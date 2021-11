Come si conquista chi è nato sotto il segno del Sagittario?

I nati sotto a questo segno sono persone libere, indipendenti e passionali, ma come conquistare un Sagittario? Ve lo sveliamo noi

Prendersi una cotta per qualcuno o anche rimanerne colpiti e affascinati è facile e può capitare tante volte nella vita, ma capire se quel nostro interesse o quella cotta che ci siamo presi può trasformarsi in qualcosa di più è la parte più difficile.

Questo è un problema per tutti, ovviamente, ma può essere ancora più complicato per un Sagittario.

I nati sotto questo segno non sono molto espansivi e fanno molta fatica a esprimere i propri sentimenti, anche se sono molto passionali ed eccentrici, quindi può essere piuttosto difficile capire se sono veramente innamorati.

Fortunatamente in questa ardua impresa, proprio come tutti i segni zodiacali, ci aiuta lo zodiaco. Ecco, allora qualche consiglio per conquistare un Sagittario!

Come conquistare un Sagittario in amore: ironia e leggerezza

Probabilmente il più grande pregio del Sagittario è il suo grande senso dell'umorismo. Possono veramente far ridere chiunque e usano questa loro “arma” a loro vantaggio. Il loro fascino si basa proprio sull'ironia di conseguenza i nati sotto questo segno amano le persone spiritose, che non si prendono troppo sul serio e ironiche.

Inoltre un altro aspetto essenziale per colpire un sagittario è la positività. Di solito sono persone molto positive, che vedono il bicchiere mezzo pieno e disdegnano invece il pessimismo. Le persone con un umore negativo rendono le persone Sagittario fortemente a disagio. Per rendere felice e conquistare questo segno serve tanta serenità e leggerezza.

Impulsività e originalità

Se vuoi sapere come conquistare un Sagittario, possiamo dirti che la prima cosa da fare è metterti in gioco, sperimentare ed essere un po’ impulsivi. Se vuoi veramente instaurare una relazione duratura con i nati sotto a questo segno zodiacale devi necessariamente uscire dalla tua comfort zone e pensare poco.

I Sagittario sono alla costante ricerca di cose nuove da fare, quindi vogliono essere stupiti anche nella quotidianità: una cena originale, uno fine settimana inaspettato, un look diverso dal solito. Insomma, largo spazio alla creatività e all’originalità

Esplorazione e mete esotiche

Le donne e gli uomini del sagittario, inoltre, amano molto i viaggi di ogni tipo e sono molto affascinati da chi ha viaggiato molto, quindi se stai per uscire con una persona di questo segno, farai bene a rispolverare qualche ricordo di viaggio e perchè no, anche qualche bella foto a corredo della tua esperienza; scegli tra la destinazione più lontana ed esotica e siamo certi che il tuo accompagnatore penderà dalle tue labbra per tutta la durata della cena. Per lui diventerai immediatamente molto affascinante e sexy!

Personalità forte e risoluta

Il sagittario vuole intorno a se persone decise, risolute e padrone della situazione. Le trova estremamente affascinanti è un segno, infatti, che instaura una relazione intellettuale e mentale con il partner e non potrebbe nascere nulla di costruttivo con persone indecise e titubanti.

Intesa intellettuale

Come ti dicevamo, il Sagittario crede nell’intesa intellettuale si aspetta che il proprio partner continui a imparare e crescere per tutta la vita e vuole veramente qualcuno con cui connettersi a livello spirituale. Ama, infatti, il dibattito costruttivo soprattutto con chi ha opinioni diverse. Vuole sapere come la pensano gli altri, perché questo confronto allarga la sua mente. Parlare, capire, ascoltare sono cose che rendono felice il Sagittario. Di conseguenza si trova bene con persone che amano parlare, confrontarsi e che siano interessate al mondo che le circonda perchè questo permette, ovviamente, di avere sempre argomenti nuovi su cui confrontarsi e parlare e arricchirsi.

Passione e lealtà

Se vuoi sapere come conquistare un Sagittario devi essere consapevoli che si tratta di persone estremamente passionali, per cui la relazione fisica e sessuale occupa un gradino molto alto della loro scala di valori. Non possono stare bene e sentirsi appagati insieme a una persona, se non sentono la passione ardere. Questo sebbene sia un pregio, può diventare anche un difetto perché, anche in questo, cercano sempre qualcosa di originale, non sono nuovi a colpi di fulmine repentini e a flirt brevissimi, ma intensi. Non a caso questo è un segno poco fedele per sua natura, ma ci sono buone notizie: quando s’innamora, diventa una persona leale e onesta.

Quando un Sagittario s’innamora, infatti, per loro, non c'è modo di tornare indietro. S’impegnano molto per far funzionare la relazione perché non vogliono perdere il loro partner.

Cosa non ama il Sagittario

Dopo aver scoperto qualche trucco per far innamorare questo segno è bene conoscere alcune cose che se vuoi conquistare un Sagittario non dovresti fare.

Per prima cosa, ricordati sempre che un Sagittario non ha molta pazienza per le lacrime e per tutte le esternazioni eccessive perché le percepiscono come manipolazione emotiva e allo stesso tempo ritiene che rappresenti un segno di fragilità. Inoltre, odia che gli errori del passato siano portati a galla per giorni, settimane o anni: quando la questione è chiusa e risolta, pretend che si volti pagina. Sono perone molto razionali e apparentemente fredde e questo mal si sposa con tutte le persone dall’animo romantico.