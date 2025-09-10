Ti sei mai sentito come se non fossi mai abbastanza, di correre sempre dietro a qualcosa senza mai raggiungerla davvero? Non preoccuparti, è una sensazione più comune di quanto pensi: ce lo racconta il Paranoia Festival nella sua nuova edizione, intitolata L’eterna rincorsa, che si terrà il 12 e il 13 settembre al BASE Milano. L’evento, che da quattro anni mette al centro la salute mentale della Generazione Z – organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e in partnership con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e Progetto Itaca – parla direttamente a chi vive schiacciato tra aspettative sociali e la pressione di apparire sempre perfetto.

Mescolando sapientemente beat musicali e momenti di confronto autentico, il festival vedrà la presenza di volti noti come Jolanda Renga, speaker radiofonica che sa parlare alle nuove generazioni, Klaus, content creator e artista, e Chiara Marita, influencer e attivista digitale. Insieme a loro, Giacomo Mazzariol, lo scrittore di Squali che con delicatezza sa raccontare fragilità e identità giovanile.

Talk, riflessioni, arte ma anche balli

Tra i momenti più importanti dei due giorni, spicca l’incontro Manuale per un Sereno Fallimento – perché forse è arrivato il momento di rivalutare l’errore non come una sconfitta, ma come parte naturale del nostro percorso. Ma Paranoia Festival non è solo talk e riflessioni. Il 12 settembre dalle 20:00 BASE si accende con una lineup musicale internazionale che promette di far ballare, ma anche di far pensare e in cui, tra installazioni immersive e attivazioni artistiche, la musica diventa il linguaggio per parlare di emozioni, equilibrio e autodeterminazione.

Ad esempio l’installazione interattiva Sinceramente, anche se tutto corre, tu puoi andare piano offre una pausa di riflessione nel mezzo della festa e pone una domanda semplice ma potente: “Quanto ti senti al passo rispetto alle aspettative o agli altri?”

Un festival che fa bene

Quello che rende speciale Paranoia Festival è il suo approccio: niente prediche o lezioni, ma spazi sicuri dove sentirsi rappresentati e ascoltati. In un’epoca in cui fermarsi sembra un lusso che non possiamo permetterci, il festival ci ricorda che prenderci cura del nostro benessere mentale non è un optional ma un diritto.

Quando: 12 e 13 settembre 2025

Dove: BASE Milano

Ingresso: Gratuito

Info: https://base.milano.it/eventi/paranoia-festival-leterna-rincorsa/

