Primi capelli bianchi? Ecco come gestirli al meglio

S apevi che una delle cause della comparsa dei capelli bianchi è la mancanza di melanina? E che puoi colorare i capelli con cacao e caffè? Scopri quali sono le altre cause, come coprire i primi capelli bianchi naturalmente e come prevenire la loro ricrescita



Anche se ci nascondiamo dietro la leggenda che vede il capello bianco come simbolo di saggezza, tutti noi abbiamo vissuto la comparsa dei primi fili argentati nella nostra chioma come un vero e proprio trauma. La comparsa dei primi capelli bianchi,però, è un problema che va affrontato con tranquillità. Solitamente si presentano in modo graduale, spuntando sui ciuffi davanti alla fronte e ricoprendo in seguito l’intera capigliatura.

Avere i capelli bianchi non vuol dire esplicitamente essere diventati grandi: è vero che alla maggior parte della popolazione i primi capelli bianchi compaiono con l’avanzare dell’età, ma questa non è per tutti la motivazione principale. La fuoriuscita del capello bianco può essere legata a diversi fattori; scopriamo quali sono le cause dei capelli bianchi, come coprirli e qualche trucco per evitare che ricrescano velocemente.

Capelli bianchi: quali sono le cause

A noi donne piace prenderci cura dei nostri capelli, del loro aspetto e della loro vitalità perché sono uno dei primi dettagli che gli altri notano di noi. Ci aiutano a farci stare bene e avere fiducia in noi stesse.

Per molte però l’arrivo (anche precoce) dei primi capelli bianchi è un notevole inconveniente, spesso vissuto come un problema da risolvere, che spesso ci spinge nel tunnel della tinta da fare tutti i mesi.

Ma perché ci vengono i capelli bianchi? Non si tratta solo di invecchiamento (come si pensava una volta) perché quando i capelli diventano bianchi, le cause sono davvero moltissime:

cattiva alimentazione

stress

ereditarietà genetica

mancanza di vitamina B, ferro, rame e iodio

pessime condizioni del cuoio capelluto

utilizzo smisurato delle piastre

costipazione cronica

squilibri ormonali

Capelli bianchi e mancanza di melanina

La causa dell’incanutimento è dovuta ai follicoli dei capelli che contengono un pigmento chiamato melanina. Sì, esattamente come quello che ‘colora’ la nostra pelle. Questo avviene o per invecchiamento delle cellule (in età avanzata) o per una disfunzione (in età non avanzata). Nei casi in cui i capelli bianchi comincino ad apparire in soggetti di età inferiore ai 30 anni la ragione è nel DNA.

Quando il corpo smette di produrre questi pigmenti, necessariamente iniziano a diventare incolore, ingiallirsi e pian piano trasformarsi e diventare bianchi. In pratica, se la produzione di melanina si riduce, i capelli perdono colore oltre che robustezza. Uno studio condotto da un prestigioso centro medico newyorchese ha scoperto che la proteina Wnt è la regolatrice del rapporto tra melanociti e follicoli capillari. Sarebbe dunque la sua mancanza a determinare l’apparizione di capelli bianchi nelle nostre chiome. Questa scoperta, anche secondo l’autorevole rivista Science daily, potrebbe quindi essere utile per creare prodotti contro il problema dei capelli bianchi.

Capelli bianchi e alimentazione

Come sempre il primo passo è quello di alimentarsi nel migliore dei modi. Alla comparsa di capelli bianchi possono contribuire anche l’abuso di fumo e alcool.

Ecco quindi che occorre fare il pieno di:

vitamine E e C che possiamo trovare nei peperoni verdi e negli agrumi, nei semi, nei cereali, pesci e oli vegetali,

che possiamo trovare nei peperoni verdi e negli agrumi, nei semi, nei cereali, pesci e oli vegetali, biotina è una vitamina importante nella prevenzione dei capelli bianchi e si trova nelle uova, nel cioccolato, nel lievito di birra, nei piselli, nelle arachidi e nei latticini.,

è una vitamina importante nella e si trova nelle uova, nel cioccolato, nel lievito di birra, nei piselli, nelle arachidi e nei latticini., selenio, silicio e rame che si trovano nel cacao amaro, nelle nocciole, nelle verdure a foglie verdi, nell’aragosta, nelle arachidi, nei cereali e nel pesce.

