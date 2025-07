Il tavolo di plastica bianca nel giardino di casa, le sedie di recupero sistemate alla bell’e meglio, le mani che mescolano le carte con quel rumore secco e familiare. La scena è quella di sempre: le serate estive italiane scandite dal rituale ancestrale del gioco, dove generazioni diverse si ritrovano attorno a briscola, scopa o burraco. Ma cosa succederebbe se, invece di puntare a vincere, quelle stesse carte servissero per conoscere davvero chi ci sta di fronte? Se quel mazzo logoro con gli angoli smussati diventasse uno strumento per aprire il cuore invece che chiudere una manche? Il tavolo resta lo stesso, ma l’obiettivo cambia completamente: dalla competizione alla connessione. Merito dei nuovi giochi di carte psicologici, appositamente pensati per conquistare l’intimità perduta, fornendoci l’occasione giusta per entrare in contatto con gli altri.

L’estate, con i suoi ritmi rallentati e le serate che si allungano, offre il tempo e lo spazio per ascoltarsi. È una stagione di apertura, in cui si è più inclini alla condivisione e alla presenza. Per questo i nuovi giochi di carte diventano piccoli riti d’intimità, una chiave gentile per riaprire conversazioni che il tempo aveva lasciato chiuse.

Giochi di carte relazionali: come funzionano?

Di recente hanno avuto successo diversi giochi di carte sviluppati e ideati da esperti di relazioni come We are not really strangers di Koreen Odiney o Where should we begin? di Esther Perel, nati con l’obiettivo di creare relazioni più profonde tra chi si conosce e rompere il ghiaccio ai primi incontri. Ma come funzionano? Niente numeri, semi o strategie vincenti: i giochi di carte relazionali sostituiscono le carte tradizionali con domande profonde e stimoli emotivi. Dal design curato e moderno, ogni carta contiene un invito alla condivisione – “Cosa ti ha insegnato l’ultima volta che hai pianto?” oppure “Descrivi un momento in cui ti sei sentito completamente compreso”. Non esistono vincitori né vinti, solo persone che si raccontano a turno, con la libertà di passarlo quando una domanda risuona troppo intima. Sono mazzi specializzati per ogni contesto – famiglia, coppia, dating, autoriflessione – dove il ritmo rallenta naturalmente e l’obiettivo è creare connessioni invece che battere l’avversario. Un’evoluzione del gioco di carte che trasforma la competizione in complicità.

Questo potere dialogico e trasformativo era apparso già quando, per esempio, le carte del celebre gioco da tavolo Dixit, grazie alle loro immagini oniriche e molto evocative, sono state adottate in psicologia per facilitare l’espressione emotiva, la comunicazione e l’esplorazione interiore. «Il terapeuta esperto nel condurre gruppi è in grado di sintonizzarsi con le emozioni che si muovono in quel momento, scegliendo le carte più opportune per incoraggiare la condivisione e il dialogo in un contesto accogliente» spiega Carolina Traverso, psicoterapeuta. «Detto ciò, è possibile iniziare ad approcciarsi a questi strumenti in autonomia, in maniera informale, per passare una serata gradevole tra amici, coppie e familiari, cogliendo l’occasione per conoscersi meglio». Il bello di questi giochi, del resto, è la loro semplicità d’uso: basta aprire il mazzo, leggere le istruzioni e iniziare a giocare.

Un nuovo strumento di connessione emotiva: le carte come ponte

Questi giochi di carte, metodo “moderno” per prendersi cura delle proprie relazioni, sono perfetti per una serata tra amici che vogliono andare oltre i soliti discorsi di superficie, per coppie che desiderano entrare nelle pieghe del loro rapporto, per famiglie che cercano un modo nuovo di aprire il dialogo figli-genitori. Uniche regole fondamentali: rispetto reciproco, ascolto autentico e sospensione del giudizio. Il resto viene da sé, carta dopo carta. «Si tratta di giochi che ci allenano a conoscere meglio noi stessi e gli altri, a riflettere, ad ascoltare, a uscire dagli schemi, a essere emotivamente più avventurosi. Per questo è consigliabile giocare con persone con cui ci si sente a proprio agio e di cui ci si fida» aggiunge la psicoterapeuta.

