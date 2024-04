L a cellulite è democratica: colpisce il 90 per cento delle donne. E no, il peso non c’entra. Contano, invece, la ritenzione idrica, la cattiva circolazione e lo stadio raggiunto. Per combatterla con efficacia, seguici: abbiamo le soluzioni



Cellulite small

Primo stadio Appoggiando la mano sui cuscinetti hai solo la sensazione di affondarla in un tessuto pieno d’acqua? Bene: allora la tua cellulite è edematosa, di primo stadio, ancora facile da trattare. Basterà drenare a più non posso, così da smuovere i liquidi e le scorie stagnanti e stimolare la circolazione. Molto importante anche tonificare la silhouette.

Lo stile di vita Un paio di volte alla settimana fai bendaggi ghiacciati con alghe e sali marini. Tutti i giorni massaggia una crema rimodellante. «Mangia, tanta frutta e verdura fresche, bevi almeno 10 bicchieri d’acqua oligominerale al giorno, usa le spezie al posto del sale ed elimina i cibi elaborati e confezionati (insaccati, olive in salamoia, crackers), carichi sia di sale sia di grassi» raccomanda Arianna Venturoli, nutrizionista. Al risveglio e prima di colazione, bevi un bicchiere di linfa di betulla: è un drenante dai superpoteri.

La gym «L’ideale sono tutti gli sport aerobici a basso impatto: la bicicletta o la cyclette reclinata per 40 minuti, le camminate a ritmo blando, la corsa leggera di un’ora, 2-3 volte a settimana. Efficaci anche il nuoto e l’acquagym: con l’attrito e la pressione dell’acqua agiscono come un massaggio drenante e levigante» consiglia Giulio Sergio Roi, medico dello sport.

Il trattamento giusto In istituto, puoi scegliere tra il dolcissimo linfodrenaggio manuale e la pressoterapia con i gambali (10 sedute, 70-90 euro circa l’una). «Per risultati veloci, aggiungi 10 sedute di mesoterapia con principi attivi drenanti, alternate ad altrettante di carbossiterapia, che ossigena i tessuti e scioglie le cellule di grasso» suggerisce Giuseppe Sito, chirurgo estetico. Costi: mesoterapia da 70/80 euro, carbossiterapa circa 100 euro.

Gli “aiutini” per drenare e tonificare

Grazie ai salidi Epsom, Superconcentrato Drenante

Snellente di Collistar (56 euro) rimodella e compatta

eliminando tossine e liquidi in eccesso.

Con caffeina e mentolo, Gel Anticellulite Tonificante

di Dermolab (11,50 euro) attenua la pelle a buccia d’arancia.

Mousse Anticellulite di Rougj (42 euro 2 flaconi, in farmacia),

con linfa di betulla, drena i liquidi in profondità

e migliora l’aspetto superficiale della pelle.

Arricchito con coenzima Q10 ed estratti di loto,

Q10 Gel Anti-Cellulite Rassodante di Nivea

(11,70 euro) ha un’azione levigante.

L’elevato contenuto di sali minerali di Gel Osmotico

Dermodrenante di BioNike (38 euro, infarmacia)

aiuta a eliminarei liquidi in eccesso.

Cellulite medium

Secondo stadio Sei anche solo leggermente in sovrappeso e noti dei buchini sui cuscinetti che, al tatto, sono caldi? La tua cellulite è di secondo stadio e di tipo adiposo: le cellule di grasso, imprigionate nei tessuti circostanti tendono già a formare la buccia d’arancia e qualche accumulo di ciccia.

Lo stile di vita «A una dieta moderata e ricca di vegetali freschi aggiungi per 2-3 mesi integratori a base di estratti liporiducenti e drenanti, come il ginkgo biloba e il tè verde, e di CLA, acido linoleico coniugato, che aiuta a smaltire i grassi» consiglia Anna Venturoli, nutrizionista. Per quanto riguarda la beauty routine, di giorno applica creme rimodellanti e lipolitiche con fosfatidilcolina, di notte tieni in posa i patch rimodellanti e snellenti.

La gym L’obiettivo è contrastare il deposito dei grassi: vanno bene almeno 2 allenamenti settimanali con camminata a ritmo spedito, pattinaggio in linea o step. «Fai anche i salti con la corda che facilitano il ritorno venoso e linfatico. E, quando puoi, sali le scale in punta di piedi, abitudine efficace per rassodare i glutei» consiglia Sergio Roi, medico dello sport.

