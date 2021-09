A vverti la necessità di isolarti? Prova a ritagliarti del tempo e a programmare un soggiorno in uno dei luoghi del silenzio italiani: troverai pace e quiete

Capita a tutti di attraversare dei momenti “introspettivi”, in cui si avverte la necessità di isolarsi e di ridurre i contatti sociali al minimo. Anche tu ne stai vivendo uno? Allora prova a ritagliarti alcuni giorni solo per te e di partire per un viaggio. Ci sono, infatti, alcuni luoghi del silenzio italiani perfetti per chi è in cerca di pace e quiete. Scegliendoli come meta di una vacanza godrai di benefici davvero inaspettati. Eccone cinque particolarmente indicati per ricentrarsi e trovare la giusta direzione.

Monte Isola

Incastonata tra le acque del lago d’Iseo (in provincia di Brescia), è l’isola lacustre più grande d’Europa. Monte Isola è famosa per aver ospitato nel 2016 il The Floating Piers, l’installazione artistica di land art di Christo e Jeanne-Claude, che richiamò migliaia di visitatori da tutto il mondo. Non temere, però: oggi è un luogo placido e tranquillo, soprattutto se visitato fuori stagione e nei giorni lavorativi.

Anche nelle date di maggiore affluenza, comunque, offre angoli di pace e silenzio assoluto. Se senti il bisogno di isolarti e immergerti nei tuoi pensieri programma un’escursione nel bosco. Risali la collina fino alla Madonna della Ceriola, il santuario che sorge proprio sulla sommità dell’isola. Troverai quella calma e quella quiete di cui sei alla disperata ricerca. Il luogo, ricco di suggestione e sacralità, ti permetterà anche di entrare in contatto con la tua parte più spirituale.

L’assenza di macchine (possono transitare solo i veicoli dotati di permesso), il numero esiguo di abitanti, le strade a filo d’acqua, gli ulivi, le spiaggette, i paesini caratteristici sono le altre ragioni per cui dovresti inserire questa piccola isola nel tuo personalissimo elenco di luoghi del silenzio italiani da visitare per rilassarti.

Assisi

Assisi è una delle mete spirituali italiane per eccellenza. Anche se non sei credente, difficilmente potrai rimanere indifferente al fascino di quella che è conosciuta come città della pace. È fra i luoghi più indicati per chi, come te, vuole compiere un viaggio introspettivo dentro di sé e liberarsi del caos che lo circonda.

Non solo le chiese, i monumenti e le vie, ma anche l’atmosfera che si respira ad Assisi ti aiuteranno a staccare da tutto e da tutti e ad alleggerire mente e anima.

Se possibile, in aggiunta, visita i dintorni della città, ricchi di eremi e santuari, ma anche di boschi, parchi e lavandeti. Questi luoghi del silenzio italiani ti offriranno una meravigliosa parentesi di quiete e silenzio.

Parco nazionale dei Monti Sibillini

Fra i luoghi del silenzio italiani ideali per ritrovare un po’ di pace c’è anche il parco nazionale dei Monti Sibillini, a cavallo fra Umbria e Marche. Un’area quasi incontaminata, in cui regna sovrana la natura, ma in cui non manca nemmeno la cultura. Fra boschi, laghi e distese, infatti, si trovano piccoli gioielli storici e architettonici, come i paesi di Norcia e di Amandola.

Questa è la meta per te se senti il bisogno di stare a diretto contatto con il verde e, al tempo stesso, di respirare un po’ di storia. Potrai dividerti, infatti, fra le escursioni naturalistiche, magari alla ricerca dei lupi, e la visita ad alcuni dei borghi più belli d’Italia.

Una vacanza, quella sui Monti Sibillini, che ti permetterà di appagare anche il gusto grazie alle tante e succulenti proposte enogastronomiche, per una pace totale dei sensi.

Dolomiti

C’è chi la ama e chi la odia. Ma in tutti i casi, la montagna è perfetta per godere di tranquillità e pace. Lungo i sentieri in alta quota, ma anche nei rifugi e nei paesini montanari si respira un’atmosfera quasi d’altri tempi, lontani dal caos e dai ritmi della città.

L’Italia offre un ampissimo ventaglio di scelta da questo punto di vista. Se puoi, però, punta sulle Dolomiti. I panorami di cui potrai godere scegliendo una delle tante località di questi gruppi montuosi ti regaleranno una pace senza uguali.

Tuttavia, ricorda che potrai trovare moltissimi luoghi del silenzio anche sulle altre catene montuose italiane.

Maiella

Il Parco Nazionale della Maiella è considerato uno dei polmoni verdi dell’Abruzzo. Quale miglior luogo per dimenticare l’inquinamento e i rumori della città e immergersi nel silenzio? In quella che è descritta come un’oasi naturale potrai scegliere fra una vasta rete di itinerari, in cui avventurarti a piedi, in bici o a cavallo alla riscoperta di te.

La presenza di piccoli borghi, abbazie ed eremi arroccati nella roccia non fa altro che rendere questa meta ancora più speciale e suggestiva. E le viste panoramiche che spaziano dal Gargano fino al Conero ti ripagheranno di ogni fatica.

All’interno del parco si trova anche quello che è stato ribattezzato l’Eremo del Silenzio: l’Eremo Celestiniano Madonna dell’Altare. Situato a quasi 1.300 metri di altezza, ai piedi del monte Porrara, è una tappa dell’antico sentiero del silenzio. Insomma, si tratta di un vero e proprio must in tema di viaggi introspettivi all’insegna della pace e della calma.