Al di là di una sana e corretta filosofia alimentare, l’unica vera opzione per il trattamento dei capelli bianchi o grigi che spuntano precoci sulla nostra chioma è la colorazione. Ma nessuno di questi prodotti può indurre le ormai morte cellule produttrici di melanina a “tornare in funzione” creando nuovi pigmenti.

I rimedi naturali per i capelli bianchi

Molti sono i sistemi di colorazione naturale per coprire i capelli bianchi senza tinta: prodotti reperibili in casa, salutari per la chioma e ad un budget ridotto. Eccone alcuni:

Ibisco o karkadè

Interviene contro la caduta dei capelli e funge da ricolorante e scurente. E’ un riflessante naturale i cui riflessi vanno dal rosa freddo al rosso prugna: le sue proprietà tintorie sono però efficaci se unito ad altre erbe tintorie, ad esempio la Lawsonia inermis (henné) o l’Indigo/Katam.

Gli oli alle erbe

Sono estremamente efficaci e puoi scegliere tra quelli a base di acacia arabica e ginseng che aprono i capillari del cuoio capelluto, migliorando la circolazione sanguigna e nutrendo in modo maggiore le radici.

Infuso a base di rosmarino, salvia e tè

Prepara un infuso immergendo le foglioline del tè, della salvia e del rosmarino in un litro d’acqua. Dopo aver portato ad ebollizione per mezz’ora, lascia riposare per una notte intera. Successivamente filtra l’acqua e versa il composto sui capelli. Lascialo in posa 10 minuti, prima di risciacquare e lavare i capelli. Il tè è ricco di pigmenti e per questo maschera i capelli bianchi con dolcezza e senza difficoltà. La salvia e il rosmarino sono erbe aromatiche molto efficaci per nascondere i capelli bianchi

Cacao o caffè

Per scurire naturalmente i capelli: basta realizzare una crema composta da tre cucchiai di miele e tre di cacao, lascia in posa su capelli asciutti per un’ora circa e poi procedi al risciacquo.

Altrimenti puoi utilizzare il caffè. Prepara una moka di caffè, fai raffreddare e poi versa il liquido scuro sui capelli prima di lavarli. Tieni in posa per 10 minuti, poi risciacqua.

Hennè

Esiste un prodotto naturale che permette di cambiare look senza rovinare il capello. Stiamo parlando dell’hennè. Si tratta di una polvere naturale ottenuta dall’essiccazione di un arbusto dalle proprietà tintorie. È tra i rimedi più antichi usati per tingere i capelli.

Altri rimedi per coprire i capelli bianchi

Oltre ai rimedi naturali, esistono in commercio diverse tinte non aggressive che possiamo acquistare al supermercato, nei negozi specializzati o in farmacia.

Tinta semipermanente

Si tratta di tinture per capelli senza ammoniaca quindi poco aggressive e che vanno via nel giro di poche settimane o pochi lavaggi come nel caso di shampoo colorati (che potete reperire anche al supermercato). Questa soluzione rispetta la struttura del vostro capello senza danneggiarlo come una tinta classica; non colora il capello bianco ma lo copre. Ecco perché è consigliabile utilizzare questa soluzione quando avete una quantità ridotta di capelli bianchi altrimenti potrete non raggiungere l’effetto desiderato.

Mascara per capelli

Se pensi che il mascara sia solo ed esclusivamente un attrezzo per il tuo trucco ti sbagli: in commercio è possibile trovare anche i mascara per capelli, uno dei modi più semplici e veloci per mascherare i capelli bianchi. Si trovano di diverse colorazioni, si applicano proprio come un classico mascara ed hanno un effetto temporaneo. In alternativa puoi utilizzare anche uno spray colorato che ha più o meno lo stesso effetto del mascara.

Nuovo look

Se vuoi un metodo più duraturo ma non vuoi diventare schiava di una tintura rivolgiti al tuo parrucchiere di fiducia per fare delle meches, dei colpi di sole, o se sei bionda o rossa il trendy balayage: in questo modo avrai un nuovo look che oltre ad essere alla moda ti aiuterà a nascondere i fili d’argento nella chioma. Oppure puoi approfittare per cambiare totalmente look: si sa che il trend dell’anno in quanto acconciature è il grey ombrè hair, in altre parole il capello grigio, argentato, biondo platino quasi bianco!

