Kiwi, i benefici per la pelle e per i capelli

I l kiwi è un frutto ricco di nutrienti che apporta numerosi benefici per la pelle e per i capelli. Ecco come e perché.

L’azione del kiwi

Grazie all’elevata concentrazione di vitamina C, il kiwi aiuta a combattere i danni causati dall’esposizione solare e dall’inquinamento alla cute, distende e purifica la pelle, ne migliora la struttura generale e attenua le rughe. Inoltre, il kiwi è ricco di vitamina E, che aiuta a mantenere la salute dei capelli, prevenendone la caduta e migliorando la loro lucentezza.

Come applicarlo sulla pelle

Ecco tre maschere fai da te con cui puoi applicare il kiwi come trattamento di bellezza per la pelle.

Mescola la polpa di un kiwi maturo con 2 cucchiai di yogurt bianco. Applica la miscela sul viso e lasciala agire per 10-15 minuti. Risciacqua con acqua tiepida. Questa maschera aiuta a rassodare la pelle e stimolare la produzione di collagene.

Mescola la polpa di un kiwi maturo con 2 cucchiai di farina d’avena. Applica la miscela sul viso e lasciala agire per 10-15 minuti. Risciacqua con acqua tiepida. Questa maschera aiuta a distendere e purificare la pelle.

Mescola la polpa di un kiwi maturo con 1 cucchiaio di miele. Applica la miscela sul viso e lasciala agire per 10-15 minuti. Risciacqua con acqua tiepida. Questa maschera aiuta a idratare e nutrire la pelle.

Come applicarlo sui capelli

Allo stesso modo, ecco tre maschere fai da te con cui puoi applicare il kiwi come trattamento di bellezza per i capelli.

Mescola la polpa di un kiwi maturo con 1 uovo, 2 cucchiai di yogurt bianco e 1 cucchiaio di olio d’oliva. Applica la miscela sui capelli e lasciala agire per 30 minuti. Risciacqua con acqua tiepida e shampoo. Questa maschera aiuta a rafforzare i capelli e prevenire la rottura.

Mescola la polpa di un kiwi maturo con 1 cucchiaio di miele e 1/2 avocado maturo. Applica la miscela sui capelli e lasciala agire per 30 minuti. Risciacqua con acqua tiepida e shampoo. Questa maschera aiuta a idratare e nutrire i capelli.

Mescola la polpa di un kiwi maturo con 1/2 banana matura e 1 cucchiaio di olio di cocco. Applica la miscela sui capelli e lasciala agire per 30 minuti. Risciacqua con acqua tiepida e shampoo. Questa maschera aiuta a distendere e purificare i capelli.