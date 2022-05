Come rendere più accattivanti (e interessanti) le tue stories su Instagram

C ome rendere più interessanti le tue stories su Instagram e conquistare i followers in poche semplici mosse

Le Stories Instagram sono uno strumento potentissimo che però davvero in pochi sanno sfruttare. Consentono infatti di creare un legame con gli utenti, aumentare i followers e farsi conoscere. Ma come renderle accattivanti in un social che conta milioni di utenti e di creators digitali? Esistono alcuni trucchi che consentono di dare una marcia in più ai contenuti, aumentandone la visibilità.

Non serve molto, basta optare per musica, stickers e GIF, ma soprattutto usare le tantissime funzioni che Instagram ci mette a disposizione. La regola aurea però resta una: se vuoi davvero rendere le Stories accattivanti e interessanti non dovrai esclusivamente mostrare luoghi e piatti, m metterti in gioco, raccontando la tua esistenza e le tue passioni. Anche se c’è uno schermo di mezzo, infatti, la sincerità e la genuinità pagano sempre!

Prova i sondaggi

Non sfruttare tutte le potenzialità delle Stories di Instagram sarebbe un grave errore. Sono tantissime infatti le possibilità offerte da questo strumento. Punta dunque ad aggiungere dei contenuti che ti consentiranno di coinvolgere al massimo i tuoi followers. Prova, ad esempio, il potere dei sondaggi, rivolgendoti al pubblico per raccogliere dei pareri. Potresti chiedere cosa indossare, proponendo due look, cosa mangiare oppure dove andare. Gli utenti adorano prendere decisioni al posto delle persone che seguono e farlo sarà davvero divertente!

Fai domande

Gli utenti di Instagram adorano essere coinvolti quando guardano le Stories. Fra le funzionalità più efficaci in questo senso ci sono le domande. Permettono di interagire, ma soprattutto di conoscere meglio i follower in modo da poter orientare i contenuti in base ai loro gusti e desideri, rendendoli più efficaci.

Non dimenticare la musica

La musica è fondamentale nelle Stories di Instagram. Per questo non dovresti mai dimenticarla. Si tratta di un aspetto che non va sottovalutato: punta sulle hit di tendenza e sui brani del momento. In questo modo attirerai velocemente l’attenzione di chi sta scorrendo il carosello delle Stories.

Usa gli hashtag

Gli hashtag sono perfetti per aiutarti a mostrare le Stories Instagram a sempre più utenti. Se li sceglierai nel modo giusto potrai raggiungere molte più persone e amplificare la potenza dei tuoi contenuti. Nelle Stories puoi usare sino a 10 hashtag, usa tutti quelli riguardanti il tuo contenuto. Se non vuoi che siano visibili nascondili sotto un testo oppure sotto le gif personalizzate.

Geolocalizzati

Un ristorante che ti piace, una location da favola oppure un luogo da scoprire: se condividi delle Stories Instagram particolari ricordati sempre di geolocalizzare i tuoi contenuti. In questo modo tutte le persone che visiteranno quel luogo potranno accedere alle Stories che hai creato, aumentando al massimo la copertura.

Punta su Storie animate

Statistiche dimostrano le Storie animate vengono visualizzate maggiormente e sono apprezzate tantissimo dagli utenti. Prova ad aggiungere sticker tradizionali, gif, filtri personalizzati e musica per differenziarti e attirare l’attenzione. In questo modo sarai anche più visibile per l’algoritmo di Instagram: il social infatti preferisce la Storie animate alle immagini statiche.

Divertiti con le GIF

Le GIF sono l’ideale per rendere le Stories di Instagram più accattivanti. Prova a sfruttarle per lanciare call to action che siano incisive e che possano lanciare un messaggio. Il consiglio? Aggiungi alle GIF anche gli sticker con le domande per consentire agli utenti di dialogare e argomentare le loro idee.

Mira ai contenuti virali

Mirare sempre ai contenuti virali. Ovviamente le tue Stories di Instagram dovrebbero avere qualcosa di originale e particolare per spiccare, ma potresti costruirle partendo da un contenuto di tipo virale, sfruttando un trend. Ad esempio potresti chiedere agli utenti di commentare qualcosa di virals oppure convincerli a condividere il tuo contenuto.

Fai attenzione all’orologio

Fai sempre attenzione all’orario. Pubblicare le Storie nei momenti della giornata in cui gli utenti sono maggiormente attivi ti permetterà di aumentare le visualizzazioni. Sfrutta i picchi di frequenza, usando gli orari in cui gli utenti cercano maggiormente i contenuti sul social. Per capire quando agire leggi i dati che trovi negli Instagram Insights, un alleato per monitorare ogni giorno le interazioni legate al proprio account.

Mettiti in gioco

La regola più importante per rendere le Stories di Instagram accattivanti è sempre e solo una: mettersi in gioco! Se davvero vuoi avere successo su questo social e un buon seguito dovrai…metterci la faccia! Solo mostrandoti, raccontandoti senza filtri e parlando con sincerità sarai in grado di creare un legame reale con i follower e dare vita a una vera e propria community che non ti abbandonerà più.