Il trattamento giusto Il medico può proporti un ciclo di ultrasuoni microfocalizzati: onde acustiche ad alta frequenza e intensità che, penetrando, fino ai tessuti adiposo e connettivo, sollevano e hanno un leggero effetto liporiducente (3 sedute, da 400 euro l’una). «In alternativa, c’è la criolipolisi che con lo shock del freddo intenso (da circa -9 a -13 gradi a seconda del dispositivo), distrugge selettivamente gli adipociti» spiega Sito. Il ciclo medio consigliato è da una a tre sedute, da 250 a 450 euro, in base all’area trattata.

Le specialità per sferzare il microcircolo e rassodare

Con caffeina ed enzimi di papaia che stimolano

la circolazione, Slim-Motion di Matis (61 euro, in istituto)

agisce sui cuscinetti adiposi.

Texture effetto freddo con mentolo per Crio Sinergia

Spray Anticellulite di L’Erbolario (30,90 euro),

a base di caffè verde, escina e pepe rosa.

La texture fredda di Aloe Crio-Gel Cellulite di Equilibra

(10,90 euro) migliora la microcircolazione e il drenaggio

dei liquidi per dare maggior compattezza alla pelle.

Il mix di tè matcha bio e caffeina di Body Fit Active

di Clarins (59 euro) ha un’azione anti-stoccaggio dei grassi

che snellisce e migliora gli inestetismi della cellulite.

Il roller da massaggio venduto con il Gel Concentré Minceur

di Elancyl (34,50 euro, in farmacia) potenzia del 50%

l’efficacia del trattamento anti buccia d’arancia.

Cellulite large

pexels-karolina-grabowska

Terzo stadio Al tatto la pelle è fredda, dura, con aspetto a materasso e fa male se la sfiori? La tua cellulite è di stadio avanzato, più resistente: gli adipociti, intrappolati dalle fibre connettivali, hanno reso fibrosi i tessuti.

Lo stile di vita «Alla dieta bilanciata e alla corretta idratazione associa, per 2-3 mesi, integratori che, oltre a rimodellare e drenare, rassodino la pelle e siano anche antinfiammatori. Bene quelli con la bromelina dell’ananas, gli Omega 3 e la vitamina C» suggerisce la nutrizionista Venturoli. Almeno 2-3 volte a settimana, tieni in posa i fanghi a base di alghe. Tutti i giorni, invece, applica creme con caffeina drenante e lipolitica, e con ingredienti rassodanti e leviganti, per esempio, l’acido boswelico, che, ricompattando la pelle, mimetizza meglio i buchini della cellulite.

La gym Un paio di volte alla settimana allenati con la bici o la cyclette e con attività fisiche come lo yoga e il pilates che, rilassando e allenando il respiro, aumentano l’ossigenazione e attenuano l’infiammazione. Per ottimizzare, l’allenamento, aggiungi due sessioni di camminata Interval Training. «Dopo un minuto a passo normale, per un altro minuto accenna una breve corsa ad alta intensità (deve venirti il fiatone), e ripeti per 20 minuti la sequenza 1:1 (un minuto di passo normale poi uno più veloce)» consiglia il medico dello sport.

Il trattamento giusto Puoi fare un ciclo di 12 sedute di microvibrazione compressiva che ossigena i tessuti, riattiva il microcircolo e la matrice del tessuto connettivo per ridurre la cellulite anche fibrosa (da 80 euro a seduta, endospheres.it). «Per i cuscinetti ostinati, puoi investire in un paio di sedute di laser-lipowash» conclude Sito. «Un sottile laser, inserito sottocute in anestesia locale, recide i setti fibrosi che, tirando la pelle verso il basso, causano la buccia d’arancia. Così, i tessuti si distendono e scompaiono le ondulazioni della pelle a materasso». Da 800 euro circa a seduta.

I concentrati anticuscinetti ostinati

Body Sculpt Concentrato Crioattivo di Lierac

(43,90 euro, in farmacia) migliora la cellulite resistente

con un meccanismo ispirato alla criolipolisi.

Cellulite Multi-Action Emulgel di Miamo (70 euro, in farmacia)

contiene un potente mix di caffeina, mentolo, escina e glaucina.

Lasciato in posa per 30 minuti, Shape Your Booty Fango Cellulite

di Goovi (35,90 euro, su goovi.it) leviga gli accumuli più ostinati.

Il trattamento-urto Lipofusion Concentrato in Fiale

di Rilastil (35 euro, in farmacia) sfrutta specifici peptidi anticellulite.

Gli estratti di cardo mariano e di uva ursina di

Superbody Concentrato Lipo di Becos (75 euro,

kit con Crema Snellente Riducente, in istituto)

aiutano a combattere ritenzione e ciccia.