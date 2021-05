10 motivi per cui le tue unghie sono sempre più fragili (e come rimediare)

L e mani sono il nostro biglietto da visita e averle sempre perfettamente curate è fondamentale. Le unghie fragili potrebbero quindi rappresentare il problema sul quale devi intervenire immediatamente. Vediamo insieme come fare

Le unghie fragili rivelano molto della tua salute. Come la pelle, possono disidratarsi e perdere elasticità, diventando deboli e secche. Quello che si vede è solo una parte della loro struttura ed è frutto di una lunga lavorazione che inizia dal tessuto vivente presente sotto la cuticola.

È quindi importante che non ignori tutti i segnali, compreso quello della rottura costante. La loro fragilità potrebbe essere causata da un insieme di motivi. Ecco 10 motivi e relativi rimedi che possono aiutarti a ravvivare le tue unghie fragili.

Onicofagia

Ti mordi costantemente le unghie. Che tu lo faccia per concentrazione, nervosismo o noia, l’onicofagia è uno dei motivi principali che portano le unghie a infragilirsi e spezzarsi costantemente. Questa cattiva abitudine è spesso motivo anche di infezione. La saliva scioglie le unghie e la pelle delle cuticole, distruggendo la loro naturale barriera e lasciandole esposte all’attacco di funghi, lieviti e batteri.

Tieni sempre le unghie pulite e corte, in modo da non avere la tentazione di rosicchiarle e rovinarle. Prova anche un trattamento dal sapore amaro per farti desistere. Se tutto questo non dovesse funzionare, prova a identificare i fattori che scatenano la tua ansia, quella che ti spinge a morderti le unghie.

Carenza di ferro

È la causa delle unghie concave. I bassi livelli di ferro compromettono l’ossigenazione della matrice dell’unghia e ne ritardano la crescita naturale. Se noti delle anomalie nella forma delle unghie, consulta il medico e inizia una dieta ricca di ferro introducendo spinaci, carni rosse, legumi e cioccolato fondente.

Carenza di Vitamina B

Gli integratori di bellezza potrebbero sembrarti inutili, ma la vitamina B in essi contenuta può aiutare a rinforzare capelli e unghie. L’assunzione di 2,5 mg di biotina giornalieri riduce la fragilità in alcuni mesi. Tuttavia, questa carenza è abbastanza rara ma può essere segnalata dalla rottura delle estremità e dalle creste longitudinali.

Puoi anche iniziare una dieta che garantisca un corretto apporto di biotina, aumentando il consumo di uova, salmone, manzo, patate dolci e mandorle. I risultati sono lenti e richiedono diversi mesi. Prima di iniziare un nuovo regime alimentare, consulta il tuo medico.

Uso intenso di tastiere

Hai presente quel clic che senti quando batti sulla tastiera del pc o dello smartphone? Bene. Tieni presente che stai danneggiando le tue unghie. Se queste colpiscono ripetutamente la tastiera o lo schermo del telefono, possono spezzarsi, fratturarsi e rompersi ai bordi.

Per evitare di rovinarle irrimediabilmente, puoi limare e tagliare le unghie in modo che non sporgano dalla parte carnosa del dito. In questo modo, puoi digitare con il solo tocco e senza che l’unghia batta su una superficie dura.

Scarsa idratazione

Inizia ad applicare una buona crema idratante ogni volta che ti lavi le mani. L’acqua asciuga la pelle e se questa è secca in corrispondenza e sotto le cuticole, lo è anche la matrice del tessuto sottostante. Ciò significa che l’unghia che crescerà avrà la tendenza a essere fragile e rompersi con facilità.



Scegli una lozione ad assorbimento rapido e applicala per tutto il giorno. Prenditi qualche secondo per lavorare bene sull’area sopra la matrice, stendendo il prodotto fino alla seconda nocca del dito.

Igienizzante a base alcoolica

Lavarsi le mani frequentemente può causare unghie fragili, così come l’applicazione costante del disinfettante a base alcoolica, che ha un forte potere essiccante.

Se non puoi fare proprio a meno di usare l’igienizzante, prova a non insistere troppo sulla parte delle cuticole. Usa sempre un prodotto idratante dopo aver disinfettato le mani, così da non rischiare di seccare la matrice ungueale sotto la cuticola.

Smalto

Tutti gli smalti per unghie contengono ingredienti essiccanti che assorbono l’umidità della lamina ungueale e la indeboliscono. Quest’effetto persiste anche dopo che lo smalto si è seccato ed è presente anche negli smalti classificati atossici, senza toluene e dibutilftalato. Possono, infatti, contenere altri ingredienti potenzialmente irritanti per far asciugare correttamente lo smalto.

Limita l’applicazione dello smalto e non tenerlo più di cinque giorni. Valuta anche di tenere scoperte le unghie per qualche giorno, così da lasciarle libere da tutti i prodotti presenti nei cosmetici.

Solvente

Non è un mistero che i solventi per unghie siano poco salutari. L’acetone normalmente utilizzato per rimuovere lo smalto e gli oli naturali presenti sulla lamina, lasciandole asciutte e fragili. Questo problema è comune a tutti i solventi, anche a quelli senza acetone.

Prova a scegliere la strada del bio con un solvente a base di soia e senza acetone. Scegli un prodotto ricco di olii per lasciare le unghie idratate.

Scegli lo smalto giusto

Non applicare lo smalto sulla lamina senza protezione. I solventi a base di acetati potrebbero consumarla e renderla più debole e più incline alla rottura. Applica un po’ di crema per le mani prima della manicure e usa il primer, così da riempire le microfratture della superficie e fare in modo che i prodotti non intacchino i tessuti.

Non tagliare le cuticole

Questi frammenti di pelle alla base delle unghie rappresentano una barriera indispensabile per l’unghia e per la pelle, per proteggerle dall’acqua, dai batteri e da qualsiasi altra cosa che possa arrecare danno. Spingi le cuticole all’indietro dopo la doccia ma non tagliarle, mai.