Queste sono le cose che non dovresti mai dire a chi è del Capricorno

V uoi andare d'accordo con una nata/o sotto le stelle del Capricorno? Ecco quali sono le cose che non dovresti mai dirle/gli, per nessuna ragione

Come cita un famoso verso, il mondo è bello perché è vario. E in quanto tale è logico che ognuno di noi abbia pregi e difetti, cose che si amano e altre per cui si prova un particolare fastidio. Caratteristiche assolutamente normali e uniche e che possono dipendere da innumerevoli fattori, come per esempio il proprio segno zodiacale. Visto il periodo, quindi, cos’è che non si può o sarebbe meglio non dire assolutamente a un Capricorno per evitare spiacevoli reazioni?

Vista la sua natura introversa, riflessiva, prudente e a tratti diffidente, le cose che sarebbe prudente non dire o quanto meno alleviare nei toni sono diverse, soprattutto se si è amici di un Capricorno, un valore importantissimo per questo segno di terra cosi unico e particolare e che sarà il vero protagonista delle prossime settimane. Ecco, allora le cose a cui prestare attenzione se volete conversare con una nata/o sotto queste stelle ed evitare di imbattervi in reazioni non proprio piacevoli.

Capricorno, fai come ti ho detto!

Chi conosce un Capricorno lo sa, il modo migliore per assicurarsi di non raggiungere l’obiettivo è quello di cercare di imporglielo. Questo segno, infatti, non ha un rapporto ottimale con le regole, soprattutto quando si cerca di obbligarli a seguirle.

Preferiscono sempre fare di testa loro ed è bene che voi lo sappiate, quanto meno per cercare un approccio diverso nel caso in cui davvero avete bisogno che vengano seguite determinate indicazioni.

Vuoi sempre avere ragione

Che la tendenza a voler avere sempre ragione da parte dei Capricorno sia piuttosto vera, farglielo notare (magari anche in malo modo) non è per nulla il metodo più efficace per calmare la discussione o renderla il più equa possibile.

Oltretutto nonostante sarebbe sempre meglio avere un dialogo equilibrato, la presunzione dell’avere ragione tipica dei Capricorno non è del tutto infondata, quindi probabilmente fareste meglio a fidarvi della loro opinione.

Ma quanto sei chiuso, forse troppo!

Come detto, la natura del Capricorno è piuttosto introversa, riservata, riflessiva. Oltre poi a essere un segno molto prudente nei suoi rapporti. In poche parole prima di fidarsi di qualcuno ci mette un bel po’. Proprio per questo è tanto inutile che gli facciate presente questo suo aspetto caratteriale, lo sanno benissimo e stanno bene così.

Piuttosto che “criticare” la loro chiusura, potreste cercare di comprenderli, di conquistare la loro fiducia e di riservarvi (sempre che loro vogliano) la possibilità di conoscerli meglio.

Quanto sei lenta mia cara Capricorno

Che frase davvero disastrosa se detta ad un Capricorno. Questo segno, infatti, ha bisogno di prendersi i suoi tempi e di fare le cose in modo graduale, senza fretta e senza metterne agli altri. Sono persone piuttosto prudenti e come già detto, riflessive.

E questo non può fare altro che allungare i loro tempi di azione. Invece di mettergli una fretta che non apprezzerebbero (e che comunque non seguirebbero) provate a prendere esempio da loro, imparando ad assaporare ogni singolo istante e a prendervi il giusto tempo per fare le cose.

Pensi solo al lavoro e ai soldi

Caratteristica dei segni di terra è quelle di essere piuttosto concreti, materiali per certi versi. Ma non per avarizia sia chiaro, quanto piuttosto per consapevolezza che il denaro serve per vivere e stare e fare del bene. E su questo non gli si può dare troppo torto.

Per quanto riguarda il pensare al lavoro, poi, questo fa parte della natura ambiziosa e stacanovista del segno. Un aspetto assolutamente vero ma che, se va a fargli perdere di vista gli affetti, basterà farglielo notare per portarli a rallentare e a dedicarsi maggiormente ai propri cari.

Sei davvero troppo precisina e pignola

Ora, che le nate nel segno del Capricorno siano persone precise, attente e a tratti pignole è vero, ma dopo tutto lo fanno perché amano che ogni cosa sia fatta nel modo migliore, per sé e per gli altri.

Ecco perché, se proprio dovete farglielo presente, dovreste tenere conto che il loro farsi in quattro è fatto anche per voi, per garantirvi il meglio in tutto. Non proprio una cosa di cui lamentarsi quindi, e nel caso fatelo con i toni giusti, spiegando le vostre motivazioni.

Capricorno ma tu non ridi mai!?!

Diciamocelo chiaramente, chi è nato sotto le stelle del Capricorno non finge mai. La sua espressione di base è piuttosto seria, neutrale e solo con chi ama davvero o con chi si fida si trasforma in un volto più rilassato e sorridente.

Oltre poi a sfociare in grandi risate quando si diverte davvero. Se con voi questo non accade il problema non è della nata/o Capricorno, anzi. Semplicemente voi non rientrare nella sua cerchia di pochissime simpatie e amicizie vere. E su questo nessuno ha colpe.

Che dire, nonostante la natura complicata di questo segno i modi per andarci pienamente d’accordo ci sono. Magari partendo proprio da quelle cose che non dovreste mai dirgli e che meriterebbero una conoscenza più approfondita della persona che avete davanti. Non vi resta che provare a farlo e darvi la possibilità di instaurare una nuova amicizia fatta di lealtà, sorrisi e affetto sincero.