Le cose che non dovresti mai dire a chi è della Vergine

T ranquilla e razionale, la Vergine è anche particolarmente permalosa, soprattutto se pronunci le frasi sbagliate!

Precisione, grande diligenza e uno spirito analitico: fra i segni zodiacali quello della Vergine è uno fra i più razionali. Ciò di cui ha bisogno? Avere sempre il controllo delle situazioni e della realtà intorno, placando un temperamento che a volte può diventare inquieto e ossessivo. Questo segno di Terra infatti vive di grandi contraddizioni: ha un senso dell’umorismo innato, ma non sopporta le critiche, si innamora della mente delle persone e le effusioni in pubblico gli provocano imbarazzo.

Le caratteristiche del segno

Il motto della Vergine potrebbe essere: “Si va dritti al punto!”. Ci troviamo di fronte a un segno ricco di sfaccettature, serio, gentile ed elegante, forse il più responsabile dello zodiaco. Sensibile e permaloso come il Cancro, è un segno che ha fatto della precisione e della razionalità uno stile di vita. Non ama le sorprese, sul lavoro e in amore, così tanto che a livello sentimentale spesso risulta un po’ “rigido”.

Per fidarsi di una persona ha bisogno di creare una connessione mentale, ma quando si affeziona a qualcuno si scioglie letteralmente. Ha un grande senso dell’onore – sia in amicizia che nelle relazioni sentimentali – questo porta la Vergine a rispettare sempre gli impegni presi. Attenzione però, dietro un carattere riservato e mite potrebbe anche nascondersi un animo ribelle e indipendente.

Gli errori da non fare

Analitica e precisa, la Vergine segna confini ben precisi nella vita e non ama chi li valica senza il suo permesso. Ha fatto della razionalità e dell’organizzazione un credo, perciò non sopporta chi cerca di impartirle lezioni o mette in discussione le sue decisioni.

Pulizia, pianificazione e analisi sono i super poteri della Vergine e guai a metterli in discussione o a provare a neutralizzarli. Anche se questo segno zodiacale si mostra sempre tranquillo e docile, nasconde dentro di sé un fuoco che sarebbe meglio non risvegliare! Meglio dunque andarci con i piedi di piombo. Scopriamo cosa non fare, ma soprattutto non dire mai e poi mai a una persona nata sotto il segno della Vergine.

Sorpresa!

La Vergine, precisa e costante, programma ogni secondo della sua giornata in modo minuzioso. Per questo detesta le sorprese! Se provi a sorprendere una persona nata sotto questo segno, ad esempio con un party organizzato all’ultimo minuto e una festa improvvisata, potresti causare un vero e proprio terremoto emotivo.

Hai torto

I nati fra il 23 agosto e il 22 settembre hanno una grandissima capacità analitica e una razionalità che li spinge ad analizzare ogni cosa in modo minuzioso. Per questo dire a una persona della Vergine che ha torto potrebbe risultare un grave errore! Non ammette infatti il dissenso e vuole sempre avere l’ultima parola, soprattutto per le questioni che la riguardano.

Sei buffa

Ironica e con un grade senso dell’umorismo, la Vergine però ama scherzare solamente quando lo decide lei. Guai a metterla in ridicolo davanti agli altri: non te lo perdonerebbe mai! Se diventa bersaglio delle tue battute potresti perdere la sua fiducia in pochi secondi e recuperarla sarebbe davvero difficile.

Dai, facciamo una follia

Il segno della Vergine è governato da un’energia che spinge verso la prudenza, anche eccessiva! Preferisce non avventurarsi in situazioni oppure cose che non conosce o che non ha valutato prima. Ha bisogno di calcolare conseguenze e rischi, misurando tutto, dunque chiedergli di fare una follia improvvisa sarebbe come chiedergli di smettere di respirare!

Che caos la tua casa

La Vergine adora l’ordine e questa sua mania si riflette soprattutto nella sua casa. Cura l’arredo, organizza gli spazi e adora che ogni cosa sia al suo posto. Se critichi il suo “nido” potresti ferire questo segno zodiacale mortalmente! Piuttosto, se vuoi davvero conquistarlo, complimentati per l’ordine impeccabile.

Ma come ti sei vestita?

Pudica e amante dell’eleganza, la Vergine è molto attenta a scegliere il proprio look. Adora gli outfit e sobri, non gradisce abiti troppo corti o scollature. Commenti sui suoi vestiti, sullo stile che sceglie e su cosa indossa sono considerati da questo segno sgradevoli e fastidiosi. Se li pronunci rischi di indispettirla e non poco!

Dai, muoviti!

La Vergine ama poltrire e ritagliarsi dei momenti di puro relax. Non chiederle di uscire quando è già in pigiama o al di fuori dei suoi canonici orari. Non cercare di convincerla a fare qualche sforzo o prendere un impegno mentre si sta riposando: potrebbe infuriarsi!

Abbracciami e baciami

Chi è del segno zodiacale della Vergine non ama esternare le proprie emozioni. Non sopporta i gesti d’amore eclatanti in pubblico e le effusioni, per questo prova imbarazzo nelle situazioni in cui qualcuno gli chiede di mostrare cosa prova chiaramente.