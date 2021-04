L a nuova campagna di Valentino ridisegna i canoni estetici, cancellando i confini tra maschile e femminile. È un inno alla libertà di espressione, alla tolleranza e all'autodeterminazione

Cos'è la bellezza, se non gli occhi che si posano su qualcosa di soggettivamente gradevole riscoprendone la forza? Cos'è, se non un concetto mutevole, la cui potenza dovrebbe portarci a esplorare ogni suo confine? A rispondere a queste domande è l'ultima campagna di Valentino, apparsa sui suoi canali social (e non solo), e accompagnata da questa didascalia: «Una libertà di espressione e un apprezzamento per l'illimitatezza dell'individualità contraddistinguono la nuova campagna #ValentinoCollezioneMilano».

Il protagonista della campagna scattata da lui stesso è l'artista, fotografo e modello americano Michael Bailey-Gates. Bello, soggettivamente e oggettivamente. Ha un aspetto androgino, un viso angelico, i tratti delicati e la chioma bionda e fluente.

Bailey Gates emerge, in una posa sinuosa e provocante, da antiche colonne romane. È completamente nudo, vestito della sola iconica borsa di Valentino, la Roman Stud.

Il fiato si spezza. C'è qualcosa nel suo sguardo, nella sua posa, che conquista. E guardando la foto si comprende che non si tratta di un mero scatto pubblicitario. È qualcosa che va oltre. Ed è qualcosa che oggi, ora, sta anche ravvivando il dibatto mai spento e sempre attuale sulla bellezza e sugli stereotipi di genere.

Lo scatto, così come la campagna, celebra l'estetica queer e ridisegna i canoni estetici, cancellando i confini tra maschile e femminile. Immortala il corpo di un uomo lontano dagli stereotipi sulla virilità.

I peli "anacronistici" su gambe e petto ne tratteggiano la mutevole sessualità. È un uomo nudo, con una borsa da donna. E così i cliché si rompono, si infrangono. E resta un grido liberatorio, che promuove la fluidità di genere.

In questo senso, l'autoritratto di Michael Bailey-Gates è un inno all'autodeterminazione, alla libertà di espressione e alla tolleranza. Tuttavia, non tutti ne hanno apprezzato la bellezza.

Se alcuni utenti si sono detti entusiasti, molti altri si sono dichiarati decisamente infastiditi. E c'è anche chi si è spinto più in là, arrivando a risultare denigratorio.

Questi reazioni negative hanno portato Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della maison, a esporsi, a dire la sua. A prendere la posizione con delle parole che lasciano il segno:

«L'odio non è un'espressione, l'odio è una reazione alla paura e la paura può facilmente trasformarsi in violenza, che può essere un commento o un'aggressione a due ragazzi che si baciano in una metropolitana. Dobbiamo opporci e condannare ogni forma di violenza, odio, discriminazione e razzismo e sono orgoglioso di usare la mia voce e il mio lavoro per farlo, ora e per sempre».

Ha poi aggiunto: «Stiamo assistendo a un grande, enorme cambiamento nel genere umano. I movimenti di autocoscienza sono tutti guidati dalla stessa idea: l'evoluzione è possibile se l'uguaglianza è possibile, se è possibile l'inclusività, se i diritti umani sono difesi e la libertà di espressione è protetta e nutrita».

La campagna di Valentino, dunque, non è uno scandalo. Non è sconvolgente. È un grido contro odio, bigottismo, omofobia, transfobia, contro gli stereotipi di genere.

È una carezza alla diversità che ci rende unici.