Viviamo in un’epoca di vicinanza illusoria, dove la tecnologia funziona come un binocolo emotivo: ci fa sembrare vicino ciò che in realtà è lontanissimo. Abbiamo perso la capacità di dialogare davvero, di fare domande che vadano oltre l’apparenza, intrappolati in interazioni che ingrandiscono ma falsificano le percezioni. Per colmare questa distanza dobbiamo prima rinunciare alle lenti digitali, poi alzarci e camminare verso l’altro. È qui che le carte diventano preziose: offrono il pretesto – altrimenti difficilmente costruibile tra schermi e approssimazioni relazionali – per parlare finalmente del rapporto che ci lega, di quello che amiamo o non sopportiamo dell’altro, delle aspettative e delle mancanze. Ci aiutano a sviluppare quelle capacità metacognitive che permettono di comprendere meglio noi stessi e gli altri, modulando il comportamento secondo il contesto. Trovare le parole per descrivere se stessi, l’altro o la relazione che li unisce, diventa già una soluzione “di partenza” per conflitti e incomprensioni, trasformando il non detto in dialogo. Anche zoppicante o imbarazzato, ma sempre dialogo. Conclude Carolina Traverso:

È interessante sapere che, mano a mano che si gioca a queste carte, migliora anche la nostra capacità di ascoltare e fare conversazioni profonde. E dimostrare interesse nei confronti delle altre persone, facendole sentire importanti.

Vogliamo relazioni vere, che fanno bene alla salute

Basta una carta girata, una domanda che rompe il silenzio consueto, e qualcosa si apre. Dietro la leggerezza del formato si nasconde un desiderio condiviso: reti sociali forti, nutrite con la presenza reciproca, antidoto al senso di solitudine e isolamento. Non a caso nel 2024 la partecipazione a eventi in presenza tra Millennials e Generazione Z è aumentata del 49%. Come spiega la psicoterapeuta, «le persone stanno riscoprendo il valore del ritrovarsi insieme, del sentirsi uniti, del mettersi in gioco oltre gli ideali di performance e perfezione, semplicemente per il gusto di connettersi con altri esseri umani e sentirsi vivi». È un fenomeno che la pandemia ha accelerato, facendoci comprendere quanto l’interazione face-to-face sia un’esperienza fondamentale e fondante, mentre la comunicazione digitale rimane «un surrogato ben funzionante» ma mai sostitutivo del dialogo profondo.

Non è un caso che lo studio più longevo mai condotto sul benessere umano – l’Harvard Study of Adult Development, iniziato nel 1934 – indichi nella qualità delle relazioni il fattore più incisivo per la salute e la longevità, più della ricchezza o dello status. In un tempo che ci abitua alla connessione costante ma al contatto rarefatto, forse è proprio un piccolo gesto analogico – una carta girata, una domanda posta con intenzione – che può rilanciare il dialogo autentico. Quelle stesse carte che una volta servivano a riempire le serate, oggi diventano dispositivi relazionali: semplici, ma potenti. Non tanto per trovare risposte, quanto per avere finalmente il coraggio di farci le domande giuste. A noi stessi, e a chi ci è vicino.

Nuovi giochi di carte relazionali: i migliori in italiano e inglese

Ecco alcuni di questi giochi di carte 2.0, studiati per approfondire la conoscenza di sé e degli altri, per supportare in maniera costruttiva il bisogno di connessione relazionale e umana di cui è intriso il nostro presente. I loro nomi sono eloquenti: comunicano empatia, vicinanza, connessione, quel che abbiamo in comune, noi persone che si sfiorano appena anche quando vorrebbero stringersi.

