È una vera rivoluzione quella di BAT Italia, che con il lancio ufficiale di glo Hilo e glo Hilo Plus, i dispositivi scalda stick più avanzati mai realizzati dal brand glo, riscrive le regole della categoria del tabacco scaldato. Grazie alle tecnologie innovative, con i nuovi dispositivi l’esperienza quotidiana a cui siamo abituati diventa un rituale: ecco tutte le novità esclusive dell’ecosistema glo, che ci porta così in una vera e propria nuova era.

La nuova generazione di dispositivi glo

Con glo Hilo e glo Hilo Plus i consumatori adulti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza superiore grazie ad una gamma completa di funzionalità. La prima novità arriva con glo Hilo, prodotto con il quale BAT Italia introduce Turbostart™ una tecnologia esclusiva che combina onde infrarossi e riscaldamento a resistenza per garantire un gusto intenso e costante. A queste innovazioni si aggiunge il display Easyview™, grazie al quale ogni interazione diventa più semplice e immediata e, nella versione Hilo Plus (il dispositivo a due pezzi), il display è touchscreen.

I nuovi prodotti BAT Italia trasformano completamente l’esperienza di utilizzo, rendendo ogni azione semplice e intuitiva. Con questo obiettivo, glo Hilo Plus offre inoltre la funzione Easyswitch™, grazie alla quale è possibile scegliere tra due modalità d’uso del pennino (con o senza custodia di ricarica) per un utilizzo più flessibile.

Tutte queste funzioni non compromettono la praticità dei nuovi dispositivi, che anzi rappresentano un’ulteriore evoluzione per il brand: una sola ricarica è infatti sufficiente per un’intera giornata di autonomia. Il design dei dispositivi è elegante e moderno, e i colori permettono ai consumatori di scegliere il prodotto che più fa per loro, spaziando da tonalità come Perla, Smeraldo, Rubino e Oro ai più classici Nero, Blu e Viola.

A completare l’esperienza è infine l’app myglo, che permette di personalizzare i messaggi sul display e monitorare le sessioni. Sempre sulla piattaforma, è possibile inoltre impostare un blocco sicurezza myLock per impedire che il prodotto sia utilizzato da altri e persino attivare la funzione Trova il mio glo.

glo sostiene The Circle, e celebra il valore dell’esperienza

In parallelo con il lancio sul mercato dei nuovi dispositivi, glo inaugura The Circle: un temporary hub esperienziale in una delle zone più iconiche di Roma. Sponsorizzato dal brand, l’hub è curato da Lux Entertainment, eccellenza Made in Italy riconosciuta in tutto il mondo nel settore delle mostre d’arte contemporanea, in collaborazione con Italia Eventi Group. Si trova in Via Fornaci di Tor di Quinto 10, e si propone come piattaforma viva per artisti, performer e creativi. Ospiterà talk, concerti, mostre temporanee e happening multidisciplinari. Lo spazio riflette al massimo i valori di glo, fondendo cultura, tecnologia e intrattenimento, e dando l’occasione a un pubblico ampio di accedere a un’offerta unica di eventi.

L’unicità di The Circle è nella sua natura ibrida: né club, né spazio espositivo, è un progetto visionario che interpreta e intercetta il trend internazionale del “clubbing esperienziale”. È un percorso multisensoriale inedito, in cui ogni elemento è progettato per generare connessioni emotive, visive e sociali.

Ogni sala contiene installazioni speciali, come 10 Agosto di Hyperstudio, un’installazione dedicata alla Notte di San Lorenzo. Nell’opera, ventiquattro altalene e un anello di luci in movimento creano un cielo pulsante in cui esprimere e condividere un desiderio. Un’altra è The Spark di Stroboscope, un tunnel che accompagna i visitatori in un percorso ispirato all’espressione francese coup de foudre (progettato dallo studio creativo di Bruno Ribeiro). Ma anche AI Data Sentient Paintings di Ouchhh, un luogo digitale che reagisce alla presenza umana e Via Lattea di Motorefisico, un paesaggio luminoso composto da circa 400 lampadine sospese che disegnano la forma della galassia.

Il primo evento di lancio: immersione nell’arte e nella tecnologia del futuro

E quale spazio meglio di The Circle poteva essere la cornice per il lancio dei nuovi prodotti glo? Non solo glo ha annunciato le sue novità ai consumatori, ma ha creato un’esperienza immersiva che ha permesso a tutti i presenti di tuffarsi nel mondo e nei valori del brand.

Tra i protagonisti della serata inaugurale, il 22 ottobre, lo chef Domenico Stile, alla guida del ristorante stellato Enoteca La Torre, che per l’occasione ha ideato una selezione di signature dishes, pensati per celebrare l’unicità dell’evento.

E a completare l’esperienza, i cocktail esclusivi firmati da Patrick Pistolesi, tra i bartender italiani più iconici a livello internazionale, che ha curato una drink list dal carattere deciso e contemporaneo. Ma le novità di glo non finiscono certo qui: The Circle si inserisce infatti all’interno di un progetto più ampio pensato per valorizzare l’area circostante a sostegno della collettività e che presto verrà annunciato.