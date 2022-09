Il tuo outfit ideale? Lo indicano le stelle! Ad ogni segno dello zodiaco corrispondono uno stile e un’attitude ben precisi: cos’avrà in serbo per te l’oroscopo più glamour di sempre?

Moda e oroscopo

Le stelle non mentono mai, anche quando si parla di moda. Se è vero infatti che ad ogni segno zodiacale corrispondono caratteristiche caratteriali ben precise, è vero anche che ad ogni indole corrisponde una vera e propria identità di stile.

Cosa significa? Vuol dire che lo zodiaco parla chiaro: gli astri influenzano molto di noi, comprese le scelte che facciamo per il nostro guardaroba!

Abbiamo preparato per te un vero e proprio fashion-oroscopo, una mappa zodiacale di stile che ti aiuterà a capire quali caratteristiche rispecchiano a pieno il tuo segno e quali pezzi non possono davvero mancare nel tuo armadio.

Curiosa? Prendi spunto da ciò che dicono le stelle e aggiungi un pizzico di personalità: farai di sicuro centro!

Ariete. Stile ribelle

Se sei Ariete non ci sono dubbi: possiedi personalità a palate e la tua indole ribelle ti spinge a osare sempre, nella vita come nel guardaroba.

Tendi a reinterpretare ogni capo, a conferirgli il tuo inconfondibile tocco personale. L’unica vera sfida è tenere a freno quella tua tendenza a esagerare con look a volte decisamente troppo audaci.

Il trucco per trovare il giusto equilibrio? “Less is more”, ripeti questo mantra ad ogni scelta di outfit e non potrai più sbagliare.

Il capo che non può davvero mancare nel tuo guardaroba? Un abito sexy, ma sufficientemente basico da poter essere stravolto (e travolto!) dalla tua personalità.

Ariete

Toro. La fashion addicted

Il segno dal più spiccato senso estetico di tutto lo zodiaco, non ci sono dubbi.

Se sei Toro ami il lusso, il bello, l’opulenza. Sei fashion allo stato purissimo e gli astri ti indicano ammiccando come il segno più glamour in assoluto e come il prototipo della vera fashion addicted. Il tuo unico tallone d’Achille? Lo shopping, che domande!

Nel tuo guardaroba non manca mai nulla, questo è certo. Il solo consiglio che possiamo darti è quello di selezionare con molta cura i pezzi da comprare, per evitare inutile confusione: avrai l’armadio dei sogni!

Toro

Gemelli. La più comunicativa

Sei la più camaleontica dello zodiaco, lo sapevi? Le nate sotto il segno dei Gemelli sono umorali in tutto, outfit inclusi: a chi ti sta intorno sarà sufficiente uno sguardo alla mise per capire come ti senti. Se vesti di nero dunque… meglio girare al largo!

Nel tuo guardaroba non possono assolutamente mancare qualcosa di scuro, qualcosa di colorato e qualcosa di bianco: più vasto sarà l’assortimento del tuo armadio, più ti sarà facile esprimerti con i vestiti!

Gemelli

Cancro. Sporty style

Sei pratica e poco incline ad outfit elaborati. Le donne Cancro amano la comodità e non possono rinunciare ai look sporty.

Il consiglio? Fai uscire il lato girly che è in te e aggiungi qualche dettaglio glamour alle tue mise: lo stile comfy-chic è decisamente quello che fa per te!

Nel tuo guardaroba non possono assolutamente mancare: un giubbotto grintoso, un paio di chunky sneakers e un numero sfacciato di cinque tasche in denim.

Cancro

Leone. Colei che “fa la moda”

Grintosa, anticonformista e di carattere. Sei colei che anticipa le mode, che detta i trend: sei decisamente la regina della foresta, pardon… dello stile!

Le nate sotto il segno del Leone sono sensuali e amano apparire: il loro mondo può essere sparkling, glam rock e persino deluxe, purché sia eccessivo.

Nel guardaroba di una vera Leone non possono mancare azzardi allo stato puro: un bel mini dress che fa “bling-bling”, tra glitter e lustrini, dettagli in piume e qualche stampa dissacrante saranno pietre miliari alle quali difficilmente potrai rinunciare se sei di questo segno.

Leone

Vergine. Stile minimal

Sei precisa, rigorosa, a tratti pignola. Se sei della Vergine ami i look low profile, ma sempre personali e molto curati in ogni dettaglio. Continua dunque a seguire la tua indole, che di solito è ben consigliata da un gusto impeccabile, ma concediti – almeno di tanto in tanto - qualche piccolo “colpo di testa”.

Cosa non può mancare nell’armadio di una nata sotto il segno della Vergine? Un little black dress, rigorosamente da sdrammatizzare con gli accessori.

Vergine

Bilancia. L’eleganza

Se sei della Bilancia ami la quintessenza della femminilità, l’eleganza allo stato purissimo.

Sei raffinata e quando si tratta di outfit dedicati a situazioni esclusive non sbagli un colpo. Qualche indecisione arriva invece quando si tratta di scegliere look più casual e sporty, ma con il tuo proverbiale buon gusto ne esci sempre a testa alta.

Il tuo armadio è un tripudio di long dresses e tacchi alti, ne siamo più che certi!

Bilancia

Scorpione. Grinta e personalità da vendere

Un segno che si può riassumere in un’unica parola: carattere.

La donna Scorpione ha personalità da vendere, sa imporsi e imporre il proprio stile. Ama gli outfit ad alto tasso di grinta, senza mai dover scendere a grossi compromessi tra praticità ed estetica.

Cosa inserire nel guardaroba se sei dello Scorpione? Noi ti consigliamo di puntare su una jumpsuit, diventerà il tuo capo “mai più senza”.

Scorpione

Sagittario. La cittadina del mondo

Un segno leggero, che di solito porta con sé delle vere e proprie cittadine del mondo.

Se sei del Sagittario sei curiosa, aperta e ami incontrare e conoscere culture differenti. Tutto questo non può che riflettersi nel tuo stile, che spesso si traduce in un mix and match di caratteri e influenze.

Il pezzo must have per il tuo guardaroba? Il kimono, da usare aperto sopra agli outfit più disparati e creativi.

Sagittario

Capricorno. Stile mannish e rigore

Le stelle dicono di te che sei caparbia e testarda, precisa e puntuale.

Il guardaroba di una Capricorno di solito dice di lei che gli astri hanno decisamente ragione! Nei tuoi outfit metti rigore e un filo di rigidità, ma nessuno come te sa mischiare stile mannish e sensualità.

Nel tuo guardaroba ti consigliamo di inserire un completo bold blazer - pantalone: sarai semplicemente perfetta, come piace a te!

Capricorno

Acquario. L’artista della moda

Eccentrica, creativa, libera dalle convenzioni. Se sei Acquario ami vivere la moda con una certa leggerezza e reinterpretarla con una buona dose di senso artistico.

Nel tuo armadio non dovranno assolutamente mancare stampe, pezzi unici – magari rubati al vintage – e tanto, tantissimo colore!

Acquario

Pesci. La romantica

La più romantica dello zodiaco è senza ombra di dubbio la donna Pesci. Se sei nata sotto questo segno sei spiccatamente femminile e sognatrice, amante delle tonalità tenui e dello stile bon ton.

Cosa non può mancare nel tuo guardaroba? Camicette in seta, gonne midi e abiti in candy colors: sarai semplicemente te stessa!

Pesci