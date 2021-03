Scarica l’app AWorld e partecipa alla nostra eco-challenge!

S carica l'app AWorkd sul tuo smartphone e partecipa alla challenge con il team di Donna Moderna. Ci aiuterai a mettere a dimora, a Milano, un milione di api, fondamentali per la biodiversità e per la vita

Vuoi aiutarci a costruire un mondo più sostenibile? Partecipa alla eco-challenge su AWorld, l'app che ti accompagna verso una maggior consapevolezza ecologica e che valorizza i piccoli gesti quotidiani che migliorano il tuo impatto ambientale.

La startup italiana AWorld, che ha creato l'app, è stata selezionata dall’Onu per supportare la campagna globale ActNow contro il cambiamento climatico. Scarica l'app AWorld (è disponibile sia per iOS che per Android) e partecipa subito alla challenge con tutti noi: insieme risparmieremo risorse e garantiremo un futuro migliore a tutto il pianeta.

Quanta Co2 hai risparmiato oggi?

L'app AWorld ti permette di monitorare costantemente i miglioramenti nelle tue abitudini e visualizzare con precisione a quanto ammontano i risparmi generati dai tuoi comportamenti virtuosi (in termini di litri di acqua, chilogrammi di Co2 o grammi di rifiuti).

Giorno per giorno quindi puoi visualizzare a quanto ammonta esattamente il tuo impatto ambientale e impegnarti di più per fare meglio il giorno seguente. Ci aiuterai così a mettere a dimora, a Milano, un milione di api, fondamentali per la biodiversità e per la vita di tutti.

Sei pronta per iniziare a divertirti e, insieme, a garantire un futuro migliore al nostro Pianeta? Qui ti spieghiamo come funziona AWorld.

Come funziona AWorld

Una volta scaricata la app sul tuo cellulare, sei pronta per partire. In questa gallery ti spieghiamo nel dettaglio come funziona AWorld:

Nella Home di AWorld tovi un resoconto generale dei tuoi progressi e del tuo impatto. Inoltre, nella Home trovi anche i richiami alle altre sezioni. Puoi accedere alle sezioni principali di AWorld anche attraverso la barra di navigazione (la trovi in basso nella schermata).

Il pulsante a sinistra ti porta nella Home.

La sezione Percorsi contiene percorsi interattivi, suddivisi in episodi, sulla sostenibilità.

Al centro trovi le Abitudini, una lista di abitudini da attivare per avere uno stile di vita più sostenibile.

La sezione Community contiene challenge e team.

Nel Profilo puoi visualizzare i tuoi progressi: quanti punti hai ottenuto, il livello raggiunto, i badge guadagnati. I tuoi percorsi

La sezione Percorsi contiene percorsi interattivi sulla sostenibilità: imparerai tante cose nuove in materia ambientale grazie agli storytelling e potrai metterti alla prova con quiz e sondaggi.

Ogni percorso contiene diversi episodi: puoi scegliere se leggere il contenuto, ascoltarlo o visualizzarlo sotto forma di video.

Le tue abitudini

Cliccando sul pulsante + che trovi nella barra delle applicazioni (in basso nella app) entri nella schermata delle tue abitudini.

La lista delle abitudini comprende azioni che ti permettono, attivandole, di avere un determinato impatto. All’inizio della pagina è sempre presente un calendario per monitorare la tua costanza nell’attivare le abitudini virtuose.



Come attivare le abitudini

Se l’abitudine presenta sulla destra il cerchio con il + vuol dire che puoi aggiungerla alla tua lista. Se il cerchio è vuoto vuol dire che è stata aggiunta ma non ancora attivata. Se il cerchio contiene il check vuol dire che è stata attivata. I tip giornalieri

Questa è una sezione molto divertente di AWorld. L'app ti suggerisce, giorno per giorno, un tip virtuoso con cui cimentarti. Qui, per esempio, vedi i Trucchi per essere felici. La sezione Community si divide in challenge e team.

Le Challenge sono sfide a cui gli utenti possono partecipare per raggiungere un obiettivo comune.

I Team sono gruppi che possono avere contenuti personalizzati e che permettono di visualizzare l’impatto complessivo dei partecipanti.

Se vuoi creare un nuovo team clicca sul pulsante che vedi in fondo alla lista dei team. Il Profilo racchiude tutte le attività che hai svolto (o stai svolgendo) nella app: le azioni che hai portato a termine, le persone che hai invitato, il tuo livello e i tuoi punti, l’impatto che hai raggiunto e i badge guadagnati.

In fondo della pagina del profilo trovi la cronologia di tutte le attività svolte. Puoi anche condividere il tuo profilo sui social network: se clicchi sul pulsante di condivisione, puoi condividere il link con i tuoi amici oppure puoi condividerlo sui social e invitare i tuoi amici a unirsi a te.

All'interno di AWorld trovi contenuti interattivi e stimolanti che ti aiuteranno nel tuo viaggio. I suggerimenti interessanti e le sfide stimolanti ti motiveranno a compiere scelte migliori nella tua vita quotidiana. Sei pronta ad accettare la sfida?

La startup AWorld

AWorld è la startup italiana - con sede a Torino e New York - che ha creato la app AWorld. Nel 2020 la startup è stata selezionata dall’Onu per supportare la campagna globale ActNow contro il cambiamento climatico. Tra gli ambassador internazionali di ActNow ci sono Antonio Banderas, Joaquin Phoenix e Susan Sarandon.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.un.org/en/actnow.

L’app Aworld, disponibile per iOS e Android, è scaricabile qui: actnow.aworld.org.