Io sono te (e declinazioni)

Da iosonote.com

Io sono te è un gioco composto da circa 90 carte suddivise in tre livelli – Incontrarsi, Esporsi, Accogliersi – propone domande e stimoli che favoriscono l’ascolto, l’empatia e la condivisione. Tra le domande: Qual è una piccola cosa che oggi ti ha fatto sorridere? o Quale parte di te vorresti fosse vista e accolta di più dagli altri?. Non è una sfida, ma un’esperienza emotiva da vivere insieme, per aprirsi all’altro con delicatezza e verità. Nato dal desiderio di promuovere un “movimento di avvicinamento umano”, il gioco crea uno spazio sicuro dove sentirsi visti e ascoltati. «Nella vita di tutti i giorni non ci diciamo mai certe cose, e così finiamo per non dircele tutta la vita. I migliori momenti della nostra esperienza nascono dal contatto umano. Qualcuno pensa che lo abbiamo ormai perso. Ma non è così, abbiamo solo bisogno di trovare più occasioni perché quel contatto avvenga» ha scritto il giovane creatore del gioco, Nicolò Vigiak (24,90 € su iosonote.com).

Per chi si ama

Basato sui principi di io sono te, per chi si ama è un gioco di carte progettato per rafforzare le relazioni, migliorare l’intimità, coltivare e riaccendere la connessione di coppia in conversazioni profonde e significative sull’amore, i desideri e la vita (24,90 € su iosonote.com).

In famiglia

Anche in famiglia è un gioco di carte proposto da iosonote.com. Che lo descrive così: “Quanto è difficile parlarsi in famiglia? A volte rimaniamo incastrati in una spirale di comunicazioni che si ripetono uguali a sé stesse all’infinito. La dimensione del gioco introduce uno spazio comunicativo nuovo, in cui potersi fidare dell’altro perché ognuno è ugualmente esposto alle domande, ugualmente vulnerabile e sullo stesso piano. In famiglia è un modo per creare un momento insieme in cui regna l’empatia e l’ascolto” (24,90 € su iosonote.com).

Io sono te per bimbi grandi e piccoli

Da iosonote.com

“Ciao amore, cos’hai fatto oggi a scuola?” “Niente!” Se hai sentito questa risposta più di un milione di volte, forse hai bisogno di nuove domande. Così Nicolò Vigiak presenta la versione di io sono te per bimbi dai 3 ai 10 anni (24,90 € su iosonote.com).

BLABLA Pocket

Blabla Pocket è un gioco in italiano di 100 carte con domande aperte, ideate per stimolare conversazioni autentiche tra 2–10 giocatori (14+). Ogni turno si pesca una carta e si risponde liberamente, facilitando momenti di qualità lontano dallo smartphone (14,99 € su Amazon).

We’re not really strangers

Da werenotreallystrangers.com

We’re Not Really Strangers è un gioco di carte emozionale progettato da Koreen Odiney nel 2018 per favorire connessioni autentiche tra i partecipanti. Include circa 150 carte suddivise in tre livelli – Perception, Connection, Reflection – con carte jolly che stimolano la condivisione di pensieri profondi. Le versioni sono tante (Couples, Family, Self Love, Friendship, Breakup, Sex, etc.), il disclaimer invece uno solo: attenzione, possono nascere sentimenti (25 $ su werenotreallystrangers.com).

Where should we begin?

Da game.estherperel.com

Where Should We Begin? – A Game of Stories, ideato dalla psicoterapeuta Esther Perel, è un gioco di carte narrativo per 2‑6 giocatori adulti, con circa 250 Story Cards e 30 Prompt Cards. Ogni turno prevede di raccontare una storia personale suggerita da una carta, senza vincitori ma per favorire connessione, ascolto e vulnerabilità (35,95 € su game.estherperel.com). C’è anche la versione “At Work”, da usare in azienda come strumento di team building.

Get closer

Da intelligentchange.com

Get Closer – Conversation Game di Intelligent Change è un mazzo di circa 100 carte (prompt + wild cards) organizzate su tre livelli di profondità (Close, Closer, Closest). Basato sulla psicologia positiva, stimola conversazioni autentiche tra amici, famiglie o coppie (31 € su intelligentchange.com).

Dating cards

Dating Cards di The School of Life è un mazzo di 52 carte da conversazione, ideate per incontri divertenti e riflessivi. Suddivise in tre livelli di profondità (Easy, Medium, Hard), stimolano dialoghi intriganti con domande o sfide che intrattengono e fanno riflettere, rendendo le uscite più autentiche e spontanee (18 € su shop.theschooloflife.com).

