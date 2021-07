È il nostro social preferito, quello dove condividiamo le nostre giornate, le passioni e gli interessi. Ma sappiamo usarlo nel modo giusto?

È il social del momento, e in realtà lo è già da un pezzo, ma la verità è che di usarlo non ci stanchiamo mai. Tuttavia, utilizzarlo senza un criterio, o una strategia, può non portarci da nessuna parte. Al contrario, invece, per usare Instagram per essere sempre alla moda bastano pochi accorgimenti.

E sono questi che vogliamo condividere con voi oggi, 5 consigli per utilizzare il social più amato di sempre nel migliore dei modi. E perché no, sfruttare la visibilità che può darci per far conoscere i nostri interessi, le passioni e il nostro talento. Scopriamo insieme come fare.

Come usare Instagram per essere sempre alla moda

Usare Instagram per essere sempre alla moda non è un’utopia, né una cosa così complicata come può sembrare. Certo ci vogliono impegno e costanza nella gestione, ma sappiamo bene che queste sono richieste inevitabilmente se vogliamo avere successo.

Se quindi l’obiettivo è quello di trasformare il nostro profilo Instagram in una vetrina dei nostri talenti, se vogliamo diventare It girl, o per qualsiasi altro motivo, dobbiamo prenderci cura delle fotografie e di tutti quei contenuti postati.

Prima di iniziare, munitevi di carta e penna per appuntare questi preziosi consigli e poi trasformateli in un mantra giornaliero. Non dimenticate che, indipendentemente dagli obiettivi da raggiungere, organizzazione e programmazione dovranno diventare le vostre migliori alleate. Pronte a iniziare a usare Instagram per essere sempre alla moda?

Come scegliere la palette di colori

Per usare Instagram per essere sempre alla moda occorre curare i contenuti pubblicati e il profilo d’insieme. Da dove si comincia? Dalla palette di colori, ovviamente. Basta uno sguardo ai profili delle migliori influencer del web per vedere come, da quelli, emerge sempre un colore predominante.

Ovviamente non deve essere una condizione limitate, quando più un plus di riconoscibilità da aggiungere al proprio profilo. Per esempio si può scegliere una palette di colori, anche ampia e variegata, ma che venga utilizzata con coerenza e costanza, in modo da rendere il profilo omogeneo e unico.

O, ancora, si può scegliere uno sfondo neutro, ideale soprattutto per chi si occupa di recensioni di prodotti o di mettere in evidenza un vestito, piuttosto che un accessorio. Ma c’è anche chi sceglie, invece, uno o due colori predominanti e li rende i must di ogni foto e chi, ancora, è affezionato al vecchio e caro black and white.

Insomma, optate per una palette che rispecchi il vostro carattere, e le vostre preferenze, e cercate di tenere fede a quella. Noterete voi stesse una gran differenza una volta entrate nel vostro profilo: l’effetto sarà impattante e anche assai gradevole. E questo è solo il primo step.

Pianificazione e organizzazione

Come anticipato la pianificazione e l’organizzazione sono i mantra per avere un profilo Instagram curato e da vera It girl. Per usare Instagram per essere sempre alla moda bisogna lavorare sodo pianificando in anticipo i contenuti e programmandoli attraverso gli strumenti online messi a disposizione da diverse applicazioni gratuite e non.

Come usare Instagram per essere sempre alla moda: le stories

Ovviamente, se il nostro obiettivo è quello di emergere sul web, e diventare riconoscibili dobbiamo metterci la faccia, in tutti i sensi. Le semplici fotografie pubblicate e condivise sul feed possono non essere abbastanza.

Le persone, infatti, tendono ad affezionarsi di più quando conoscono le persone. Se da una parte, quindi, andiamo a creare dei contenuti realmente utili e significativi, dall’altra possiamo utilizzare le stories per farci conoscere di più da chi ha scelto di seguirci.

Ma non solo, questo utilissimo strumento introdotto solo qualche anno fa, può aiutarci nella stessa strategia che abbiamo scelto per crescere su Instagram. Possiamo, per esempio, svelare i retroscena delle fotografie pubblicate oppure fare delle stories di approfondimento. E, ancora, inserire dei link di rimando a siti personali e non.

Insomma, le stories sono forse l’unico strumento di contatto diretto che abbiamo con la nostra community. Se vogliamo quindi creare un profilo vincente, non possiamo ignorarle.

Scegliere il tema

Ritorniamo ora alla parte più operativa per creare un profilo Instagram alla moda. Abbiamo parlato dei colori, indispensabili per renderci riconoscibili agli occhi degli altri. Ora è arrivato il momento di scegliere il tema.

Per usare Instagram per essere sempre alla moda, infatti, il consiglio è quello di scegliere un macro tema che rifletta un po’ la nostra personalità, le passioni o gli interessi. Partendo dai nostri obiettivi finali, cerchiamo di capire come veicolare quei messaggi.

Questo non vuol dire che non possiamo parlare di altro, ma seguire un fil rouge è necessario per essere riconoscibili alla community. Il rischio è quello di perdersi e divagare troppo.

La qualità delle immagini

Ultima, ma non meno importante, s’intende, è la qualità delle immagini. Instagram è probabilmente il social network più visivo sul quale siamo iscritte. Quindi va bene dare importanza ai contenuti testuali, ma sono le immagini le assolute protagoniste del nostro profilo.

In questo senso possiamo lasciarci ispirare dalle influencer del nostro settore o farci aiutare da amici e parenti più ferrati di noi. L’importante è che le fotografie postate siano sempre di qualità.

Come avete visto, usare Instagram per essere alla moda non è poi così difficile. Iniziate sin da subito a pianificare la vostra strategia di successo.