Il nostro segno zodiacale ci dice molte cose di noi. Non solo i tratti salienti del nostro carattere e della nostra personalità, ma anche i segni con cui abbiamo più affinità. Sei della Vergine? Allora sappi che potresti andare molto d’accordo con le persone del Toro e quelle del Capricorno, mentre potresti avere qualche problema con quelle appartenenti al tuo stesso segno.

In realtà, le persone della Vergine tendono ad avere buoni rapporti con tutti. Infatti, sono premurose, attente, meticolose. Tuttavia, è vero che sono più compatibili con alcuni segni. Ecco tutte le affinità della Vergine.

Scorpione

Lo Scorpione è il segno più compatibile con la Vergine perché ha un approccio simile alla vita. Entrambi sono altamente intelligenti, hanno un senso percettivo molto spiccato e apprezzano una vita ben pianificata.

A questi due segni piace mettere insieme le loro teste ed elaborare strategie, anche sofisticate, per raggiungere i loro obiettivi. Quando riescono a fondere le loro idee (e succede quasi sempre) riescono sempre a creare un piano di successo e a eseguirlo.

Vergine e Scorpione sono entrambi piuttosto nervosi, per cui hanno bisogno di trovare modi efficaci per rilassarsi: quando possono, preferiscono farlo insieme. Essendo rispettivamente un segno di terra e uno di acqua, trovano piacevole fare delle escursioni o delle sessioni di yoga nei boschi.

Fra le affinità della Vergine, dunque, ai primi posti c’è sicuramente quella con lo Scorpione. Gli interessi e le abitudini comuni, infatti, sono la base per una relazione forte e sana, che sia una relazione fra colleghi, fra partner o fra amici.

Toro

Entrambi segni di terra, il Toro e la Vergine hanno molti punti in comune. Per esempio, amano le cose che semplicemente sono “giuste”, prediligono le case sofisticate e tradizionali, sono pratici, stabili e radicati.

Prendono l’amore sul serio e danno il loro cuore solo a coloro con cui vedono effettivamente un futuro. Per questo, se un Vergine si innamora di un Toro e viceversa potrebbero passare mesi o addirittura anni prima di arrivare a una dichiarazione. Tuttavia, la relazione avrà molte chance di durare a lungo. Infatti, questi segni preferiscono la stabilità all’eccitazione.

Una relazione Toro-Vergine, di qualsiasi natura, in genere, funziona bene perché entrambi sono disposti a fare lo sforzo necessario per farla durare. Sono aperti al feedback reciproco e apporteranno le modifiche necessarie per andare d’accordo.

Anche se il Toro è notoriamente testardo, la natura più flessibile della Vergine lo aiuterà a scendere a compromessi.

Capricorno

Capricorno e Vergine formano uno degli accoppiamenti più armoniosi dello zodiaco. Pragmatici e appassionati in parti uguali, questi due segni si spendono per prendersi cura dei propri cari e creare una casa accogliente.

Quello fra un Vergine e un Capricorno è un rapporto genuino e naturale, in cui entrambi riescono a rilassarsi, a sentirsi a proprio agio e a essere se stessi.

Un Capricorno tende a essere un po’ più lunatico di un Vergine, ma le abilità comunicative esperte del secondo possono aiutare il primo a essere più morbido e a esprimere i propri sentimenti. Allo stesso tempo, l’equilibrio del Capricorno può mettere a tacere le ansie della Vergine. Insieme, si completano.

Cancro

Cancro e Vergine condividono così tante qualità e così tante caratteristiche che è difficile che non vadano d’accordo. Per esempio, entrambi apprezzano la semplicità e la sicurezza, qualità che troveranno l’uno nell’altro. Non solo: il Cancro nutre per natura e i Vergine sono attratti dai generosi e dai donatori.

Inoltre, i Cancro sono grandi pianificatori, quindi, non sorprenderanno i Vergine con una spontaneità dell’ultimo minuto che gli appartenenti a questo segno di terra, meticolosi e organizzatori, non apprezzerebbero.

Le persone nate sotto il segno del Cancro nutrono il desiderio di vivere la vita a un ritmo lento, godendosi i momenti belli. Questa ricerca di calma è molto apprezzata dagli individui Vergine.

L’affinità della Vergine con il Cancro è alimentata anche dalla disponibilità a mettersi l’una nei panni dell’altro e dal divertimento che deriva da questo interscambio.

Affinità della Vergine: buona anche con l'Ariete

L’affinità della Vergine con l’Ariete non è ottimale come quella con i segni appena descritti, ma è sicuramente buona. Infatti, nonostante la loro natura drasticamente diversa, Vergine e Ariete possono formare una coppia affiatata se entrambi sono disposti a lavorare in questo senso.

L’alchimia fra Ariete e Vergine è forte soprattutto quando a legarli è una relazione amorosa. Infatti, la natura ardente e sensuale dell’Ariete ben si sposa con lo scudo esterno apparentemente gelido della Vergine, la cui semplicità senza pretese conferisce all’Ariete un radicamento di cui non sapeva nemmeno di aver bisogno.

Le qualità opposte di questi due segni sono una fonte di fascino: insieme non si annoieranno facilmente. A unirli è una forte attrazione. Tuttavia, la passione non sarà sufficiente se lo stile di vita spesso caotico dell’Ariete finirà con l’interferire con i piani curati della Vergine e i suoi pavimenti puliti.

Questo è un abbinamento di successo se la Vergine e l’Ariete riescono ad adattarsi allo stile di vita e di comunicazione l’uno dell’altro.