Come abbiamo visto, per coprire i capelli bianchi si possono acquistare delle tinture. Quando si pensa alla tintura per capelli però, non bisogna necessariamente fare riferimento alla classica tintura ricca di ammoniaca, che spesso può danneggiare i capelli e renderli estremamente secchi e privi di lucentezza. È importante utilizzare sempre delle tinture naturali in grado di nutrire i capelli e di coprire soprattutto i primi capelli bianchi. Come detto in precedenza, l’hennè è la soluzione più indicata per coprire i capelli bianchi in casa. Si tratta di un prodotto naturale ricavato da una pianta, usata da sempre per cambiare tonalità ai capelli. Ha inoltre azioni rinforzante e leggermente astringente. Puoi reperirlo in qualsiasi supermercato ed erboristeria in varie tonalità di colorazione. L’hennè è in grado di coprire totalmente i capelli bianchi anche per due o tre settimane. Una volta acquistata la confezione di questo prodotto, comincia ad applicarlo.

Applicare la tintura

A questo punto, passate ad applicare la tintura. Versate in una ciotola dell’acqua bollente e una tazza di henné. Mescolate tutto fino ad ottenere una miscela senza grumi. Aggiungete qualche goccia di aceto e lasciate raffreddare. Lavatevi i capelli e cominciate a stendere il prodotto ancora tiepido con il pennello. Indossate i guanti e massaggiate i capelli, aiutandovi con un pettine. Dopodiché, lasciate agire per quindici minuti a tre ore, a seconda delle tonalità che volete ottenere. Trascorso il tempo, lavate i capelli.

Sciacquare i capelli

Per concludere, dovete sciacquare i capelli. Lavateli con abbondante acqua tiepida per almeno cinque minuti. Ora verificate se la tonalità di colore corrisponde ali vostri gusti. Quindi procedete a trattare i capelli con prodotti specifici. Applicate una maschera per capelli colorati. Fatela agire per circa cinque e risciacquate. Terminato questo step, noterete immediatamente la copertura dei capelli bianchi. Per finire, asciugate i capelli con un asciugacapelli.

Come prevenire la comparsa dei capelli bianchi

Devi sapere che alcune persone già a 20 o 30 anni vedono comparire i primi capelli bianchi mentre altre non ne hanno prima dei 60 o anche 70 anni. Come avrai capito, la causa della produzione di capelli bianchi è dovuta ai follicoli che non sono più in grado di produrre i pigmenti che danno colore al capello. Oltre all’età, ci possono essere altre motivazioni come un periodo particolarmente stressante, fattori genetici, cure farmacologiche debilitanti, il vizio del fumo, l’abuso di alcool oppure disturbi tiroidei.

Come rimediare quindi? Per fortuna le soluzioni ci sono! Le tinte per capelli o le colorazioni eccentriche che ora vanno tanto di moda ma anche rimedi naturali che possono aiutare a rimandare il momento della tinta. Vediamo insieme quali sono.

Come prevenire i capelli bianchi con il relax

Visto che i capelli bianchi vengono spesso causati da stress emotivo e fisico, tensione e preoccupazioni, è fondamentale rilassarsi e ritrovare un po’ di serenità. Il benessere interiore è molto importante ma come fare con la frenesia della vita odierna e le difficoltà che ogni giorno ci presenta la vita? Prima di tutto è importante ritagliare un po’ di tempo per sé stessi ogni giorno. In questi momenti si possono fare molte cose per rilassarsi e prendersi cura di sé liberando la mente dai pensieri e il corpo dalle tensioni nervose.

Ad esempio puoi concederti un lungo bagno caldo in cui avrai sciolto una manciata di sale grosso integrale e 80 gocce di olio essenziale di arancio dolce, oppure il tuo bagnoschiuma preferito. Un’ora in cui nessuno ti può disturbare, rilassati e non pensare a nulla se non al benessere che stai provando. Una lunga passeggiata in mezzo alla natura è un altro modo per scaricare le tensioni, liberare la mente ed eliminare lo stress.

Lo yoga è una buona alternativa se riesci a concentrarti e meditare altrimenti scarica energia con il ballo, zumba o fitness prima di fare una seduta yoga e ritrovare l’equilibrio. Ma tieni sempre in mente che con uno stile di vita sano e con un po’ di calma, i risultati saranno lampanti non solo sul livello della qualità della tua vita, ma anche sulla velocità di comparsa dei capelli bianchi.

