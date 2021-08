V uoi provare l'ebbrezza di creare sul tuo smartphone immagini dal gusto retrò, che sembrano uscite da una vecchia macchina fotografica? Queste app per foto a pellicola fanno proprio al caso tuo

Nostalgia, portami via. La bellezza delle foto a pellicola è impareggiabile ma per fortuna, anche se ormai sono (purtroppo) in disuso, ci pensano delle app per smartphone a riportarle in auge, consentendoci di rivivere atmosfere d'altri tempi.

Con lo smartphone possiamo fare di tutto e se c'è una cosa che adoriamo (non possiamo negarlo) è scattare fotografie a profusione. Del resto il "limite" della pellicola era proprio la quantità ristretta di scatti disponibili. Con un click adesso possiamo sbizzarrirci!

Se stai cercando delle app per trasformare i tuoi ricordi più belli in foto a pellicola, sei nel posto giusto. Qui te ne proponiamo cinque bellissime e facili da usare, che fanno proprio al caso tuo.

VSCO Cam

Tra le migliori (nonché longeve) app per creare splendide foto a pellicola c'è senza dubbio VSCO Cam, disponibile gratuitamente sia per Android che per IOS. Si tratta di una vera e propria piattaforma che ti consente di gestire e modificare le immagini con una selezione di filtri variegata e davvero sorprendente. In primis quelli vintage, appunto.

Se impari ad usarla a dovere, puoi ottenere dei risultati favolosi: le foto modificate con VSCO sembrano proprio uscite dal rullino di una macchina fotografica analogica! E in più hai la possibilità di personalizzarli ulteriormente, per dargli quel tocco in più che rendono le tue immagini uniche.

VSCO però fa molto di più. Puoi utilizzare la app non solo per ricreare la magia delle foto a pellicola, ma anche come un vero e proprio programma di editing con tutte le funzioni di base: regolazione colore e luminosità, ritaglio e ridimensionamento, vignettatura e cornici, contrasto e così via.

E quando la foto è pronta, puoi condividerla direttamente sui tuoi social network, come Instagram.

Kamon

Hai mai pensato di utilizzare il tuo cellulare proprio come se fosse una macchina fotografica analogica? Kamon ti consente di farlo, donandoti un'esperienza unica nel suo genere e consentendoti di realizzare immagini dal tocco retrò e di gran classe.

Una volta scaricata la app (disponibile solo su Apple Store), ti basta aprirla ed eccoti servita la magia: l'interfaccia ricrea gli elementi di una vera fotocamera con tanto di otturatore, quello che puoi regolare per stabilire con quanta luce imprimere la tua immagine (e per quanto tempo). Dopodiché questa viene salvata nel rullino del tuo cellulare, ma con una particolarità: la app aggiunge automaticamente la data di scatto, proprio come accadeva nelle vecchie pellicole!

Se questo ancora non ti basta per convincerti a installare Kamon nel tuo dispositivo, eccoti una (validissima) motivazione in più: quando scatti una foto con l'app, questa non compare in anteprima e per vederla devi sfogliare il rullino...proprio come quando si scattava con le analogiche!

Huji Cam

Se cerchi una app per foto a pellicola come Kamon ma non possiedi un iPhone, puoi optare per Huji Cam, un'applicazione molto simile alla prima che puoi scaricare sia da Apple Store che da Google Play, per Android.

Anche Huji Cam riproduce l'aspetto della macchina fotografica analogica, come la precedente, e funziona in modo piuttosto simile. Apri la app, scatti la foto e per vederla devi recuperarla dalla gallery del tuo telefono. Huji Cam, però, aggiunge una "chicca" in più, che sicuramente ti piacerà: il display va a tutto schermo solo se avvicini l'occhio al mirino, proprio come se usassi una vera fotocamera!

La app dona alle tue immagini in modo automatico un effetto vintage, molto anni Novanta, simile a quello delle vecchie usa e getta. E anche questa imprime automaticamente sull'immagine la data di scatto.

Afterlight

Afterlight è un'altra sensazionale app per ricreare l'effetto delle foto a pellicola, ma non si limita a qualche sfocatura o ad imprimere la data di scatto sulle immagini. Fa molto di più!

A tutti gli effetti possiamo definirla come una app multi-funzione, con tutti gli strumenti di base di un programma di fotoritocco (quindi esposizione, tonalità, saturazione, contrasto, toni) a cui si aggiunge qualche "extra", come la funzione che ti consente di aggiungere un testo personalizzato all'immagine.

La differenza con le altre app di questo genere? Con Afterlight puoi scegliere tra più di settanta cornici e una quantità incredibile di filtri, che puoi personalizzare come più ti aggrada. E in più puoi ricreare gli effetti di luce e i riflessi tipici delle vecchie foto a pellicola. Di sicuro farai colpo sui tuoi follower!

8mm Vintage Camera

Se vuoi scattare foto a pellicola sul tuo iPhone, 8mm Vintage Camera è un'altra app consigliatissima. Facile da usare, ricrea un perfetto stile vintage abbinando lenti classiche al mitico Super 8 millimetri, il formato cinematografico introdotto da Kodak e che impazzava negli anni Sessanta.

C'è proprio tutto, graffi e bruciature della pellicola inclusi. La app, però, non è gratuita ma costa 3,99 euro da Apple Store. Una piccola spesa, in fondo, ma se non ne sei ancora convinta ci pensiamo noi a farti cambiare idea: nel 2012 il regista Malik Bendjelloul l'ha usata (in parte) per girare Searching for Sugar Man, documentario ambientato negli anni Sessanta e incentrato sulla figura del cantautore americano Sixto Rodriguez. E ci ha vinto anche un Premio Oscar!