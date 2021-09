L eader, collega o capo squadra: qualunque sia il tuo ruolo questi sono i tipi di persone che dovresti incoraggiare sul lavoro, perché i risultati che otterrai saranno davvero i migliori in assoluto

La vita professionale è una giungla: per i mille impegni giornalieri ti ritrovi a non focalizzarti come dovresti su ciò che è necessario. Per esempio, ci sono dei tipi di persone che dovresti incoraggiare sul lavoro e che, probabilmente, non riesci ancora a identificare.

Non è un'accusa né tantomeno una mancanza. In alcuni casi non ci si accorge di questa tipologia di persone perché stanno in disparte o perché l'agenda non permette di guardarsi troppo intorno.

Ecco dunque un piccolo elenco che ti aiuterà a individuarle e a spronarle, per far sì che diano il loro meglio, facendo crescere tutta la squadra.

La persona introversa

No, non è un luogo comune: iniziamo questo cammino tra i tipi di persone che dovresti incoraggiare sul lavoro proprio con chi è introverso. È la scoperta dell'acqua calda? Sì, ma neanche tanto.

Chi è introverso spesso non è del tutto in grado di emergere e di affermarsi. L'introversione è accompagnata, nella maggior parte dei casi, anche da una certa timidezza e da un pizzico di ansia sociale che può far apparire un pizzico imbranati.

Questo significa che spesso le persone introverse vengono sottovalutate sul posto di lavoro, perché non viene dato loro spazio di manovra né modo di esprimersi. Ciò è un vero problema, perché dà vita a un brutto circolo vizioso: sentendosi sottovalutati gli introversi si chiudono ancora più in loro stessi.

Quali sono le mosse giuste da fare, allora? Sicuramente rivolgersi a loro personalmente, magari parlando a quattr'occhi prima che in pubblico, e poi coinvolgerli gradualmente in processi decisionali o affidare loro mansioni sempre più di peso.

Si potrebbe davvero restare sorpresi da ciò che nasconde una persona introversa e da quanto talento nascosto possa avere. Provare per credere!

La pessimista cronica

Abbiamo tutti, davvero tutti, un/una collega pessimista, che non vede praticamente mai il bello nelle cose. Occhio, non stiamo parlando di colleghe dall'atteggiamento passivo-aggressivo o di quelle che riversano su di te tutti i problemi personali: parliamo proprio del tipo di persone che pur valendo si buttano giù.

Al pari dell'introverso, questo tipo di persona va incoraggiata sempre e comunque (spiegandole, per esempio, che non c'è nulla di male a a chiedere aiuto a una collega più brava) per un motivo semplice: generalmente è ricca di risorse, ma non è in grado di vederle.

Incoraggiare una pessimista cronica può portare molte sorprese non solo a te, ma anche a lei: vedendosi spinta a dare il massimo, vedendo che qualcuno crede nelle sue azioni, questo tipo di persona riesce a dimostrare e a dimostrarsi di essere molto più di quanto si possa pensare. A dispetto della sua attitudine, talvolta, disfattista.

La persona che parla poco (ma bene)

Hai presente quel/quella collega taciturna che però, non appena apre bocca, sa sempre dire la cosa giusta? Ecco, è proprio un'altro dei tipi di persone che dovresti incoraggiare sul lavoro.

Questa tipologia di persone va sempre spinta a dire la propria perché, in linea di massima, nasconde sagacia e acume. Due qualità che spesso tiene per sé semplicemente per non mostrarsi troppo saccente e/o per non dare fastidio al resto della squadra.

Sfrutta questo tipo di persona per avere punti di vista diversi rispetto a compiti/mansioni difficili o per capire quali sono i modi in cui raggiungerebbe determinati obiettivi: potresti avere davanti un'esperta in pensiero laterale che aspettava solo di essere scoperta.

La persona che si tiene in disparte dai gossip

Ti sei resa conto che quel/quella nuova collega non sfrutta le pause sul lavoro per spettegolare e che si fa tendenzialmente i fatti suoi? Allora devi proprio dargli tutto il tuo incoraggiamento.

Questo tipo di persone ha ben chiaro che la comunicazione sul posto di lavoro non deve essere sterile o inutile: deve invece essere produttiva, deve scatenare confronto e dare vita a una crescita professionale e personale.

Coinvolgi questa persona in chiacchiere che possano accattivarla, parlando degli essenziali del lavoro e cercando di capire qual è la sua area di interesse: scoprirai che nella maggior parte dei casi avrai di fronte persone super focalizzate e in grado di dare il massimo in ogni situazione.

La persona curiosa

Infine, fra i tipi di persone che dovresti incoraggiare sul lavoro c'è il curioso/la curiosa. Attenzione, ovviamente non parliamo dell'impiccione o del ficcanaso: parliamo proprio del tipo di persona che vuole sapere di più sul lavoro, su come si svolgono mansioni che non gli competono.

La persona curiosa da incoraggiare è colei che vuole genuinamente apprendere, che vuole entrare nei meccanismi della professione e comprenderla più a fondo.

È vero, ogni tanto ci si può ritrovare a pensare che questo tipo di individuo sia un po' molesto per la sua sete di sapere, ma di fatto è un valore aggiunto che può trasformarsi in una risorsa vera e propria, specie in casi d'emergenza.