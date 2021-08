E bbene sì, qualsiasi sia lo stile d'arredo e qualsiasi sia la tua personalità esistono delle cose chic da avere in casa, piccoli tocchi di eleganza che lasciano il segno: tu quante ne hai?

Ogni appartamento è un mondo a parte, ogni posto che abitiamo è un nido personalizzato. Eppure, esistono delle cose chic da avere in casa che non dovrebbero mai mancare.

Si tratta di oggetti ed elementi d'arredo che contribuiscono a dare alla tua abitazione un piccolo (o grande) tocco elegante, che denotano buongusto e classe. Sei pronta a sapere di quali si tratta?

Arazzi o decorazioni in macramè

Non è per tutti, è vero, ma il macramè è davvero elegante, per questo arazzi e decorazioni realizzati con questa tecnica rientrano tra le cose chic da avere in casa.

Mentre un arazzo si abbina perfettamente alle camere da letto boho chic (o comunque alle case in stile boho), decorazioni come acchiappasogni, portapiante e cornici per specchi a parete possono essere abbinate a (quasi) qualsiasi stile, con un pizzico di originalità e creatività.

Oggetti vintage

Il vecchio telefono della nonna, una radio antica, una macchina per cucire vintage. E ancora, macchine fotografiche, mappamondi, orologi, bauli: gli oggetti vintage incontrano il gusto di tutti e rientrano tra le cose chic da avere in casa.

Chiaramente non bisogna scegliere a caso e ammucchiare mobili e arredo in stile retrò. Al contrario occorre fare una cernita, capire quali sono gli oggetti vintage che rispecchiano il tuo stile e cosa possono dire di te.

Gli oggetti vintage possono davvero risultare ricercatissimi a patto che non ci si accontenti del primo che si trova.

Vinili

Le meno attente potrebbero pensare che i vinili siano da considerare oggetti vintage, ma no, non è affatto così. I dischi in vinile vengono prodotti continuamente e hanno un suono unico nel loro genere, davvero inimitabile per chi ama la musica nel profondo.

Avere dei vinili in casa, di qualsiasi anno siano, insieme a un buon impianto per riprodurli, è sinonimo di eleganza e profonda conoscenza della buona musica.

Bicchieri di cristallo

Come, come? I bicchieri di cristallo? Qualcosa di così "antico" rientra tra le cose chic da avere in casa? La risposta è: assolutamente sì. I bicchieri di cristallo sono un segno di grande eleganza per la loro delicatezza e fragilità.

Non si tratta di un servizio di bicchieri da mettere a tavola tutti i giorni, ma di qualcosa di unico da destinare a occasioni importanti, che meritano di essere celebrate con la dovuta classe.

Se vuoi un consiglio, sarebbe bene optare per calici o flute in cristallo, con piccole rifiniture se ami qualcosa di particolare.

Poltrone di design

Ebbene sì, anche le poltrone di design rientrano nelle cose chic da avere in casa. Esistono dei veri e propri pezzi cult, diventati iconici per merito delle loro forme che sono riuscite a coniugare comfort e funzionalità.

Ne esistono di famosissime, in grado di abbinarsi a ogni tipo di arredo. Se non si vuole spendere un occhio della testa, chiaramente, si può optare per delle imitazioni d'autore.

Lampade di design

Il ragionamento fatto sulle poltrone vale anche per le lampade di design più famose: ne esistono tantissime, tutte in grado di abbinarsi agli ambienti più disparati.

Optare per delle lampade di design significa fare una scelta elegante e alla moda dando all'illuminazione della tua casa l'importanza che merita.

Decanter

Se ami il vino devi sapere che in base al galateo del buon bere questa bevanda deve essere fatta decantare per assaporarne al meglio ogni sfumatura.

Il decanter è una di quelle cose chic da avere in casa, imprescindibile se sei una bon viveur. Ne esistono di diverse forme e dimensioni, ma i migliori e più eleganti restano quelli slanciati e in cristallo, trasparenti e d'effetto.

Se non sai come usarlo, è presto detto: se stai servendo un vino invecchiato oltre 10 anni devi farlo decantare per 30 minuti, mentre uno più giovane dovrà decantare almeno per un'ora.

Bonsai

Non esiste casa senza piante: un tocco verde è sempre e comunque elegante. Però, se vuoi qualcosa di davvero chic, la scelta migliore è e resterà sempre il bonsai.

I bonsai sono piante straordinarie, piccoli alberi in miniatura che necessitano di cura, amore e pazienza per prosperare. Avere in casa un bonsai ben curato trasmette senso di affidabilità a chiunque lo guardi.

Inoltre, in base all'angolo dove è posizionato e alla sua forma, il bonsai risulta davvero chic: un piccolo incanto verde.

Quadri personalizzati

È vero, le decorazioni per la casa oggigiorno sono quasi tutte "mordi e fuggi". Esistono centinaia di poster, stampe e quadri pre-confezionati che, però, hanno una grandissima pecca: sono uguali e dunque si possono davvero trovare ovunque.

Tra le cose chic da avere in casa, dunque, non deve mancare qualcosa di unico come uno o più quadri personalizzati, commissionati su misura. Attenzione, non devono essere delle opere d'arte super costose, si può optare anche per qualcosa di low cost.

L'importante è che parlino di chi sei davvero, che ritraggano un soggetto originale e che non ce ne siano altri al mondo.

Specchi originali

Non devono essere eccessivi o troppo particolari, ma di base avere alcuni specchi originali in casa aiuta a dare un pizzico d'eleganza all'ambiente.

Di base arredare con gli specchi fa sembrare grandi gli spazi piccoli, ma la loro collocazione in precise stanze, rispecchiando lo stile personale e d'arredo della casa, rende tutto molto più chic.

Per intenderci, nell'ingresso di una casa in stile moderno può trovare posto uno specchio senza cornice con luci incorporate, mentre chi occhieggia al retrò può optare per uno specchio più antico, dalla classica cornice dorata, che richiama i quadri di una volta.