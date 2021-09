C onversare con più persone può essere molto appagante ma come riuscirci nel modo perfetto? Ecco qualche trucco e le cose da evitare.

Dialogare con più persone presuppone la capacità di rispettare le opinioni altrui e di saper ascoltare gli altri. Evitando una serie di comportamenti che rischiano di distruggere l'armonia del gruppo. Come monopolizzare la conversazione, interrompere continuamente per dire la propria a ogni costo, partire prevenute o rimanere totalmente in disparte. E anche se è normale avere più feeling con qualcuno, sarebbe ideale interagire un po' con tutti. Anche perché confrontarsi con persone estremamente diverse può essere, in alcuni casi, molto interessante. Ecco allora come si fa a conversare in modo perfetto quando si è in più persone.

Non monopolizzare la conversazione

Sarà capitato anche a te di monopolizzare la conversazione, soprattutto nei momenti di sfogo. Ma se in alcune circostanze è comprensibile, evita di farlo quando dialoghi con più persone, che magari nemmeno ti conoscono. Anche se hai molto da dire, cerca di ascoltare gli altri e le loro opinioni. Non interromperli continuamente per dire la tua a ogni costo senza concedere loro un minimo di spazio per il dialogo. Interagisci con le persone del gruppo anziché tentare di condurle dove vuoi tu. Non distarti se hai fatto una domanda, ascolta davvero la risposta. C'è differenza tra sentire e ascoltare. Ricorda che è un’abilità che puoi apprendere con un po' di allenamento ed esercizio. E che si tratta di una competenza davvero preziosa sia quando conversi con più persone che in un dialogo a due. Fra le altre cose ti permette di creare relazioni di fiducia.

Parla con tutti

Non è carino escludere dalla conversazione delle persone dello stesso gruppo solamente perché non le conosci o perché non ti vanno a genio. Sforzati di dialogare e interagire un po' con tutti. Confrontarsi con chi la pensa diversamente può essere più interessante di quanto credi. E imbattersi in nuovi punti di vista può rivelarsi estremamente utile e riservare sorprese inaspettate. In un gruppo d'altronde bisogna sapersi confrontare anche con persone molto diverse. Se qualcuno non la vede come te, prova a comunicare alla persona che ti sta di fronte che comprendi il suo punto di vista. Ti dimostrerai aperta e disponibile al confronto. Certo, sempre che ne valga la pena!

Ascolta e rispetta le opinioni altrui

Ascoltare e rispettare le opinioni altrui anche se non coincidono con le tue è importante. Non partire prevenuta, concedi agli altri la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, potrebbero stupirti positivamente. E anche se la vedi in modo diametralmente opposto, non offendere mai l'interlocutore. Puoi dialogare nel modo che più ti piace, non devi essere forzatamente educata e non devi rinunciare alla tua voce e alla tua personalità, indipendentemente da cosa pensano gli altri. La libertà di espressione è sacra. Ma una cosa è dire la propria e fare critiche costruttive, un'altra insultare. Se poi ricevi pareri negativi ma utili non evitare il confronto, anzi coglilo come un'opportunità. Ma attenzione, devono essere davvero critiche costruttive. Se non lo sono meglio chiudere subito la conversazione, nessuno ha il diritto di offenderti.

Non cercare di cambiare argomento solo perché non è di tuo interesse

In un gruppo di persone è inevitabile che il dialogo si focalizzi su argomenti che piacciono alla maggioranza. Non cercare di cambiare discorso solo perché non è di tuo interesse. Nessuno ti obbliga a parlare ma evita di rintanarti completamente nel tuo mondo o di isolarti con il cellulare in mano. Prova a fare qualche domanda o perlomeno cerca di ascoltare le altre persone e di interagire almeno un minimo. In un gruppo è importante sapersi adattare, scendere a compromessi, e non voler fare sempre di testa propria. E quando ti accorgi che l'argomento è "esaurito", allora sì, proponi pure qualcosa che sia più nelle tue corde.

Non rimanere in disparte

Se tendi a rimanere in disparte più che a monopolizzare la conversazione, cerca di superare la timidezza e di rompere il ghiaccio. Come riuscirci quando sei in gruppo? Per esempio iniziando a parlare con una sola persona o con quella che conosci di più. Occhio però a non isolarti, l'obiettivo è riuscire a interagire con tutti, non è un incontro a due. Se inizi a conversare con una persona sconosciuta, falle qualche domanda semplice. Chiedile il nome, di dov'è o che lavoro fa e declina la conversazione a seconda delle circostanze. Chiaro che se è un gruppo di lavoro, avrà più senso parlare di argomenti attinenti alla professione. Se invece è un gruppo accomunato da passioni in comune, rompere il ghiaccio sarà ancora più facile. Insomma, sforzati un po', vedrai che man mano si uniranno al dialogo anche gli altri oppure potresti coinvolgerli tu stessa, facendo qualche altra domanda. Anche i complimenti aiutano purché sinceri. Per esempio, se dici a una persona che ti piacciono le sue scarpe, puoi chiederle dove le ha comprate. E da lì iniziare a conversare.