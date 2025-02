Il massaggio con i bozzoli di seta

Capovaticano Resort Thalasso e Spa

Con i pennelli, i cucchiaini, le bacchette di bambù, le pietre vulcaniche. I massaggi senza le mani, eseguiti con appositi “strumenti” sono tanti. Ora, tra i nuovi massaggi, dal Giappone arriva il silk ritual eseguito con i bozzoli di seta 100% naturali. L’idea è venuta perché si è notato come le donne che lavorano la seta, pur tenendo le mani sempre a mollo nell’acqua calda, hanno la pelle liscissima. Tutto merito della sericina, proteina contenuta nei filamenti prodotti dal baco da seta che vanta incredibili virtù emollienti e idratanti.

A chi è consigliato Se hai la pelle molto secca e disidratata. O sempre opaca e poco luminosa.

La Spa dove ha una marcia in più In molte Spa, il massaggio con i bozzoli di seta è inserito in un rituale di pulizia del viso. Nel centro benessere di Capovaticano Resort Thalasso e Spa (capovaticanoresort.it) nei pressi di Ricadi, Vibo Valenzia, invece, è un trattamento speciale. Non solo perché la Calabria è l’unica regione italiana dove resiste l’intera filiera della seta, ma perché qui manovre e carezze vengono fatte sia con i bozzoli sia con guanti di pura seta calabrese combinati a tecniche di massaggio lunghe ed armoniose, sia sul viso sia sul corpo.

Il massaggio con spazzole e fieno caldo

Esfolia, illumina, tonifica, rende più elastica la pelle. Senza contare che riattiva la circolazione sanguigna e linfatica. Sono numerosi i benefici del dry brushing o spazzolatura a secco del corpo. Tanto che viene proposta in diverse Spa. Tra i nuovi massaggi c’è un trattamento che la abbina al bagno di fieno caldo, dall’effetto decontratturante. Il calore, infatti, penetrando nei muscoli, favorisce il rilascio delle tensioni e stimola la microcircolazione.

Fa per te se È ideale se ti piacciono i trattamenti dall’intensa azione detox. Ma anche se punti a un rilassamento profondo e vuoi rendere la pelle più compatta e luminosa.

La Spa dove ha una marcia in più Al Pineta Nature Resort di Predaia (TN) in Val di Non (pinetanatureresort.it) è un’esperienza rigenerante che unisce i benefici delle piante aromatiche e l’energia della stimolazione cutanea e si può fare total body o solo su schiena e gambe. Dopo la spazzolatura, viene applicato un estratto glicerico concentrato defaticante muscolare che allevia le tensioni muscolari e dona benessere grazie ad arnica e iperico. Dopo, viene lasciato in posa sul corpo per circa 15/20 minuti un cuscino di fieno dalle proprietà antinfiammatorie, detox e rilassanti. Il trattamento si conclude con un massaggio decontratturante.

Il trattamento con foglie di aloe vera

Hotel Winkler

L’aloe vera è una pianta nota da millenni per le sue tante virtù: idrata, rinfresca, purifica. È ottima per lenire e rinfrescare. Ecco perché è un ingrediente beauty gettonatissimo nei cosmetici. Non solo: adesso è anche protagonista di nuovi massaggi alla Spa che ne sfruttano i super poteri. Più precisamente quelli del succo di aloe vera bio, naturale al 100%, utilizzato al posto dell’acqua. Il motivo? L’aloe non resta sulla superficie della pelle come l’acqua, ma veicola i preziosi nutrienti vegetali nelle cellule, in profondità. Dove avvengono i processi di riparazione e il tessuto è liberato dai ristagni.

Fa per te se Senti la pelle disidratata e hai bisogno di rigenerarla a fondo.

La Spa dove ha una marcia in più In Alto Adige, a San Lorenzo di Sebato (BZ), c’è l’Hotel Winkler (winklerhotels.com) con grande Spa aperta anche a chi non soggiorna in struttura. Qui, oltre al trattamento viso c’è il Relax&Move, massaggio corpo riscaldante e drenante, eseguito con una foglia fresca di aloe vera biologica, che scioglie le contratture e stimola muscoli e articolazioni, oltre a favorire l’irrorazione sanguigna. Quello che ci vuole dopo una sciata o una camminata in montagna.

Il massaggio con pistilli di erbe alpine

L’uso dei fagottini (detti anche pistilli o tamponi) riempiti di erbe medicinali, sale grosso e oli essenziali riscaldati e applicati sul corpo risale alla tradizione ayurvedica. Il Pindasweda, questo il nome, producendo un effetto catabolico, riduce i gonfiori e scioglie le articolazioni. Perché rientra tra i nuovi massaggi? Perché diverse Spa lo fanno aggiungendo nei fagottini non erbe indiane ma erbe officinali alpine, dai numerosi benefici effetti. Picchiettando, sfregando, accarezzando la pelle unta di olio caldo con questi tamponi si favorisce il benessere fisico, dando forza e vitalità.

Fa per te se Vuoi rilassare a fondo il corpo, soprattutto dopo l’attività sportiva, visto che le erbe detox aiutano a eliminare l’acido lattico accumulato nei muscoli.

La Spa dove ha una marcia in più All’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo, vicino a Merano (residence-mirabell.com) c’è l’Herbal Pouch, massaggio con i pistilli alpini, proposto in tre versioni, a seconda dell’effetto desiderato: detossificante (con malva, fiori di calendula, petali, garofanino, semi di lino, alchemilla, rosa), rivitalizzante (con foglie di rosmarino, foglie di piantaggine, consolida, lavanda, fiori di arnica e di tiglio), riequilibrante (con foglie di melissa, limone, radice di altea, foglie di piantaggine, petali di rosa, fiori di calendula). In tutti i casi, i fagottini di lino riempiti con erbe pure di montagna e riscaldati al vapore vengono picchiettati soprattutto su schiena e gambe per stimolare il metabolismo e migliorare l’irrorazione sanguigna.

Il massaggio con le coppette di vetro

Aqualux Hotel Suite&Spa

La cupping therapy è una pratica antica della medicina tradizionale cinese che prevede l’utilizzo di coppette per curare dolore al collo, mal di schiena o di testa, colpo di frusta. In realtà, ha tanti benefici beauty. Non a caso il cupping al corpo si pratica già da qualche anno. La bella notizia è che ora, tra i nuovi massaggi, c’è il cupping per il viso. Come funziona? Grazie a uno speciale macchinario si aspira ossigeno sotto le coppette e si crea il sottovuoto. Così, quando queste vengono passate sulla pelle la “risucchiano” dolcemente, richiamando più sangue e, di conseguenza, più ossigeno nei tessuti che ne risultano rigenerati.

Fa per te se Hai bisogno di rassodare la pelle. L’aspirazione smuove e riattiva la circolazione linfatica: quando è troppo lenta, si accumulano sostanze di scarto, liquidi e tossine nei tessuti. Proprio queste ultime sono tra le responsabili di mancanza di tono e rughe.

La Spa dove ha una marcia in più L’Aqualux Hotel Suite&Spa di Bardolino, Verona (aqualuxhotel.com), ha una Spa aperta anche a chi non soggiorna in struttura dove puoi provare il trattamento bioenergetico viso studiato apposta per un drenaggio linfoenergetico e reso più efficace dall’applicazione di oli essenziali. L’uso delle coppette inserito in un protocollo completo che parte dall’esfoliazione e si conslude con una maschera, ha effetti antietà, rassodanti e illuminanti visibili subito.