Come evitare i capelli bianchi con il cibo

L’alimentazione è un particolare importante per la prevenzione della comparsa dei capelli bianchi, questo perché si ha la possibilità di far aumentare la concentrazione di globuli rossi. Questi sono dei veri e propri trasportatori di ossigeno che raggiungono ogni singola cellula dell’organismo fornendo ciò di cui necessitano per le singole funzionalità comprese quelle del cuoio capelluto.

Gli alimenti più adatti a questo scopo sono quelli che contengono molta vitamina B, tra questi ci sono il fegato, il pesce, il manzo, il salmone, le uova e anche il latte. Se non vuoi consumare carne e derivati animali puoi scegliere tra noci, rucola, spinaci, germogli, verdure a foglia verde e alimenti a base di germe di grano.

Anche la frutta contiene nutrienti essenziali per la salute dei capelli e la prevenzione di quelli bianchi. Quella più adatta è caratterizzata dal colore rosso/arancio quindi via libera ad arance, mandarini, melograno, melone e anguria.

Secondo la medicina cinese i capelli bianchi sono dovuti alla cattiva salute del fegato, quindi ti consiglio di evitare cibi dannosi per questo organo mantenendo un’alimentazione sana e priva di eccessi. Un piccolo trucco è bere al mattino un bicchiere di acqua tiepida per aiutare il fegato e l’organismo a purificarsi, meglio assumerlo 20 minuti prima della colazione. Nei prossimi paragrafi puoi scoprire le vitamine e i minerali utili per prevenire i capelli bianchi e in quali alimenti puoi trovarli oltre a scoprire le loro funzioni.

Quali sono le vitamine per evitare i capelli bianchi

Per evitare che insorgano i capelli bianchi si deve, prima di tutto, nutrire le cellule preposte per la generazione dei capelli. In particolare sono importanti alcune vitamine, vediamo quali sono e come poterle assumere attraverso gli alimenti.

Vitamina A : si può trovare nei pesci grassi, nella verdura con le foglie verdi, nel tuorlo dell’uovo e nel fegato. Si tratta di una vitamina molto importante per la pelle e anche i capelli.

: si può trovare nei pesci grassi, nella verdura con le foglie verdi, nel tuorlo dell’uovo e nel fegato. Si tratta di una vitamina molto importante per la pelle e anche i capelli. Vitamina E : è presente nell’olio di origine vegetale come olio di oliva e anche nei cereali. Si tratta di una sostanza che combatte in modo efficace i radicali liberi che sono responsabili dell’invecchiamento cellulare.

: è presente nell’olio di origine vegetale come olio di oliva e anche nei cereali. Si tratta di una sostanza che combatte in modo efficace i radicali liberi che sono responsabili dell’invecchiamento cellulare. Vitamina B2 : si trova in abbondanza nelle uova, nei broccoli, nei fagiolini e nei latticini. Favorisce la rigenerazione delle cellule mantenendo la produzione di capelli pigmentati.

: si trova in abbondanza nelle uova, nei broccoli, nei fagiolini e nei latticini. Favorisce la rigenerazione delle cellule mantenendo la pigmentati. Vitamina B4 : contenuta nella carne, nelle patate, nei pomodori e nell’uovo. Questa importante vitamina aiuta a migliorare le funzionalità dei follicoli piliferi.

: contenuta nella carne, nelle patate, nei pomodori e nell’uovo. Questa importante vitamina aiuta a migliorare le funzionalità dei piliferi. Vitamina B5: si trova nelle arachidi, nei funghi, nei broccoli e nel fegato. Si tratta di una sostanza nutriente che dà forza ai capelli e li fa crescere con il loro colore naturale.

Una buona alimentazione equilibrata e con un ottimo dosaggio di tali nutrienti è un alleato perfetto contro la comparsa dei capelli bianchi. Ma ci sono altri importanti nutrienti essenziali per la salute e il colore dei capelli, ovvero i minerali. Vediamo quali sono nel prossimo paragrafo.

Quali minerali utilizzare per prevenire i capelli bianchi

Per prevenire la comparsa di capelli bianchi è necessario introdurre con l’alimentazione i minerali oltre alle vitamine. Ma quali sono quelli giusti e utili per ritardare la comparsa di canutismo? Ecco i più importanti.

Ferro : è presente negli spinaci, nella frutta e nella carne rossa. Serve a ossigenare il sangue e quindi anche il cuoio capelluto e ogni singolo follicolo oltre a stimolare la produzione di pigmenti che danno il colore ai capelli.

