Dimentica pesi e tapis roulant: il fitness può avere il ritmo travolgente della musica. Dal tango argentino alla salsa, dalla swing dance alla danza del ventre fino alla disco, i balli fitness uniscono benessere fisico ed emozioni, aiutandoti a tonificare i muscoli, liberare la mente e divertirti a ogni passo.

1. Il tango argentino

Nasce nei sobborghi di Buenos Aires, ma oggi si balla in tutto il mondo, e dal 2009 è diventato Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Se elegante è il primo aggettivo che ti viene in mente quando pensi al tango argentino, il secondo è, di sicuro, appassionato. «È una danza che si fonda sulla connessione corporea perché tutto scaturisce dall’abbraccio intimo tra i due partner. La sua anima sta nell’ascolto dell’altro e nella condivisione» spiega Mariachiara Michieli, ballerina, coreografa e maestra di tango argentino (mariachiaramichieli.com).

I benefici «Praticando i vari tipi di salida, paradas e le prime sequenze, si rinforzano soprattutto quadricipiti, glutei e dorsali, ma ballare il tango significa anche saper tenere la giusta postura, dall’inizio alla fine» aggiunge Michieli. Mentre impari a padroneggiare i passi base, grazie a questo ballo fitness acquisti consapevolezza del corpo e diventi più sicura di te. Dopo circa un anno di lezioni, si aggiungono alla pratica anche una serie di esercizi a corpo libero, indispensabili per migliorare l’equilibrio e il giusto passo.

2. I balli caraibici

Vuoi restare in forma con il sorriso? Per muoversi con energia al ritmo di salsa e bachata non servono attrezzi o sforzi particolari: basta lasciarsi coinvolgere e trasportare dalle note, sempre incalzanti, allegre e molto sensuali. «Non è una questione di tecnica, ma di libertà di espressione e appartenenza a una vera e propria comunità che nasce sulla pista da ballo» dice Alessandra Pagliara, ballerina e insegnante di salsa e bachata della scuola Sombras Latinas a Pisa (@sombras_latinas_).

I benefici Ballare la salsa dopo una giornata pesante al lavoro può essere il toccasana che ci vuole. «Il corpo si muove, suda, respira e piano piano torna a stare bene, mandando alle stelle il livello di vitalità e l’autostima» continua l’esperta. In più è un tipo di movimento che non affatica le articolazioni, migliora la circolazione e allena quanto un seduta cardio in palestra.

3. La swing dance

Più che una danza è uno stile che ha le sue radici nella cultura afroamericana degli anni Trenta e prende piede negli Stati Uniti dando vita a nuovi balli vintage come Lindy Hop, Balboa e Boogie Woogie, ognuno con la sua velocità e dinamica, ma tutti accomunati da passi rapidi, movimenti fluidi e reattività.

I benefici «Sono balli di coppia scatenati e allegri, adatti a tutte le età, e ognuno può scegliere quello che sente più affine. Il Lindy Hop è ideale per chi si avvicina per la prima volta alla pista da ballo, mentre per sostenere i ritmi più concitati del Boogie Woogie, un vero e proprio training cardiovascolare, serve un po’ di allenamento» consiglia Francesca Ecchia, insegnante di Swing for fun Bologna (@swingforfunbologna). E per i meno giovani, è consigliato per rafforzare coordinazione e memoria.

4. La danza del ventre

Arriva dall’Egitto, dove le donne la ballano fin da piccole con innata disinvoltura perché fa parte della loro cultura. «12 anni è l’età ideale per muovere i primi passi: si prende consapevolezza del proprio corpo durante lo sviluppo in età adolescenziale» racconta Elisabetta Mancini, fondatrice della scuola Danza del ventre Umbria (@danza_del_ventre_umbria).

I benefici Può sembrare un’attività leggera o poco intensa, in realtà la danza del ventre coinvolge e tonifica tutti i muscoli del corpo in modo profondo, rendendolo più flessibile. «Ci sono tanti movimenti di isolamento (cioè movimenti controllati di singole parti del corpo), che permettono di far lavorare e rafforzare la muscolatura dell’addome, delle spalle e della schiena, ma anche i quadricipiti e i polpacci» aggiunge l’insegnante. «Quando balliamo, poi, ogni preoccupazione sembra scivolare via in modo fluido insieme ai movimenti, e la mente si alleggerisce».

5. La disco

Si chiama così perché prende piede, all’inizio degli anni Settanta, sulle piste delle discoteche newyorkesi, come il mitico Studio 54. La disco dance è energia allo stato puro tanto che oggi è riconosciuta come disciplina sportiva ed esistono anche gare. Insomma è il ballo fitness per eccellenza.

I benefici «A lezione, prima di iniziare a ballare, si lavora molto sul potenziamento muscolare e la resistenza. Le coreografie richiedono fiato, perché non ci si ferma davvero mai» dice Sharon Bettarini, insegnante della Devilsrock Academy (@devilsrockacademy). E infatti si addice anche a chi vuole perdere peso, visto che si bruciano un sacco di calorie! Inoltre i movimenti dinamici contribuiscono a mantenere flessibili le articolazioni, il che non guasta mai.

