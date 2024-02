Regali San Valentino 2024: esperienze, food e casa

D ai baci di dama ai cuscini ricamati, passando per una sala cinematografica tutta per sé. Ecco le esperienze più belle da regalare a San Valentino. Perché no, anche dentro casa

La festa degli innamorati è sempre più vicina. Già pensato ai regali? Se tra accessori, gioielli, prodotti tech e vestiti ancora non hai trovato quello giusto, ciò che fa per te è un’experience. Che sia di gusto, di relax o di adrenalina, è sempre un’ottima soluzione. Perché permette di creare ricordi indelebili e condividere nell’amore ciò che di più prezioso possiamo regalare: il tempo. Ecco la nostra proposta regali per un San Valentino pieno di zuccherose e indimenticabili esperienze.

I migliori regali per San Valentino? Le esperienze!

Riservare un’intera sala cinematografica

Tu, la tua dolce metà e una sala cinematografica riservata solo per voi: c’è forse regalo più romantico? Nei The Space Cinema puoi vedere in tutta intimità il tuo film preferito, uno dei titoli attualmente in sala o uno di quelli presenti nel catalogo. In alternativa, puoi anche decidere di proiettare un video autoprodotto con i momenti più belli della tua storia d’amore. L’ultima chicca? Un menù speciale creato per l’occasione, che completa l’atmosfera suggestiva del grande schermo.

Imbucare messaggi d’amore in boutique

Una romantica cassetta delle lettere e una cartolina rosa (più una t-shirt American Vintage) sono tutto ciò che ti serve per dichiarare il tuo amore. Lo store di Via Ponte Vetero 9, a Milano, ti aspetta dal 5 al 16 febbraio per imbucare i tuoi messaggi sdolcinati: le cartoline sono fornite dalla boutique. Lo staff spedirà poi personalmente ciascuna cartolina al suo destinatario, regalando un gesto tanto semplice quanto romantico.

Coltivare un amore green a distanza

E se il colore di San Valentino non fosse più il rosso ma il verde? A farcelo pensare è il regalo proposto da Treedom per la festa degli innamorati: un albero della Tanzania. Anzi, una coppia di alberi. Uno per scaldare il cuore di chi ami, l’altro per te che doni. Puoi scegliere le piante che preferisci sulla piattaforma treedom.net, che ti aggiornerà poi su tutti gli sviluppi del progetto.

Casa dolce casa. Anche qui puoi vivere un’experience

Fare centro nel cuore

Si chiama “Angel Love” la collezione di Thun dedicata a San Valentino. Nessun dubbio sul protagonista: il fedele e dolcissimo angelo custode che scende dalla sua soffice nuvoletta bianca per scoccare magiche frecce. Cuori e nuovi decori si posano anche su portafoto, tazze, penne e portachiavi. Come si fa a resistere?

Portare San Valentino dentro casa

Se la tua dolce metà adora l’arredamento, non potrà che adorare anche i prodotti pensati da Coincasa per il prossimo 14 febbraio. Ci sono tovaglie, cuscini ricamati, piatti e tovagliette. Un’invasione di cuori che porta l’amore direttamente dentro casa.

Costruire l’amore con la creatività

Ci pensa LEGO – con i suoi set di mattoncini – a dimostrare che non serve uscire di casa per festeggiare San Valentino. Bouquet di rose rosse, fiori di loto e giardini in miniatura trasformano la costruzione in un’esperienza romantica. Fino al 14 febbraio, poi, spendendo almeno 75 euro su LEGO.com, potrai ricevere in omaggio il mini set Scatola regalo dell’Amore: al suo interno, un cane Shiba in mattoncini, una scatola di cioccolatini a forma di cuore, un palloncino a cuore e un vaso di fiori.

Ingigantire i sentimenti

Big Love XXL (design di Miriam Mirri) è un oggetto-scultura firmato Alessi dalla forma a cuore, che rende intimo l’arredo della stanza. Pop, esagerato, inaspettato: ogni tanto, ci vuole un regalo di San Valentino così!

Regali food: esperienze di gusto a San Valentino

Rubare i baci ad Alessandro

«Non dimenticatevi di Amare»: è questa la raccomandazione dello stilista Alessandro Enriquez e della storica Pasticceria Martesana. Che, in occasione di San Valentino, decidono di celebrare l’amore per tutto il 2024 insieme. Come? Con una variante dei baci di dama classici con l’inedito e goloso ripieno al gusto “amore”, un connubio di cioccolato bianco e polpa di lampone. Una limited edition che ti farà innamorare.

Prendere per la gola… con una borsa

Da Venchi e The Bridge nasce un regalo 2in1 infallibile: una capsule di borse colorate che celano, al loro interno, una confezione di cuori di cioccolato firmata dall’antica azienda torinese. Due le tonalità della bag (berry e lipstick), due i gusti del cioccolato (al latte e fondente 75%). Uno l’aggettivo per descriverli: deliziosi!