: è presente negli spinaci, nella frutta e nella carne rossa. Serve a ossigenare il sangue e quindi anche il cuoio capelluto e ogni singolo follicolo oltre a stimolare la produzione di pigmenti che danno il colore ai capelli. Rame : si può assumere con le patate, i crostacei e gli spinaci. Essenziale per la sintesi della melanina responsabile della colorazione di pelle e capelli.

: si può assumere con le patate, i crostacei e gli spinaci. Essenziale per la sintesi della melanina responsabile della colorazione di pelle e capelli. Magnesio : si trova nella verdura e nelle noci tra cui le arachidi. Aiuta l’organismo nella produzione di melanina e favorisce la ricrescita dei capelli.

: si trova nella verdura e nelle noci tra cui le arachidi. Aiuta l’organismo nella produzione di melanina e favorisce la ricrescita dei capelli. Zolfo : si assume tramite la carne bianca, il fegato e il prosciutto. Agisce rinforzando i capelli fragili e ritarda la comparsa di capelli bianchi.

: si assume tramite la carne bianca, il fegato e il prosciutto. Agisce rinforzando i capelli fragili e ritarda la comparsa di capelli bianchi. Zinco: contenuto nel pesce e nella carne. Nutre le cellule matrice da dove nascono i capelli e facilita quindi la ricrescita oltre a mantenere il colore naturale.

Si può quindi concludere che l’alimentazione è fondamentale se studiata in modo che sia equilibrata e contenga gli elementi nutrienti mirati ed essenziali. Per nutrire bene i follicoli e far sì che siano perfettamente ossigenati, è utile effettuare un massaggio localizzato, nel prossimo paragrafo ti spiego come fare.

Come ritardare la comparsa dei capelli bianchi

I capelli bianchi sono naturali ma se si riesce a far ritardare la loro comparsa il più possibile è sicuramente meglio. Per poterlo fare un buon metodo è quello del massaggio al cuoio capelluto, in questo modo puoi stimolare la circolazione sanguigna permettendo ai follicoli di ricevere maggiore ossigeno e nutrimento attraverso il sangue. Il massaggio può essere effettuato con i polpastrelli eseguendo un movimento delicato e circolare che agisce sia in superfice che in profondità. Un altro metodo per eseguire un massaggio riattivante per i bulbi piliferi e il cuoio capelluto è quello di utilizzare un particolare attrezzo a cupola formato da molti fili di metallo morbido che hanno all’estremità una sfera.

Per utilizzarlo basta posizionarlo sulla testa e fare un movimento dall’alto in basso, l’effetto è molto rilassante e si ha la sensazione di avere mille dita che massaggiano il capo. Qualunque tipo di massaggio si scelga di utilizzare va bene se fatto con costanza e con una durata di qualche minuto.

Il massaggio può essere abbinato a oli essenziali come l’estratto di rosmarino per rendere più scuri i capelli oltre a rinforzarli e nutrirli. Un modo sano e naturale per contrastare l’insorgere dei capelli canuti e mantenerli morbidi, voluminosi e nel loro colore naturale.

Come fermare la comparsa dei capelli bianchi

Al momento non ci sono tecniche sperimentate efficaci che riescano a bloccare la crescita dei capelli bianchi. La prevenzione è l’unica arma che abbiamo per ritardare il più possibile l’insorgere dei capelli bianchi. Riassumendo i paragrafi precedenti, il primo consiglio è quello di seguire una dieta equilibrata, ricca di vitamina B ed acido folico, contenuti in pane, verdure, pollame, formaggi e uova, elementi fondamentali per mantenere sane le cellule. Per i più golosi buone notizie: il cioccolato fondente è un antiossidante, nemico dell’invecchiamento cellulare.

Ovviamente le cattive abitudini, come fumare o sottoporsi a stati di forte stress emotivo, possono influire negativamente. Se la prevenzione non basta contro i capelli bianchi, si può “aiutare” i melanociti a fare il loro lavoro e a produrre pigmento grazie a integratori a base di rame, acido pantotenico e acido folico la cui somministrazione è utile a restituire ai capelli bianchi il colore perduto. Alcuni test scientifici hanno dimostrato l’efficienza di tali integratori contro i capelli bianchi, specialmente se assunti in combinazione con le vitamine A, C, D ed E.