Quali sono le migliori app per registrare lo schermo?

T i permettono di registrare lo schermo in pochi semplici click. Intuitive, funzionali, utili nella vita privata ma anche per la tua professione

Ti piacciono i video tutorial e vorresti proporne di tuoi, ma non hai la più pallida idea di come realizzarli? Hai bisogno di registrare conferenze e chat, ma non sai come fare? Esistono delle app per registrare lo schermo da telefono e pc molto intuitive, che non richiedono chissà quali competenze, ma giusto pochi click. Qualche nome? AZ Screen Recorder, ADV Screen Recorder, DU Recorder. Le conosci?

Una volta scaricate, ti permettono di registrare i vari passaggi che effettui sul tuo dispositivo, cosa estremamente utile se vuoi creare un tutorial efficace o mostrare gli step da seguire per atterrare su una determinata pagina. Metti il caso di voler indirizzare i tuoi follower di Instagram al link in bio, con una registrazione dello schermo capiranno al volo come arrivarci. E in ogni caso, qualunque sia lo scopo, le applicazioni ti semplificano la vita. Ecco allora le migliori app per registrare lo schermo su telefoni Android e iOS (ma anche da pc).

AZ Screen Recorder

Vuoi registrare lo schermo su Android? In questo caso AZ Screen Recorder è l'app che fa per te. Una volta scaricata, ti permette di registrare video in FullHD e QHD in modo rapido e intuitivo. Consentendoti di personalizzare le impostazioni di registrazione in diversi modi: puoi modificare per esempio l'orientamento del video, la risoluzione, la velocità.

Non comporta limiti di tempo, non ha pubblicità e per avviare e interrompere la registrazione basta un click. I video registrati possono essere salvati nella scheda SD esterna. E soprattutto è free. Un'app essenziale per il lavoro, e non solo.

Mobizen Screen Recorder

Restando in area Android, ecco un'altra app che ti permette di registrare lo schermo del telefono in modo molto intuitivo. Si chiama Mobizen Screen Recorder e include funzioni di registrazione, acquisizione e modifica dello schermo totalmente gratuite.

I video possono essere salvati sul dispositivo, non sul server, ed è possibile mettere in pausa la registrazione, riavviandola al momento del bisogno. Non occorre nemmeno registrarsi per utilizzarla. Più semplice di così!

ADV Screen Recorder

Ecco un'altra app per Android utile e semplice da utilizzare, che non richiede accesso al root. ADV Screen Recorder permette di registrare lo schermo del telefono, incluso l'audio, semplicemente toccando un pulsante. Inoltre puoi mettere in pausa le registrazioni, e utilizzare nel frattempo la fotocamera frontale o posteriore visualizzandola in un angolo dello schermo. Ma anche disegnare e scrivere sullo schermo tutto ciò che vuoi durante la registrazione.

Tramite le impostazioni hai la possibilità di regolare a piacimento la risoluzione video, la frequenza dei fotogrammi e altri elementi. E puoi persino tagliare i video ed editarli in diversi modi, a seconda delle esigenze. Un'app davvero intuitiva e funzionale, anche per le principianti.

DU Recorder

Hai un iPhone o un iPad? In questo caso scarica DU Recorder, app che ti permette di registrare qualunque contenuto dal tuo schermo e che, cosa importante, supporta la registrazione audio. Puoi trasmettere in live streaming su Facebook, YouTube e Twitch, senza preoccuparti della qualità, sempre elevata.

Inoltre l'app include la possibilità di editare i video per i social a piacimento: li puoi tagliare, puoi aggiungere musica, testo, sottotitoli personalizzati, e anche cornici e adesivi nonché immagini locali e filigrana. E ancora puoi regolare la velocità, aggiungere un commento tramite l'opzione di registrazione vocale, scegliere tra numerosi filtri e unire più video creando spettacolari effetti di transizione tra uno e l'altro. E se ti piacciono le GIF, ti bastano pochi click per convertire i tuoi video.

TechSmith Capture

Molti degli utenti che hanno scaricato TechSmith Capture, app per iPhone e iPad, la definiscono super affidabile, ottima, incredibile. A quanto pare è davvero un'applicazione formidabile, che in pochi click permette di registrare i video dallo schermo toccando un semplice pulsante rosso.

Puoi anche importare i video registrati dallo screen recorder iOS o da altre app abilitate alla registrazione, organizzare le registrazione nell'apposita libreria, trasferire i video su Camtasia e Snagit per apportare eventuali modifiche. E condividerli poi sui social e magari anche sulle stories di Instagram. Tutto in pochi click!

Registratore Online dello Schermo

Hai bisogno di registrare lo schermo del pc? Ci pensa il "Registratore Online dello Schermo" di Apowersoft che ti richiede, esclusivamente al primo utilizzo, l'installazione di un launcher. Successivamente l'applicazione ti consente di procedere direttamente online, senza limiti di tempo, cliccando su "avvia registrazione", senza bisogno di scaricare alcun software. I video così registrati, da quelli in streaming alle chat, dai programmi tv alle conferenze, possono essere salvati sul disco rigido o caricati nella memoria cloud gratuita in offerta.

Numerosi i formati a disposizione per l'esportazione: MP4, WMV, AVI, FLV, MPEG, VOB, ASF, GIF. Puoi anche aggiungere l'immagine della tua webcam e se vuoi registrare solo un'area dello schermo, nessun problema, l'applicazione ti permette di farlo, catturando simultaneamente video e audio. Se hai bisogno di creare video didattici con testo, didascalie e note varie, puoi inserirli in modo molto intuitivo.