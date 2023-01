I l profumo più adatto alla pelle va scelto con cura, seguendo alcuni step, ti sveliamo quali!

Come trovare la fragranza giusta? Il primo passo è quello di scegliere il profumo più adatto alla pelle. Un elemento che fa la differenza, oltre, ovviamente, al gusto personale. La cute infatti possiede un suo naturale odore che va a condizionare le note della fragranza scelta. Ciò che significa? Semplicemente che il modo in cui percepiamo un profumo varia in base anche al PH dell’epidermide, mutando da una persona all’altra.

PH cutaneo, come influenza le fragranze

La percezione del profumo dunque è condizionata dal PH cutaneo. Questo termine serve a indicare l’acidità oppure la basicità della pelle, ma anche l’acidità del derma. Questi fattori alterano sia la percezione olfattiva che la durata della fragranza.

Cosa può modificare il modo in cui “sentiamo” queste note? Un PH particolarmente basico oppure acido, ad esempio, ostacola la persistenza del profumo. Va poi presa in considerazione la produzione del sebo cutaneo. Quando è eccessiva infatti tende ad alterare le varie note olfattive, mentre nel caso in cui sia troppo ridotta l’evaporazione sarà veloce.

La pelle fa la differenza

Bastano poche semplici mosse per scegliere il profumo più adatto alla pelle. Quando entri in una profumeria infatti il primo impulso è quello di provare tutte le fragranze e annusarle, puntando su quella che ti colpisce di più. In realtà l’epidermide gioca un ruolo fondamentale in questo caso.

Prima di tutto non testare i profumi a caso, esagerando. Provane due o tre, al massimo, se nel provi di più potresti rischiare di non riuscire più a distinguere le note. Il secondo step è quello di testare le varie fragranze sui bastoncini di cartone, attendendo almeno trenta minuti prima di annusare le mouilettes. Solo così potrai davvero cogliere le note di cuore e quelle di fondo.

Una volta selezionato il profumo che preferisci testalo sulla pelle. Prima lava con attenzione e asciuga la zona del corpo su cui andrai a spruzzarlo, poi vaporizzalo su collo, décolleté, polsi e dietro le orecchie. Attendi almeno un’ora, infine annusa.

Come trovare la fragranza giusta

Trovare la fragranza giusta non è affatto semplice. Esistono infatti moltissimi profumi fra cui scegliere, puntando su numerosi fattori che vanno dal gusto personale all’influenza del PH della pelle.

Cerca in base alle famiglie olfattive – Prima di tutto prova a capire qual è la tua famiglia olfattiva preferita. Come trovarla? Dipende dal tuo carattere e da quello che vuoi comunicare. I profumi agrumati, ad esempio, sono schietti, frizzanti e freschi, mentre quelli orientali sono evocativi e sensuali.

Considera la stagione – Lo scorrere delle stagioni influenza fortemente la scelta del profumo. Punta su fragranze persistenti e dense d’inverno, con l’arrivo del caldo invece opta per note fresche e leggere.

Punta sulle emozioni – Quando testi un profumo lasciati andare alle emozioni, puntando sul suo potere evocativo. I profumi sanno suscitare delle emozioni forti, andando a toccare anche le corde più profonde della memoria. Affidati all’istinto e non sbaglierai!

Fai una pausa – Subito dopo aver selezionato le varie fragranze che ti piacciono ricordati di fare un piccolo break. Respira a fondo e attendi almeno mezz’ora. In questo modo resetterai le emozioni e potrai fare una scelta migliore.

Eau de Parfum o Eau de Toilette?

Spesso quando cerchiamo un profumo notiamo la differenza fra Eau de Parfum e Eau de Toilette. Cosa significa? L’Eau de Parfum presenta una percentuale di essenza compresa fra il 15% e il 20%, mentre nelle fragranze più intense può arrivare al 30%. Questa percentuale nell’Eau de Toilette scende al 10% e non supera il 15%. Infine nell’Eau de Colonia l’essenza non va oltre il 5%. L’Eau de Parfum dunque è più persistente e duraturo rispetto all’Eau de Toilette.

L’attenzione al carattere

Il profumo che scegli è legato anche al tuo carattere. Rappresenta il tuo biglietto da visita e quello che vuoi raccontare al mondo, svelando in questo modo chi sei. Come già anticipato esistono diverse famiglie olfattive che possono aiutarti a capire qual è la fragranza giusta per te.