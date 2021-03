BEEGREEN Challenge: la terza buona abitudine green

P er donare un milione di api, dobbiamo risparmiare 50 tonnellate di Co2. Missione impossibile? Tutt'altro! Basta scaricare l'app Aworld, partecipare alla challenge di Donna Moderna e mettere in pratica le abitudini sostenibili che ti suggeriamo (siamo già alla terza)

La challenge di Donna Moderna in difesa del Pianeta è appena cominciata e adesso abbiamo bisogno di te: solo così possiamo riuscire a risparmiare 50 tonnellate di Co2 entro il 20 aprile e mettere a dimora 1 milione di api. L’arma vincente per centrare l’obiettivo? Le buone pratiche quotidiane. Proprio così: a ogni gesto green che fai, corrisponde un effettivo beneficio per l’ambiente.

Ad aiutarti a fare i conti ci pensa AWorld, la app ufficiale del nostro progetto, scelta dalle Nazioni Unite come app a supporto della campagna ActNow: non solo ti consiglia una lista di abitudini sostenibili da adottare, ma per ognuna, calcola il risparmio in termini di CO2, acqua o elettricità.

La riduzione dei rifiuti alimentari

Una pratica sostenibile importantissima da mettere nella tua agenda sull’app e praticare ogni giorno? La riduzione dei rifiuti alimentari. Forse non lo sai, ma un terzo del cibo prodotto nel mondo finisce nei bidoni della spazzatura o rovinato durante il trasporto e lo stoccaggio, mentre nel mondo quasi 700 milioni di persone soffrono la fame.

E non è tutto: a essere sprecato non è solo il cibo, ma anche l’energia impiegata per coltivarlo, produrlo, impacchettarlo e trasportarlo. Dal momento che le emissioni nocive di un pasto medio sono 2,28 chili, per ogni volta in cui non butti via niente di quello che mangi, l’app ti avvisa che hai risparmiato 0,39 chili di CO2. Niente male, eh?

E AWorld non ti dà solo numeri e conti, ma anche approfondimenti, informazioni e suggerimenti su come mettere in pratica le nuove abitudini più facilmente! Per esempio, facendo una spesa ragionata, controllando la data di scadenza e riutilizzando avanzi di cibo per ricette originali. Non aspettare: migliora le tue abitudini, taglia con noi il traguardo della challenge e costruiamo insieme un futuro più sostenibile per tutti!

Vuoi partecipare anche tu a #Beegreen? Scarica l’app AWorld, clicca su “iscriviti alla challenge” e unisciti al team di Donna Moderna: adesso sei pronta a iniziare a risparmiare CO2 con noi! C’è tempo fino al 20 aprile. Ricorda: insieme possiamo fare la differenza!