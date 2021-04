BEEGREEN Challenge, la quinta buona abitudine green: usare la borraccia

L’unione fa la forza! Lo dimostra il risultato raggiunto dalla nostra challenge: abbiamo già centrato l’obiettivo di risparmiare 50 tonnellate di CO2 e ora il traguardo è arrivare a 200! Mancano pochi giorni, ma insieme possiamo farcela: scarica la app AWorld e... #Beegreen! Ecco la quinta buona abitudine che ti suggeriamo

Vuoi contribuire anche tu a difendere il Pianeta? Iniziare è facile come bere un bicchiere d’acqua… Basta scegliere una bottiglia riutilizzabile! Proprio così: ogni minuto, nel mondo, si vendono 1 milione di bottiglie di plastica e l’Italia è al primo posto in Europa per il consumo di acqua confezionata, con una media di 221 litri a persona, contro i 100 litri circa degli altri Paesi. Numeri pesantissimi per l’ambiente: secondo Greenpeace, infatti, l’80% dei rifiuti presenti in mare è costituito da plastica.

Ecco perché un piccolo gesto come adoperare una bottiglia riutilizzabile, può fare la differenza. A quantificare subito il beneficio ambientale del tuo gesto ci pensa AWorld, la app ufficiale di #BEEGREEN, il progetto dedicato alla sostenibilità di Donna Moderna.

«Una bottiglietta in PET da mezzo litro ha un’impronta ecologica equivalente a circa 79 grammi di CO2 e la sua produzione richiede circa 4,6 litri di acqua» spiega Alessandro Armillotta, uno dei fondatori della applicazione, scelta anche dall’Onu per promuovere la campagna ActNow per la lotta al cambiamento climatico. «Senza contare il trasporto!».

Insomma, pensa all’impatto che ha l’acquisto di una bottiglia di plastica e porta la tua borraccia ovunque tu vada: a guadagnarci sarà anche il portafoglio. Conti alla mano, infatti, una famiglia di 4 persone spende circa 60 euro al mese per l’acquisto di acqua minerale in bottiglia. Un costo che puoi azzerare riempiendo la tua bottiglia termica con acqua del rubinetto.

Senza contare che la water bottle è l’accessorio del momento: Chiara Ferragni ne ha da poco lanciato una in alluminio in collaborazione con il brand 24bottles (www.24bottles.com), mentre quelle firmate dalla start up Wami, donano per ogni acquisto 1.000 litri di acqua potabile alle persone bisognose (wa-mi.org). Che aspetti? Registra questa abitudine su AWorld ogni volta che riempi la bottiglia e aiutaci a mettere a dimora 1 milione di api!

→ Se ancora non sei scesa in campo in prima persona per la salvaguardia del Pianeta, unisciti alla challenge di Donna Moderna #BEEGREEN. Qui sotto ti spieghiamo come partecipare: è facile!