, ma anche la vostra pelle a recuperare vigore ed energia: immagazzinando ossigeno il rinnovamento cellulare è garantito. E anche il vostro umore ne trarrà beneficio!

Provate col Pilates

Il Pilates Matwork è un programma specifico di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, cioè su quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. La versione Matwork, che letteralmente significa "lavoro su tappetino" è diversa dalle sessioni con gli attrezzi e le macchine perché tutti gli esercizi vengono eseguiti a corpo libero su di un tappetino, o al massimo con l'ausilio della palla e degli elastici. Ma non pensate che sia meno faticosa o più leggera del metodo tradizionale. Anzi. Questa disciplina promette ventre piatto, muscoli tonici, fisico forte e soprattutto una postura corretta.

Il pieno di 'colori'

Per i nati sotto il segno del Cancro è facile sentirsi stanchi e un po' appesantiti. Purtroppo il punto debole è proprio l'intestino. Ecco perché occorre riattivarlo. Iniziate la giornata con un bicchiere di acqua a temperatura ambiente e la spremuta di mezzo limone. Fare una colazione a base di frutta fresca sazia e garantisce l'energia necessaria che serve per bruciare i grassi in eccesso e per partire con il serbatoio pieno per affrontare la giornata. Se vi piace il dolce puntate su pane, burro e marmellata; se invece preferite il salato, fatevi tentare da salmone o prosciutto cotto, che sono ricchi di proteine.

Fate sogni d'oro

Il sonno ha un ruolo fondamentale per la salute della vostra mente. Molti studi hanno messo in risalto le sue capacità di rigenerare l’organismo e di contribuire alla guarigione di diverse patologie. Eppure sono in molti a trascurare l'importanza di dormire bene: sono davvero tanti i disturbi dell’umore causati o favoriti da un periodo prolungato di sonno insufficiente.

Staccate la spina

Facile a dirsi ma non a farsi: è bene dopo l'orario di ufficio staccare la spina. Stiamo parlando letteralmente di 'abbandonare' tutti i device per liberare la testa dallo stress e concedersi del tempo per se stessi.

Lasciatevi trasportare dagli amici

I nati sotto il segno del Cancro non amano la mondanità ma si legano per la vita a pochi amici. Concedetevi del tempo da passare con loro perché sentirsi bene dentro significa apparire belle fuori. Il nostro organismo ha bisogno di ricaricare le pile ogni tanto. E quale modo migliore se non trascorrere del tempo con le vostre più care amiche?