S i comporta in modo strano o ti evita? Ecco come risolvere la situazione prima che sia troppo tardi

È proprio vera quell’affermazione che dice che chi trova un amico trova un tesoro. È per questo che dobbiamo sempre proteggerlo come il bene più prezioso che abbiamo. Ed è sempre per questo motivo che se un’amica ci evita, dobbiamo intervenire prontamente per salvaguardare il rapporto in questione.

Prima di vedere come affrontare la situazione, però, una premessa è doverosa. Che si tratti di un’amicizia di vecchia data, o di una più recente, dobbiamo tenere presente che le incomprensioni, così come gli allontanamenti temporanei fanno parte di tutti i rapporti umani.

Ecco perché non è necessario allarmarsi, ma è opportuno andare a fondo alla questione e capire come evitare che un’amicizia importante finisca, magari per un motivo futile. Scopriamo insieme come comportarci quando questo accade.

Cosa fare se un’amica ci evita: analizzare la situazione

La prima cosa da fare se ci accorgiamo che un’amica ci evita, è quella di analizzare l’intera situazione con lucidità. Senza farci prendere da allarmismi o paranoie, che potrebbero farci commettere dei gesti avventati, prendiamoci un po’ di tempo per comprendere cosa sta succedendo.

La nostra amica ci sta davvero evitando o è solo una nostra sensazione? E se fosse solo particolarmente impegnata in questo periodo? Porci queste domande in partenza ci permetterà di guardare la situazione con più chiarezza e di evitare di creare conflitti inesistenti.

Possiamo anche lasciarci consigliare da una persona estranea ai fatti. Non essendo coinvolta sentimentalmente, infatti, questa riuscirà a essere più razionale, e magari a darci qualche buon consiglio da seguire. Un'opinione esterna, in questo senso, è sempre ben accettata.

Qualora però le nostre domande non dovessero avere risposte soddisfacenti, allora è il caso di intervenire e di coinvolgere la diretta interessata.

Organizzare un incontro

Se i nostri dubbi sono confermati, e la nostra amica ci evita, cerchiamo di ottenere un incontro. La cosa più sbagliata che possiamo fare, infatti, è quella di provare a chiarire la questione via messaggio privato o, peggio, con una nota vocale.

Un incontro vis-a-vis, in questo senso, sarà fondamentale per capire cosa c’è nel rapporto che non va e come mai quella persona è arrivata a evitarci. Poniamo tutte le domande del caso, ma soprattutto ascoltiamo.

Solo così, guardandoci occhi negli occhi, potremmo instaurare un dialogo sincero e capire cosa c’è che non va, per scegliere insieme se ricucire quell’amicizia oppure dirle addio per sempre.

Cosa fare se un’amica ci evita: la sincerità prima di ogni cosa

La prima cosa che dobbiamo fare, se un’amica ci evita, è quindi quella di instaurare un dialogo onesto e sincero da ambedue le parti. È necessario quindi dare sfogo a tutti i sentimenti e alle emozioni che ci appartengono, così da far comprendere il nostro stato d’animo alla persona che abbiamo davanti.

Attenzione per, esprimere con chiarezza e sincerità quello che pensiamo, non vuol dire essere aggressivi o duri. Ricordiamoci, infatti, che siamo lì con una missione: quella di salvare un rapporto. Partire con il piede di guerra non farà che incrinare la relazione.

Ammettere i propri errori

Ammettere i propri errori, a volte, risulta davvero difficile, soprattutto perché non sempre siamo in grado di vederli. Ecco perché prima di incolpare l’amica in questione, dobbiamo interrogarci sui nostri comportamenti.

E se fossimo state noi a commettere un passo falso? E se involontariamente l’avessimo ferita? Se un’amica ci evita, prima di accusarla, cerchiamo di capire cosa è successo davvero.

Facciamo un passo indietro e mettiamo da parte tutte le convinzioni che abbiamo: a volte è l’unico modo per guardare alle situazioni con la massima lucidità. E se abbiamo commesso un’errore, ammettiamolo. E poi chiediamo scusa. Se è una vera amica, sarà come perdonarci.

Cosa fare se un’amica ci evita: andare avanti

Se nonostante tutti i nostri sforzi per recuperare il rapporto o per chiarire una situazione ambigua la nostra amica continua a ignorarci, allora è forse il caso di fermarci. Abbiamo due opzioni, in questo senso.

Se un’amica ci evita, e continua a farlo dopo che abbiamo provato a chiarire, possiamo darle un po’ di tempo. A volte, infatti, le persone hanno semplicemente bisogno dei loro spazi, anche se questo significa allontanarsi dalle persone che amano di più. Se è un’amicizia vera e autentica, il tempo non la scalfirà.

A un certo punto, però, nonostante i tentativi fatti, arriva il momento di voltare pagina. Dobbiamo farlo per noi e per la nostra vita, anche se questo vuol dire rinunciare a un rapporto sul quale abbiamo investito tanto. Perché in amicizia, così come in amore, ci vuole reciprocità, e una relazione non può essere mandata avanti da una sola persona.

E farà male perdere una persona che consideravamo amica, ma non sarà la fine del mondo anzi, sarà un’occasione per imparare qualcosa e per dedicarsi a nuove conoscenze.