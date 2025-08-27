Una recente analisi condotta da un gruppo di ricercatori della Queen Mary University, in collaborazione con altre università, ha evidenziato un legame diretto tra un’elevata sensibilità e una maggiore predisposizione a disturbi psicologici comuni, come ansia e depressione. I risultati sono frutto della prima meta-analisi mai realizzata sull’argomento e sono stati pubblicati su una rivista scientifica specializzata in psicologia clinica.

Lo studio su depressione e sensibilità

Lo studio ha preso in esame 33 ricerche precedenti, concentrandosi sulla correlazione tra alti livelli di sensibilità e l’insorgenza di condizioni come ansia e depressione. L’obiettivo era capire in che misura questo tratto di personalità possa influire sulla salute mentale. I risultati sono stati chiari: chi presenta una maggiore sensibilità emotiva risulta più esposto al rischio di sviluppare disturbi dell’umore. Secondo gli studiosi, la sensibilità è da considerare un tratto stabile della personalità che si manifesta nella capacità accentuata di percepire ed elaborare stimoli ambientali e sociali. Questo include reazioni più forti a luci intense, suoni, cambiamenti ambientali impercettibili e persino agli stati d’animo altrui. Sebbene spesso trascurato in ambito clinico a favore di tratti più comunemente analizzati come il nevroticismo, questo fattore sta guadagnando sempre più attenzione per il suo impatto sul benessere psicologico.

Chi è altamente sensibile

Il campione analizzato ha mostrato che circa un terzo della popolazione generale può essere considerato altamente sensibile. In questa fascia, è più probabile osservare sintomi legati all’ansia generalizzata, alla depressione e ad altri disturbi come il disturbo post-traumatico da stress, l’agorafobia o il disturbo evitante di personalità. Nonostante ciò, gli esperti sottolineano come questa vulnerabilità possa anche tradursi in una maggiore reattività alle esperienze positive, rendendo questi soggetti particolarmente ricettivi agli interventi terapeutici.

I percorsi terapeutici per persone sensibili

Una delle implicazioni più rilevanti emerse dalla ricerca riguarda la possibilità di personalizzare i percorsi terapeutici. Le persone con elevata sensibilità tendono, infatti, a trarre maggiore beneficio da approcci che includano pratiche di consapevolezza e tecniche per migliorare la regolazione emotiva. Questo tipo di interventi, se adattati al profilo del paziente, può risultare decisivo anche nella prevenzione delle ricadute.

Chi ha svolto la ricerca su sensibilità e depressione

Il coordinamento dello studio è stato affidato a un team multidisciplinare. Tra i membri figura un ricercatore e psicoterapeuta della Queen Mary University, che ha sottolineato il valore dell’indagine come primo lavoro sistematico volto a quantificare l’effetto della sensibilità sulla salute mentale. Secondo i suoi dati, il ruolo di questo tratto è stato finora sottovalutato nella pratica clinica, ma potrebbe rivelarsi cruciale nell’affinare diagnosi e terapie. Anche un docente universitario di psicologia dello sviluppo, coinvolto nel progetto, ha ribadito che l’importanza della sensibilità va osservata in una doppia direzione: chi è più sensibile non solo è più esposto a esperienze emotivamente negative, ma anche maggiormente influenzato da quelle positive. Questo significa che, in un contesto favorevole o con l’adeguato supporto terapeutico, può mostrare una risposta molto più efficace rispetto alla media.

Leggi anche Allattamento e depressione post partum: un nuovo studio