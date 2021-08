5 app fondamentali se stai cercando un nuovo lavoro

D all'app di Indeed a quella di Linkedin, ecco quali sono le migliori se stai cercando lavoro.

Indeed, Monster, InfoJobs, probabilmente li conosci anche tu. Ma sapevi che esistono le rispettive app? Sono semplici e rapide da utilizzare, ti permettono di caricare il curriculum e di inviare le candidature direttamente dal telefono, senza passare dal sito. Con pochi click hai tutto sotto controllo.

Non solo. Anche LinkedIn ha la sua app, in versione free o Premium. Devi averla! E se vuoi curiosare tra gli stipendi e le recensioni dei dipendenti, l'app che fa per te è Glassdoor. Utilissima. E allora ecco la nostra classifica delle 5 app che devi assolutamente scaricare se sei alla ricerca di un nuovo lavoro.

Indeed

L'app di Indeed è al primo posto della nostra classifica, ci puoi trovare migliaia di annunci e l'utilizzo è davvero semplice e intuitivo. Devi innanzitutto scaricarla nella versione per Android o per iOS, a seconda del tuo dispositivo, quindi effettuare una ricerca impostando la tua posizione o quella desiderata, senza nemmeno bisogno di iscriverti. Basta un click e come per magia ecco comparire le offerte di lavoro. Una volta individuato l'annuncio di tuo interesse, ti basterà cliccarci sopra per visualizzarlo completo di tutti i dettagli. Puoi inviare la candidatura direttamente online ma in questo caso, devi creare un account e caricare un curriculum vitae. Buona fortuna!

LinkedIn

Ebbene sì, LinkedIn è disponibile anche tramite app, ideata sia per Android che per iOS. Puoi utilizzarla per creare connessioni professionali coltivando una rete di contatti interessanti, proprio come sul social network. Puoi cercare le offerte di lavoro pubblicate dalle varie aziende, ricevere aggiornamenti, raccontare il tuo brand, aggiornare il tuo profilo professionale, condividere articoli, e anche passare, se lo desideri, alla versione Premium, provvista di funzionalità aggiuntive. Un'app davvero ben fatta, fluida e super-indicata per l'ambito lavorativo. D'altronde è questa la vocazione del famoso social network.

Monster

Altrettanto valida è l'app di Monster, altro sito che permette di trovare lavoro facilmente. L'app è consigliata soprattutto per chi cerca annunci pubblicati da grandi aziende. Ma come funziona? Scarica l'app per Android o iOS, a seconda del tuo dispositivo, crea un account inserendo i tuoi dati anagrafici oppure utilizza, per accedere, le credenziali di Facebook. Carica il tuo curriculum e se ne hai più di uno, scegli quello che maggiormente corrisponde al tipo di offerta di lavoro selezionata. Non puoi inviare un CV focalizzato sulle tue creazioni all'uncinetto se stai rispondendo a un annuncio di tutt'altro ambito!

Per cercare gli annunci, devi inserire delle parole chiave e la tua posizione o il luogo in cui cerchi impiego. E con un semplice click potrai visualizzare tutti gli annunci attinenti. Ancora un click e vedrai i dettagli. Ti basterà inserire il curriculum e una lettera di presentazione per candidarti, anche a più annunci in breve tempo. Puoi persino ricevere utili consigli di lavoro personalizzati in base al tuo profilo.

InfoJobs

Un altro sito molto noto, InfoJobs, propone un'app scaricabile da Play Store e da Apple Store per consultare migliaia di offerte di lavoro direttamente dal telefono. In questo caso, se sei registrata al sito, ti basterà inserire i dati di accesso, altrimenti basta iscriversi compilando gli appositi campi. Per consultare gli annunci, è sufficiente inserire le parole chiave nella sezione "keyword" relative al tipo di lavoro cercato, e il luogo di interesse, che può anche non corrispondere alla tua posizione. Dipende da te!

Cliccando su "cerca offerte", ti compariranno gli annunci più in linea con le keyword inserite. Puoi anche provare a cambiarle, inserendo dei sinonimi o posizioni simili, se non sei del tutto soddisfatta dei risultati. Fra l'altro puoi filtrare le offerte di lavoro in base alla categoria professionale, alla provincia, al livello di studio, all'orario di lavoro, agli anni di esperienza. Come nelle app precedentemente descritte, ti basterà cliccare sull'offerta di tuo interesse per vedere i dettagli e inviare l'eventuale candidatura, inserendo sempre il tuo curriculum.

Glassdoor

Glassdoor è un'app per Android che ti permette di cercare annunci di lavoro, ma non solo. Puoi anche trovarci informazioni sugli stipendi, sulla cultura aziendale e sui benefit offerti dall'azienda di tuo interesse. Per di più hai la possibilità di consultare utilissime recensioni rilasciate dai dipendenti attuali e precedenti. Insomma, tutte informazioni preziose per capire se l'ambiente di lavoro è giusto per te.

Puoi anche candidarti direttamente dal cellulare oppure salvare le offerte che ti stuzzicano, in modo da poterle rivedere in un secondo momento. C'è anche una sezione dedicata alle domande solitamente poste durante i colloqui di lavoro. Ti aiuteranno a capire se sei adeguatamente preparata o se devi migliorare un po'. Inoltre l'app ti avvisa non appena vengono individuate offerte in linea con i tuoi interessi, sempre in base alla posizione geografica segnalata, che può o meno corrispondere al tuo luogo di residenza. In definitiva, un'app simile alle altre ma con un doppio vantaggio: la possibilità di conoscere gli stipendi e di consultare le recensioni dei dipendenti. Niente male!