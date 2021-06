P er salvaguardare l’ambiente serve l’impegno di tutti. Anche il tuo. Per fortuna, oggi imparare a fare scelte più sostenibili non è difficile. Ci sono, infatti, una serie di app per essere più green

Non è sempre e solo responsabilità degli altri. Certo, per salvaguardare l’ambiente è necessario che governi e istituzioni si impegnino concretamente. Ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Le scelte dei singoli, infatti, possono fare un’enorme differenza. Non pensare, dunque, di poter far finta di nulla. Serve anche il tuo impegno. Per fortuna, oggi imparare a fare scelte più sostenibili non è difficile. Ci sono, infatti, una serie di app per essere più green. Ne abbiamo selezionate 10 molto utili.

AWorld, per essere più ecofriendly tutti i giorni

È forse una delle “regine” delle app per essere più green. AWorld ti suggerisce, infatti, tante piccole azioni che puoi realizzare ogni giorno per diventare maggiormente sostenibile. Del resto, i comportamenti che ciascuno di noi sceglie di adottare quotidianamente sono importantissimi: per salvare il pianeta serve il contributo di tutti. Puoi anche misurare CO2, acqua, energia e rifiuti di ogni tua azione e programmare delle sfide avvincenti. Disponibile sia su Apple Store sia su Google Play.

#climate, per entrare a far parte di una grande famiglia di ambientalisti

Anche #climate ti permette di conoscere le azioni virtuose da intraprendere quotidianamente per tutelare l’ambiente. In aggiunta, ti offre la possibilità di condividere la tua esperienza sui social network. Puoi creare, infatti, il tuo #climate profile e selezionare gli argomenti di cui sei appassionata per tenerti costantemente informata sulle azioni a cui poter partecipare. Ovviamente puoi condividere tutto su Facebook, Instagram&Co. È disponibile solo per iOS.

Too Good To Go, per evitare gli sprechi alimentari

Quello degli sprechi alimentari è un problema enorme. Basti pensare che solo in Italia, 1/3 di tutto il cibo viene gettato via. Con questa app contribuisci a ridimensionare l’emergenza. Ti permette, infatti, di acquistare gli alimenti rimasti invenduti (ma ancora buoni) nei tuoi locali preferiti. Fra l’altro, a prezzi scontati. A oggi, riunisce oltre 15mila fra bar, ristoranti, supermercati, panetterie e hotel e ha permesso di salvare ben 3,3 milioni di pasti. Disponibile sia su Apple Store sia su Google Play.

Depop, per acquistare e vendere vestiti di seconda mano

Tutti noi abbiamo gli armadi pieni di capi seminuovi che non usiamo e siamo molto più sensibili alle questioni ambientali di un tempo. Ecco perché app come Depop stanno prendendo sempre più piede. Questo strumento fa per te se vuoi vendere e comprare abiti, scarpe e accessori, ma anche profumi, fumetti, macchine fotografiche, pezzi di arredamento. Sono banditi gli oggetti contraffatti: se dovessi scovarne alcuni, puoi segnalarli attraverso la voce “segnala oggetto”. Le transazioni avvengono tramite PayPal.Disponibile sia su Apple Store sia su Google Play.

SmartRicicla, per la raccolta differenziata

Non sai mai in quale cestino dell’immondizia gettare i rifiuti? Allora fra le app per essere più green non puoi rinunciare a questa: grazie al dizionario integrato puoi avere tutte le informazioni che ti servono per separare correttamente gli oggetti da buttare. Per ognuno degli oltre 1.500 comuni inseriti è possibile anche visualizzare il programma giornaliero della raccolta differenziata, oltre ad altre funzioni, quali il Rifiutologo, la mappa con le isole ecologiche e così via. Disponibile sia su Apple Store sia su Google Play.

Biotiful, per sapere come sono fatti i cosmetici

Fra le app per essere più green non può mancare Biotiful: ti aiuta, infatti, a compiere scelte d’acquisto consapevoli e a riconoscere quali sono i cosmetici davvero rispettosi dell’ambiente e della tua pelle. Semplicemente inquadrando il codice a barre di un prodotto potrai scoprire quali ingredienti contiene e se è green oppure no. Per esempio, puoi sapere se per la produzione di un articolo sono state inquinate falde acquifere o utilizzate specie di piante protette e a rischio di estinzione. Disponibile solo su Google Play.

Oroeco, per conoscere il tuo impatto sul riscaldamento globale

Questa app ti dice l’impatto che il tuo stile di vita hasui cambiamenti climatici, sul riscaldamento globale e sulle sue conseguenze. Infatti, analizza ogni parte della tua vita, dal viaggiare al mangiare, tenendo traccia della tua impronta di carbonio e del tuo impatto sul clima. Inoltre, ti fornisce consigli pratici per fare gesti ecologici, ridurre la tua CO2 e risparmiare denaro. Disponibile sia su Apple Store sia su Google Play.

Waterprint, per sapere quanta acqua sprechi

Con questa app puoi conoscere la tua impronta idrica e capire come salvaguardare l’acqua. Waterprint, infatti, analizza l’acqua che indossi, mangi e bevi e ti dice quali abitudini puoi cambiare per essere più green da questo punto di vista, aiutandoti a fare scelte intelligenti e sostenibili. È disponibile su iOs.

Green league, per aiutare l’ambiente divertendoti

Realizzata dal Conou, Consorzio Nazionale degli Oli Usati, con la consulenza scientifica di Legambiente, questa app ti insegna a essere green facendoti divertire. Propone, infatti, tre giochi: prima di iniziare la sfida, una serie di pillole formative ti consentirà di approfondire i temi della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, della gestione differenziata dei rifiuti e dell’economia circolare. Al termine della partita, invece, potrai rispondere ad alcuni quesiti, per incrementare il tuo punteggio e scalare la classifica mondiale. Disponibile su Google Play e Apple Store.

Meteo Heroes, per i bambini

Nell’elenco delle app per essere più green c’è spazio anche per i bambini. Sono diversi, infatti, gli strumenti pensati per i più piccoli. Fra questi anche Meteo Heroes, lanciato dal centro Epson per promuovere una cultura ambientale e meteorologica: è un videogioco in cui sei piccoli supereroi devono combattere i cattivi comportamenti ambientali per difendere la Terra, in sei scenari differenti, dai ghiacci polari al deserto. Disponibile su Google Play e Apple Store